양당제는 우리 사회에 이분법적 사고를 강요한다

정청래 더불어민주당 대표가 22일 강원도 강릉시 주문진에서 우상호 강원지사 후보와 선거유세를 하고 있다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 22일 경기도 안양시 범계사거리에서 양향자 경기도지사 후보, 김대영 안양시장 후보와 손을 잡고 지지를 호소하고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 22일 강원도 강릉시 주문진에서 우상호 강원지사 후보와 선거유세를 하고 있다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 22일 경기도 안양시 범계사거리에서 양향자 경기도지사 후보, 김대영 안양시장 후보와 손을 잡고 지지를 호소하고 있다.

더불어민주당 제공, 연합뉴스 파랑과 빨강만 있는 나라가 있다. 6월3일 지방자치단체장 선거가 있지만, 신기하게도 공약의 영향력이 사라진 지 오래다. 입는 옷 색깔이 당락을 결정해서다. 출퇴근길 혼잡한 지하철 속 많은 이들의 눈은 휴대전화 속 자기 주식이 파랑인지 빨강인지 확인하느라 분주하다. 양당제는 몇 가지 장점에도 불구하고, 현재 한국 사회에서 소수 이익을 구조적으로 배제하고, 정책의 다양성을 억압하는 주요 장치로 작동하고 있다.

보건 복지 부문만 해도 가족 간병 법정 최저임금 보장제, 의료 사회적 협동조합 활성화, 20개 공공병원 설치, 만 18살 이하 병원비 100만원 상한제, 동네 주치의 제도 시행, 보건지소 확충 등 소수 정당이 내놓은 좋은 공약들이 있지만, 거대 양당은 관심조차 없을 뿐만 아니라 자신들은 이렇다 할 공약조차 내놓지 않고 있다. 약 200개의 노동, 시민, 농민, 여성 단체 등이 연대체를 꾸려 지역 간 통합돌봄 격차 해소와 온전한 돌봄권 보장을 외치고 있지만, 이 또한 이번 선거에서 당락 변수가 되지 못할 듯하다. 그렇지 않아도 분단된 나라에서 양당제는 부지불식간에 우리 사회에 이분법적 사고를 강요한다.

이것은 다시 내 집단을 편애하고 상대 집단을 깎아내리는 구조를 강화한다. 상호 이해와 이성적 토론을 막아 민주적 숙의를 불가능하게 한다. 무엇보다 양당제가 현재 야기하고 있는 심각한 문제는 반헌법적 내란 사태에 가담하거나 반성 없는 극우 정치인들, 민주화 운동으로 죽어간 영령들을 ‘탱크’니 ‘탁’이라는 단어로 모욕하는 반인륜적 범죄자들이 양당제가 제공하는 1/2의 지분 속에서 살아남아 활개 치고 있다는 것이다. 주식 시장이 정치력의 상징이 되는 것도 문제다.

코스피가 8000을 넘나들면서, 여기저기 온통 주식 이야기다. 이재명 대통령에 대한 평가도 주가에 연동되는 양상이다. 하지만 주가로 통치 수준이 평가되는 사회는 치명적인 문제가 있다. 무엇보다 노동이 왜소화된다. 365일 밤샘 노동의 대가로 얻는 1년 월급을 누구는 하룻저녁에 번다고 하면, 누가 농사를 짓고, 공장을 돌리고, 누가 아픈 이들을 돌볼 것인가?

또한, 주식 시장은 민주적 공간이 아니다. 국민투표처럼 1인1표제가 아니라 1주1표제다. 이는 보유 주식 수 72%인 남성이 28%를 갖는 여성보다 2.6배 더 권력을 갖고, 상위 10%의 초고소득·대형 자산가가 전체 배당금의 91.3%를 가지며 하위 70%의 대다수 일반 주주가 겨우 1.6% 남짓을 나누어 가지는 구조다. 그나마 한 주의 주식도 갖지 못한 약 54%의 성인은 이 공간에서 발언권조차 없다.

이런 비민주적 성격의 주식 시장이 우리 사회와 정치를 대표해서는 안 된다. 대통령은 주식을 가진 사람만의 대통령이 아님을 명심하라. 그러면 어떡할 것인가? 비례대표제 확대 및 연동형 도입, 중·대선거구제 전환 등 기존의 거대 정당들이 약속했던 것을 이행하고 제도화해야 한다.

주식 시장 역시 우리 사회 소득 불평등을 강화하는 것이 아니라 개선하는 장치가 되게 만들어야 한다. 투명한 민주적 통제 아래 두어야 한다. 소설가 조세희 선생은 ‘경자유전’, 농사를 짓는 사람만 땅을 가질 수 있다는 원칙을 고집하며 살았다. 돈이 돈을 버는 세상, 노동이 존중받지 못하는 세상에서 과연 대동세상을 꿈꿀 수 있을까?

아쉽게도 이 두 가지 모두 이번 선거에서 이룰 수 있는 주된 과제는 아니다. 그래도 시작은 늘 ‘지금’부터다. 이 세상에서 인간이 만든 모든 제도는 정치 과정을 통해서였다. 따라서 이번 선거 공간에서도 작은 희망 만들기부터 시작해야 한다.

이번도 역시 깨어 있는 ‘노련한’ 시민이 필요하다. 청산해야 할 후보는 반드시 낙선시키되, 색깔만 믿는 후보가 아니라 좋은 정책공약을 만들고 이를 잘 수행할 후보를 뽑아야 한다. 매일 서로 달라지면서도 사회정의를 위해서는 작은 차이를 넘어 기꺼이 연대하는 한 차원 높은 정치체계를 이 땅에 자리 잡게 하는 선거로 나가야 한다. 파랑과 빨강만 있는 나라가 후진 나라, 비민주적인 나라다.

극우와 ‘일베’가 음지에서 활개 치는 사회다. 부디 모두에게 온갖 색깔을 허하라. 파랑, 빨강의 정당 색이나 주식의 불빛이 아니라 저마다 자기만의 색깔을 발하게 하라. 더욱이 이번 정부는 지난 추운 겨울 광장의 형형색색 응원봉이 만든 정권이 아니던가?

마침 어제가 부처님 오신 날이다. 불자는 아니지만, 좋아하는 경구가 있다.

‘잡화엄식’(雜華嚴飾), 색깔이 다른 온갖 꽃들이 서로 조화를 이루며 장엄하고 아름다운 세상을 만든다는 뜻이라 한다. 그런 세상을 꿈꿔본다. 다른 지자체에 수도권 쓰레기 ‘원정 배출’ 땐, 처리비 더 물린다





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양당제 이분법적 사고 정책의 다양성 주식 시장 민주적 공간

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