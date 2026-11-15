29CM 퍼 아우터 거래액 전년비 2배 증가, 젊은 층 사이 트렌드로 급부상

패션 플랫폼 29CM에 따르면 1월 1일부터 12일까지 퍼 아우터 거래액이 전년 동기 대비 100% 증가하며 겨울 패션 트렌드를 주도하고 있다. 짧은 기장과 캐주얼한 디자인, 그리고 퍼 트리밍 기법이 젊은 소비자들을 사로잡고 있다.

패션 및 라이프스타일 플랫폼 29CM 에 따르면 쌀쌀한 날씨가 시작된 지난 1월 1일부터 12일까지의 퍼(Fur) 아우터 거래액이 전년 동기 대비 100% 증가했다. 이 기간 동안 퍼 재킷, 퍼 코트, 퍼 베스트, 퍼 머플러 등 주요 퍼 관련 키워드의 검색량도 66% 늘었다. 특히 퍼 조끼와 베스트 관련 상품 거래액은 114% 증가하며 전체 퍼 아우터 시장보다 가파른 성장세를 보였다.

퍼 아우터 트렌드의 핵심 변화

과거에는 무릎 아래로 내려오는 긴 기장과 짙은 브라운, 블랙 계열의 퍼 코트가 대표적이었지만, 최근에는 짧은 기장과 다양한 색상, 캐주얼한 디자인을 앞세운 제품들이 등장했다. 이는 퍼가 특정 연령대나 격식 있는 자리에 한정된 옷차림에서 벗어나 일상적인 겨울 패션으로 자리 잡고 있음을 보여준다. 젊은 소비자들은 보온성을 넘어 겨울철 스타일링에 개성을 더하는 패션 아이템으로 퍼를 주목하고 있다.

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올해 특히 눈에 띄는 트렌드는 퍼를 아우터 전체에 적용하기보다 일부 디테일로 활용하는 방식이다. 재킷의 칼라, 소매, 밑단 등에 퍼를 더한 퍼 트리밍(Fur Trimming)이 대표적이다. 가죽이나 데님 등 서로 다른 소재에 퍼를 조합해 기존 아우터와 차별화된 분위기를 연출할 수 있기 때문에 높은 인기를 얻고 있다. 이러한 스타일링은 레드벨벳의 조이를 비롯한 패션 트렌드세터들도 적극적으로 선보이며 관심을 모으고 있다.

디자이너 브랜드와 제품의 구체적인 인기

여성 디자이너 브랜드 포유어아이즈온리(FOR YOUR EYES ONLY)는 이러한 수요에 맞춰 다양한 퍼 제품을 선보이며 시장 공략에 나섰다. 해당 브랜드의 틸다 시어링 퍼 코트는 풍성한 볼륨감과 부드러운 질감이 특징이며, 안감에 3M 신슐레이트 퀼팅을 적용해 보온성을 높였다. 지난 1월 12일 29CM 이구위크 원브랜드데이를 통해 공개된 이 제품은 출시 하루 만에 거래액 1억4000만원을 넘어섰다.

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같은 브랜드의 베티 무스탕 재킷도 큰 인기를 끌고 있다. 칼라, 소매, 안감에 퍼 디테일을 적용해 입체적인 실루엣을 살린 이 제품은 29CM에서 누적 좋아요 1000건을 기록했으며, 초도 물량이 품절되며 추가 판매 수요가 확인됐다. 이 같은 반응은 디자이너 브랜드들이 퍼 소재를 현대적인 실루엣과 실용적인 디자인으로 재해석하면서 일상에서도 활용하기 좋은 겨울 패션 아이템으로 수요가 확대되고 있음을 시사한다.

베스트와 액세서리 활용도 확대

퍼를 보다 가볍게 즐길 수 있는 베스트도 높은 인기를 구가하고 있다. 소매가 없는 퍼 베스트는 니트나 셔츠 위에 단독으로 걸치거나 코트 안에 겹쳐 입을 수 있어 활용도가 높다. 또한, 두꺼운 아우터를 입기 부담스러운 실내에서도 착용할 수 있다는 점이 장점이다. 루에브르(LOEUVRE)의 하이넥 폭스 퍼 베스트는 목을 감싸는 하이넥 디자인과 풍성한 퍼 소재를 활용해 보온성과 스타일을 동시에 강조하며 소비자들의 선택을 받고 있다.

퍼의 활용 범위는 모자와 머플러 등 액세서리로도 빠르게 확대되고 있다. 겨울 아우터를 새로 구매하지 않고도 퍼 소재의 소품을 더해 기존 옷차림에 변화를 줄 수 있기 때문이다. 무채색 코트나 니트에 퍼 모자와 머플러를 매치하는 식으로 겨울 스타일링에 포인트를 주는 소비가 늘고 있다. 29CM 관계자는 이번 행사의 성공적 개최와 함께 퍼 아우터 시장의 지속적인 성장이 전망된다고 밝혔다.

겨울 아우터 시장 규모 및 향후 전망

업계는 본격적인 겨울 추위와 함께 퍼를 비롯한 겨울 아우터 수요가 당분간 이어질 것으로 보고 있다. 29CM에서는 지난 1월 9일부터 시작된 겨울 이구위크 행사 첫 이틀간 아우터 카테고리 거래액이 전월 동기 대비 9.5배 이상 증가했다. 행사 둘째 날인 1월 10일에는 하루 거래액이 247억원을 넘어서며 서비스 출시 이후 역대 최대치를 기록했다. 이는 겨울 패션 시장이 이전보다 훨씬 더 큰 규모의 경제 활동을 만들어내고 있음을 입증한다.

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29CM 관계자는 올겨울에는 풍성한 볼륨감이 돋보이는 퍼 코트부터 가볍게 레이어드할 수 있는 퍼 베스트, 아우터 일부에 포인트를 더한 퍼 트리밍 제품까지 다양한 스타일이 주목받고 있다고 전했다. 특히 여성 디자이너 브랜드들이 퍼 소재를 현대적으로 재해석하면서 일상 패션으로서의 가능성을 열고 있어, 앞으로도 퍼 관련 시장의 성장은continued될 것으로 예상된다.