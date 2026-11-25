이스라엘 차기정부 주도권을 쥔 아이젠코트 대표가 리버만과 연정 합의. 거국내각 구상이나 극단적 정당 간 갈등으로 협상 난항 예상.

이스라엘 차기 정부 구성의 주도권을 쥔 가디 아이젠코트 야샤르당 대표가 24일(현지시간) 아비그도르 리버만 이 이끄는 베이테누 와 연립정부 구성에 합의했다.

이츠하크 헤르초크 대통령으로부터 새 정부 구성 권한을 부여받은 아이젠코트는 당일 저녁 리버만과 회동하여 이 같은 내용을 공식 발표했다.

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야샤르당은 이 소식을 통해 양당 간 협상이 마무리 단계에 접어들었음을 확인했으며, 이는 이스라엘 정국에서 주목받는 developments이다.

베이테누의 핵심 지지와 3불 원칙 유연성

리버만이 이끄는 베이테누는 의석이 7석에 불과하나, 아이젠코트가 이끄는 반(反) 네타냐후 유대인 정당 연합인 '변화 진영'의 핵심 구성원으로서 새 정부 구성에 가장 먼저 힘을 실어준 점이 중요하다.

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그동안 리버만은 초정통파 배제, 네타냐후 세력 배제, 아랍정당 전면 배치 배제라는 이른바 '3불(不) 원칙'을 고수해왔다.

하지만 이번 협상 과정에서 리버만이 초정통파와의 연정 가능성을 타진하며 유연성을 보였다는 관측이 나오고 있어 정국 흐름에 관심이 쏠리고 있다.

민주당의 반발과 내부协调 어려움

아이젠코트와 연정 논의를 진행해오던 좌파 민주당이 협상 일시 중단을 선언하며 내부 결속이 흔들리고 있다.

야이르 골란이 이끄는 민주당은 아랍계 정당인 '라암'과 '공동명부'(Joint List)와의 연대를 주장하면서 리쿠드당 등과 거국내각 협상을 진행하는 데 강하게 반발하고 있다.

이러한 내부 갈등은 아이젠코트가 이질적 세력과의 연대를 이끌어내는 데 변수로 작용할 전망이다.

거국내각 구상과 초정통파·아랍계 정당 전략

아이젠코트는 아랍계 정당으로부터의 지지를 호소하면서 초정통파 유대교(하레디) 정파와 연대하고 네타냐후가 이끄는 리쿠드당과도 거국내각을 구성하는 협상을 병행하고 있다.

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새 정부를 구성하려면 전체 의원 120명 중 과반인 61석의 동의를 모아야 하지만, 아이젠코트가 주도하는 '변화 진영'은 48석을 얻는 데 그쳐 추가 지지가 필수적이다.

아랍계 정파를 비롯해 최소 13명의 다른 정당 의원들을 연정에 끌어들이거나 참여하도록 설득하기 위해 진영 내부의 조율이 핵심 관건이다.

마감일 임박과 실패 시 네타냐후 권한 이전

아이젠코트는 이스라엘 정부기본법에 따라 다음 달 6일까지 정부를 구성해야 하며, 이후 14일간 협상 기한을 연장할 수 있다.

만약 이期限内에 정부 구성에 실패한다면 현재 과도기 정부를 이끌고 있는 네타냐후에게 주도권이 넘어가게 된다.

다양한 정치 세력 간의 이해관계가 복잡하게 얽힌 가운데, 이스라엘의 차기 정부 형태와 안정성에 전 세계의 이목이 집중되고 있다.