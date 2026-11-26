민주당과 혁신당은 위법 수사 특검 후보로 이임성, 이정훈 변호사를 각각 추천했다. 국민의힘이 추천을 거부한 가운데, 이재명 후보는 3일 이내 후보 중 한 명을 임명해야 한다.

민주당 과 조국 혁신당은 26일 위법 수사 및 기소 특별검사 후보자로 전检察官 이임성 변호사와 전 Judge 이정훈 변호사를 각각 공식 추천했다. 이들은 이재명 민주당 대표 관련 사건의 위법 수사 여부를 조사할 특검 후보로 지명되었다. 이와 대비되어 국민의힘은 후보 추천을 전격 거부했다.

현행 법률에 따르면, 야당이 추천한 후보 중 한 명은 이 후보가 반드시 3일 이내에 임명해야 한다. 이는 위법 수사 특검이 이재명 정부 출범 이후 발족된 일곱 번째 특별검사 임명이며, 특별검사법 상 조사 대상 12개 사항 중 6개가 이 대표와 관련된 사안인 점을 고려할 때 정치적 중요성이 매우 크다.

Also read 아모레퍼시픽 80년 노하우 … 단 3일만에 이마주름 26% 개선

이임성 변호사의 자격 및 검증

민주당은 26일 브리핑을 통해 전检察官 출신인 이임성 변호사를 특별검사 후보로 추천했다. 이 후보는 제21기 사법연수원을 수료한 이후 서울중앙지검 차장검사, 의정부지검 지검장을 역임했다. 2009년 검찰을 떠난 후에는 경기 북부 지역에서 변호사로 활동해 왔다.

이 후보는 한국변호사협회 총회 회장 및 경기북부변호사회 회장직을 수행한 바 있으며, 현재는 법률가윤리위원회 의장을 맡고 있다. 법률가윤리위원회는 2007년 설립되어 전직 공직자의不当한 수임 및 법률가 중개 행위를 모니터링하는 기관이다. 민주당 정은수 원내대변인은 "현장 경험이 풍부하며 법률 공동체의 윤리를 정립하기 위해 노력해 왔다"며 그의 공정한 수사를 보장할 자격을 강조했다.

Advertisement

이정훈 변호사의 경험 및 혁신당 입장

동일한 날 조국 혁신당은 전 Judge 출신 이정훈 변호사를 특별검사 후보로 추천했다. 이 후보는 제31기 사법연수원을 수료한 뒤 대법관 연구관, 광주지법 부장판사, 서울고법 판사를 역임했다. 2021년부터 지평법률사무소 소속 변호사로 재직 중이다.

혁신당은 성명을 통해 이 후보가 "20년간 사법부 핵심 자리에서 국가 권력 행사의 적법성과 공직자의 법적 책임을 다뤘다"며 심층적인 법리적 소양을 갖춘 적임자라고 평가했다. 이는 특별검사법상 각 정당별 1명씩 후보를 추천해야 한다는 의무 사항에 따른 것이다.

여당의 추천 거부와 법적 의무

국민의힘은 이번 특별검사 후보 추천에 불참했다. 이 대표가 주축이 된 위법 수사 특검은 기소 취소를 위한 명분 만들기에 불과하다며 강하게 반대해 왔다. 정점식 원내대표는 최고위원회의에서 "이미 결과가 정해진 부정한 도박판에 참여할 이유가 없다"며 후보 추천 단호히 거부했다.

이에 따라 이 대표에게는 민주당과 혁신당이 추천한 후보자 중 한 명을 3일 이내에 선임할 법적 의무가 발생한다. 여당의 불참에도 불구하고 법적인 임명 기한은 유지되므로, 야당이 지명한 후보 중 한 사람이 최종적으로 특별검사로 발탁될 가능성이 높다.

Advertisement

수사 대상 사안 및 향후 전제

발족되는 위법 수사 특검은 윤석열 정부 하 검찰, 국가정보원, 감사원의 위법 수사 및 기소를 조사하는 것을 주요 임무로 한다. 특별검사법상 조사 대상 12개 항목 중 6개가 이 대표 관련 사안이다.

대표적인 조사 대상은 대장동, 여의도뉴타운, 백현동 개발 의혹과 쌍방울의 북한 송금 의혹 사건이다. 이 같은 복잡한 정치·법적 쟁점을 안고 있는 만큼, 특별검사의 선정과 수사의 공정성이 향후 사법 처리의 향방을 결정할 핵심 변수가 될 것이다.