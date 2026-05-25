26일 전국적으로 집중호우 수준의 폭우가 쏟아질 전망

26일 전국적으로 집중호우 수준의 폭우가 쏟아질 전망이다. 강한 수증기가 유입되는 남부지방에는 300㎜가 넘는 많은 비가 내릴 수 있어 피해에 대비해야 한다.

26일 전국적으로 1시간에 최대 80㎜에 이르는 집중호우 수준의 폭우가 쏟아질 전망이다. 강한 수증기가 유입되는 남부지방에는 300㎜가 넘는 많은 비가 내릴 수 있어 피해에 대비해야 한다. 기상청에 따르면, 이날 새벽부터 제주와 남해안 일부 지역에서는 비가 내리기 시작했다.

제주 산지에는 호우주의보가 발표된 상태다. 이날 저녁에는 전라권까지 비가 확대될 전망이다. 본격적으로 전국에 강한 비가 내리는 건 26일 새벽부터다. 비는 27일 새벽까지 내리다가 서쪽부터 차츰 그칠 것으로 보인다.

다만 동해안은 동풍의 영향으로 낮까지 비가 이어질 수 있다. 뜨거운 수증기가 비구름 키워…300㎜ 넘는 곳도 장마가 시작되기 전인데도 집중호우 수준의 폭우가 쏟아지는 건 남쪽에서 유입된 다량의 수증기와 열이 비구름대를 강하게 발달시키기 때문이다. 특히, 제주도와 남해안 지역은 하층제트의 영향으로 호우특보 수준의 매우 강하고 많은 비가 예상된다. 대기 하층에 부는 빠른 바람인 하층제트는 수증기를 대량 공급해 폭우를 유발한다.

제주 산지는 시간당 50~80㎜, 남해안과 지리산 부근은 50㎜ 안팎에 이르는 물폭탄 수준의 비가 집중될 것으로 보인다. 나머지 남부지방에도 시간당 30~50㎜, 서울 등 수도권도 20~30㎜에 이르는 강한 비가 예상된다. 26~27일 예상 강수량은 수도권이 30~100㎜, 충청·강원·대구·경북·전북이 30~80㎜, 광주·전남이 50~100㎜다. 남해안과 지리산 부근은 최대 200㎜, 제주 산지는 300㎜ 이상의 누적 강수량을 기록하는 곳도 있을 전망이다. 비가 그친 뒤부터는 당분간 비 소식은 없을 것으로 예상된다.

기상청도 중기 예보에서 다음 달 4일까지는 전국적으로 대체로 맑은 날씨 속에 최고 30도에 이르는 더위가 이어질 것으로 전망했다. 하지만, 올여름에는 장마철인 6월부터 강하고 많은 비가 내릴 가능성이 크다. 기상청은 ‘3개월 전망’에서 6월과 7월에 강수량이 평년보다 대체로 많을 것으로 예측했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

집중호우 폭우 비 장마 강수량

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

여야정협의체 26일 첫 회의…26·31일 본회의 개최 합의(종합)(서울=연합뉴스) 류미나 김정진 안정훈 기자=우원식 국회의장과 한덕수 대통령 권한대행 겸 국무총리, 국민의힘·더불어민주당 지도부가 참여하는 ...

Read more »

경기도, 아리셀 참사 종합보고서 ‘눈물까지 통역해달라’ 서점서 판매경기도는 아리셀 참사 종합보고서 ‘눈물까지 통역해달라’가 다음달 1일부터 시중 서점을 통해 판매된다고 26일 밝혔다. 경기도는 우선 300...

Read more »

홍콩 아파트 대형 화재 뒤 시민 연대···소방대원 임시 쉼터에 생수·물품 쇄도지난 26일 홍콩 고층 아파트 단지에서 발생한 대형 화재로 300여 명의 사망·실종자가 발생한 가운데, 현지에서는 성금과 구호 물품이 잇따...

Read more »

‘8년만의 정상 도전’ 韓당구대표팀, 튀르키예 베트남 네덜란드 벽 넘어야조명우 최완영의 당구대표팀, 26~3월1일 세계3쿠션팀선수권 출전, 26일 미국과 예선 첫 경기

Read more »

정용진 신세계그룹 회장, '탱크데이' 이벤트 논란-연기 사과정용진 신세계그룹 회장이 탱크데이 이벤트 논란과 관련 스티브 론셔의 동생이자 마카오에 있는 신세계의 리더 일인인 정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 오는 26일 공개 사과에 나선다.

Read more »