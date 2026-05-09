약물 섞은 술 살해 시도:...9일 법원에 출석

태권도장 직원과 공범인 관장이 살인미수 혐의로 9일 법원에 출석하면서 살해 시도 의혹에 대한 관심을 끌고 있습니다. 이들은 평소 혼자 술을 마신다는 점을 노린 뒤, 친구의 남편을 약물 섞은 술로 살해하려 한뒤 적발됐습니다. 경찰은 한 남성에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 현행범 체포된 이를 폭로하며 살인범행 사실이 밝혀졌습니다. 경찰은 범행에 사용된 약물과 관련해 A씨 등이 실제로 벤조디아제핀계 약물을 사용했는지 골라갑니다. 한편 살해하려 한 남성은 아내에게 심리적 지배를 당하며 관장의 배후에서 조종된 배경을 주장할 예정입니다.

약물을 탄 술로 남편을 살해하려 한 태권도장 직원과 공범인 관장이 9일 구속 심사를 받기 위해 법원에 출석했습니다. 살인미수 혐의를 받는 태권도장 관장 20대 여성 A씨와 직원 40대 여성 B씨는 이날 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법 부천지원에 출석했는데요.

이들은 ‘언제부터 범행을 계획했느냐’, ‘둘은 어떤 사이냐’, ‘살인미수 혐의를 인정하느냐’는 취재진의 질문에 아무런 답변도 하지 않았습니다. 이날 영장실질심사는 오후 4시부터 진행되며 구속 여부는 오후 늦게 결정될 예정입니다. A씨와 B씨는 지난달 25일 경기 부천시 원미구 주택 냉장고에 약물을 탄 1.8L짜리 소주 페트병을 넣어두고 B씨 남편인 50대 남성 C씨를 살해하려 한 혐의를 받습니다. 이들은 C씨가 평소 혼자 술을 마신다는 점을 노리고 범행을 계획했으나, C씨는 약물이 섞인 술을 마시지 않은 것으로 파악됐습니다.

이들의 범행은 A씨가 지난 6일 오후 6시 30분쯤 B씨 자택에서 C씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)로 현행범 체포된 뒤 αστυνομ 조사 중이던 중 드러났고, 경찰은 함께 주고받은 휴대전화 메시지에서 살인을 모의한 정황을 확인했습니다. A씨는 경찰 조사에서 알약 형태의 벤조디아제핀계 약물 60정을 빻아 가루로 만든 뒤 B씨를 통해 1.8L짜리 소주 페트병에 넣은 걸 진술한 것으로 전해졌고요. 벤조디아제핀은 불면증과 불안 장애 등의 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분으로 불안, 불면, 경련, 근육 긴장 등을 치료하는 데 사용되지만, 의존성과 내성 위험이 있어 주의가 필요합니다.

‘강북 모텔 연쇄살인범’ 김소영(20)이 지난해 12월부터 20대 남성 2명을 살해할 때 범행에 사용한 약물도 마찬가지입니다. 경찰은 국립과학수사연구원에 성분 분석을 의뢰해 A씨 등이 실제로 벤조디아제핀계 약물을 사용했는지 확인할 예정입니다. 추가 조사 과정에서 A씨와 B씨가 김소영을 모방하는 범죄를 저질렀는지도 확인할 예정입니다. 경찰 관계자는 ‘범행에 사용된 약물과 관련해서는 피의자들 진술만 있는 상태라 실제로 벤조디아제핀이 사용된 것인지는 확인되지 않았다’며 ‘피의자들이 약물을 입수하게 된 경위나 모방범죄 여부 등도 아직 조사가 이뤄지지 않았다’고 말했습니다.

한편 C씨는 ‘아내가 관장에게 심리적 지배(가스라이팅)를 당했다’며 ‘관장이 배후에서 조종하면서 계속해 살인범행을 시도했다’는 취지로 주장한 것으로 전해졌습니다





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