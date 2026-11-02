야스쿠니 신관, A급 전범 분사 거부…신도적 이유 언급

야스쿠니 신사 궁사 오쓰카 우미오가 A급 전범 분사를 거부하며 신도적 근거를 제시했다. 역사적 논란과 정치적 입장을 포함하여 관련 배경을 상세히 다룬다.

일본 도쿄의 야스쿠니신사를 총괄하는 최고 신관인 오쓰카 우미오 궁사가 제2차 세계대전 중 A급 전범 14명의 분사(영혼을 분리하여out사하는 것) 가능성에 대해 단호한 거부 의사를 표시했습니다. 오쓰카 궁사는 2일 일본 산케이신문과 진행한 인터뷰를 통해 분사에 대해 "할 수도 없고, 하지도 않을 것"이라고 명확히 밝혔습니다.

신도적 관점에서 분사 반대 주장

오쓰카 궁사는 "한번 신으로 신사에 합사된 이들의 자리를 인간의 사정에 따라 없앤다는 발상 자체가 일본 전통 종교인 신도에는 없다"고 주장했습니다. 그는 신사 입장에서 영혼의 분리 개념이 종교적 신념과 맞지 않는다는 점을 강조하며, 이는 단순한 정치적 문제를 넘어선 신성한 영역의 문제임을 시사했습니다. 이러한 입장은 야스쿠니신사가 국제 사회에서 지속적으로 비판받아온 핵심 쟁점과 직접적으로 연결됩니다.

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오쓰카 우미오 신관은 방위성 정보본부장 등을 역임한 후 은퇴했으며, 해상자위대 출신의 경력을 바탕으로 2024년 야스쿠니신사 궁사로 취임했습니다. 그는 그동안 언론 노출을 자제해 왔으나, 전몰자 유족들의 세대가 교체되는 현시점에서 신사의 역사와 위상을 올바르게 알릴 필요가 있다고 판단하여 이번 인터뷰에 응한 것으로 알려졌습니다.

역사와 합사 제도의 복잡성

야스쿠니신사는 1869년 도쿄 구단시타에 세워진 추모 시설로, 일왕과 국가를 위해 전쟁 중 숨진 이들을 기리기 위해 건립되었습니다. 이 신사는 메이지 일왕이 1868년부터 2년간 자신에게 대항했던 신정부 세력과 막부 세력 간의 '보신전쟁' 희생자를 추모하기 위해 설립을 지시하면서 시작되었습니다. 처음에는 '동경 초혼사'라는 이름으로 불리다가 1879년 '나라를 평화롭게 한다'는 뜻을 담은 '야스쿠니'로 명칭이 변경되었습니다.

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야스쿠니신사 공식 웹사이트에 따르면, 이곳에는 '나라의 태평함'을 일념으로 목숨을 바친 이들의 영혼이 모여 있으며 그 수가 무려 246만6천기에 달합니다. 이러한 영혼들이 합사되어 신으로 받들어지기 위해서는 엄격한 의식이 필요합니다. 먼저 합사될 개인의 이름, 계급, 전몰 일시 및 장소가 기록된 '영새부'가 작성된 후, 초혼식을 통해 영혼이 명부로 불러들어집니다.

이어지는 '신체'라 불리는 신성한 거울과 칼로 영혼을 옮기는 의식을 통해 죽은 이들은 하나로 합사되어 신으로 공경받습니다. 이 과정에서 신사 측의 공식 입장은 합사된 영혼은 하나하나가 그릇에 담긴 물과 같아서, 특정 '물'만 꺼내는 분사는 불가능하다는 것입니다. 이는 A급 전범 등 논란의 여지가 있는 인물을 제외한 나머지 유족들의 추모 권리를 존중하면서도, 종교적 절차의 완전성을 지키려는 설명으로 제시되었습니다.

A급 전범 합사와 정치적 파장

야스쿠니신사는 일본의 내전 희생자 외에도 청일전쟁, 러일전쟁, 만주사변, 제1차 및 제2차 세계대전 등 침략전쟁에서 숨진 군인, 군속, 종군 간호사, 근로동원 학생 및 민간인의 혼령까지 함께 안치되어 신으로 대우받는다는 점에서 국제적인 비판을 받아왔습니다. 특히 1978년 태평양 전쟁 당시 총리였던 도조 히데키를 비롯한 A급 전범 14명이 무단으로 합사되면서 논란은 격화되었습니다.

이로 인해 일본 총리를 비롯한 주요 정치인들의 야스쿠니신사 참배는 항상 'A급 전범' 존중 및 침략 전쟁 정당화 시비로 비화되어 왔습니다. 일부에서는 이러한 반복되는 논란을 피하기 위해 A급 전범의 혼령만 분리하여 out사하자는 제안이 제시되어 왔으나, 오쓰카 신관을 비롯한 신사 측의 강력한 반대에 부딪혀 실현되지 못했습니다.

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일본 정치권 내 분사 논란과 입장

역사적으로 야스쿠니신사 측의 분사 거부는 여러 차례 확인되었습니다. 도쿄신문 보도에 따르면, 1985년 당시 나카소네 야스히로 총리가 A급 전범 분사를 타진했을 때 신사 측은 이를 거부한 바 있습니다. 또한 전직 자민당 핵심 관계자에 따르면, '보수의 심장'으로 불리던 아베 신조 전 총리의 최측근도 자민당 내에 분사 가능성을 타진했으나 받아들여지지 않았습니다. 신사는 2004년 설령 합사자 유족 전원이라도 분사를 원한다면 가능하다는 주장에 대해 "유족들이 모두 찬성하더라도 분사는 있을 수 없다"는 공식 견해를 밝힌 이후 일관된 입장을 유지해 왔습니다.

최근 일본 정치권에서는 이러한 신사의 견해에 대해 다양한 목소리가 나오고 있습니다. 고이케 유리코 전 도쿄도지사가 아닌, 현재 논란이 되고 있는 다카이치 사나에 총리는 신사의 입장에 발을 맞춰 왔습니다. 반면, 지난 9월 자민당 총재 선거 당시 하야시 요시마사 후보는 A급 전범 분사와 관련해 "거리낌 없이 손을 모을 수 있는 환경을 만드는 것이 정치의 책임 중 하나"라며 전향적인 태도를 보였습니다. 또한 모테기 도시미쓰 후보도 "A급 전범 합사로 인해 천황 폐하가 두 손을 모을 수 없는 상황이 변해야 한다"며 이에 동조하는 뜻을 드러냈습니다.

그러나 다카이치 사나에 후보는 선거 당시 "분사는 고려하지 않는다"고 명확한 선을 그어, 신사의 입장과 정치권의 일부 개혁 요구 사이에서 갈등을 빚고 있는 현재 상황을 단적으로 보여주고 있습니다. 이러한 정치적 맥락 속에서 오쓰카 신관의 강력한 분사 거부 선언은 앞으로 야스쿠니신사 관련 논란과 일본 정치의 외교적 마찰에 어떠한 영향을 미칠지 주목됩니다.