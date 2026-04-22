26kg 감량 후 유지어터의 삶: 요요 현상 없이 건강 지키는 세 가지 핵심

26kg 체중 감량 성공 후, 힘들게 얻은 결과를 유지하기 위한 '유지어터'의 경험을 바탕으로 요요 현상 방지 및 건강 관리를 위한 세 가지 핵심 사항을 제시합니다. 꾸준한 식단 관리, 일상 속 운동, 지자체 건강 관리 프로그램 활용법을 소개합니다.

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지난 1편에서 소개했듯이 필자는 2023년 12월부터 이듬해 8월까지 약 26kg의 체중 감량에 성공했다. 그 결과 학창 시절 이후 단 한 번도 기록해 본 적 없던 75kg 안팎의 몸무게를 되찾았다. 혈당 수치(HbA1c) 역시 당뇨 전단계(5.7~6.4)를 벗어나 정상 범위로 돌아왔다(관련기사:위고비·마운자로 아니다, 의사도 놀란 26kg 감량 비법). 살이 빠지고 허리둘레가 줄어든 덕분에 기존에 입던 옷 대부분을 정리하고 새 옷을 장만하는 즐거움도 따라왔다.

하지만 여기서 끝이 아니었다. 이제부터가 진짜 시작이었다. 새롭게 마주한 과제는 힘들게 줄여 놓은 체중을 꾸준히 유지하는 일이었다. 많은 사람들이 다이어트에 한때 성공했다가 결국 원래 체중으로 돌아가는 '요요 현상'을 경험하곤 한다.

본인 역시 과거에도 10kg 이상 체중을 줄였지만 몇 달도 지나지 않아 다시 살이 찌는 시행착오를 겪은 적이 있다. 그때의 실패를 반복하지 않기 위해서는 다이어트 못지않게 어려운 '유지어터' 생활에 돌입할 필요가 있었다. 몇 달에 걸쳐 힘겹게 줄인 체중이 단기간에 원상복구되는 일만큼 허탈한 일도 없기 때문이다. 다이어터 vs 유지어터의 생활은 90% 정도 유사하다고 봐도 무방하다.

오히려 난이도 측면에선 후자의 삶이 더 어려울 수 있다. 온갖 유혹을 이겨내야 하기 때문이다. 다음은 유지어터가 챙겨 볼만한 세가지 핵심 사항을 지난 20개월 동안의 경험을 토대로 정리한 것이다. 치팅데이는 없다!

꾸준히 정량 유지 다이어트를 하는 사람들은 종종 '치팅데이(Cheating Day)'라는 이름 아래 식단 제한으로 쌓인 스트레스를 풀거나 떨어진 신진대사를 끌어올리기 위해 하루 정도 먹고 싶은 음식을 마음껏 먹기도 한다. 의지가 확고하다면 충분히 시도해 볼 수 있는 방식이지만, 자칫 기존의 식습관을 무너뜨릴 위험도 있는 양날의 검이다. 필자 역시 연말 모임을 거치면서 달콤한 케이크와 자극적인 음식을 평소보다 많이 섭취했고, 그 결과 불과 2~3일 만에 체중이 2~3kg 이상 증가하는 경험을 하기도 했다.

결국 한 달 가까이 운동량을 늘리고 음식 섭취량을 다이어트 시절 수준으로 줄인 끝에 겨우 체중을 원래 상태로 되돌릴 수 있었다. 만약 음식 섭취 욕구를 스스로 조절하기 어렵다면 치팅데이 같은 일탈의 기회를 만드는 것보다는 평소 식습관을 변함없이 유지하며 몸 관리에 집중하는 편이 더 낫다고 생각한다. 세 끼를 규칙적으로 챙기고, 균형 잡힌 영양소를 고르게 섭취하려는 노력은 유지어터에게 반드시 필요한 기본 자세다. 일상의 모든 것을 운동으로 요요 현상을 막기 위해서는 운동 역시 소홀히 해서는 안 된다.

하지만 이 또한 말처럼 쉬운 일은 아니다. 오랜 기간 운동을 지속하다 보면 몸과 마음이 모두 지치기 마련이다. 어느 순간'오늘 하루쯤은 쉬어도 되겠지'라는 생각이 들면서 운동을 한두 번 거르게 되고, 이는 곧 나쁜 습관으로 이어질 수 있다. 이런 시기일수록 스스로를 다시 다잡을 필요가 있다.

지난 20개월 동안 운동 빈도수는 다이어트 기간(약 9개월)에 비해 다소 줄어들었지만 꾸준함만큼은 놓치지 않았다. 여전히 일주일에 약 50km 정도 따릉이 자전거 주행을 이어가고 있다. 업무 일정 때문에 주 4회 정도로 횟수는 감소했지만, 대신 평소 지하철 에스컬레이터 대신 계단을 이용하거나 식사 후 건물 비상계단을 오르는 식으로 부족한 운동량을 채웠다. 일상의 모든 행동을 가급적 규칙적인 운동으로 연결하려는 것이다.

이 과정에서 집이나 사무실 근처 공원에 설치된 운동 기구도 적극 활용했다. 점심 식사 후 카페에 앉아 시간을 보내는 대신 '하늘걷기', '트위스트' 같은 야외 운동기구를 이용해 가볍게 몸을 움직였다. 특히 체중 뿐만 아니라 혈당 관리가 필요한 성인들이라면 식후 간단한 운동을 통해 혈당 스파이크 발생 가능성을 낮추는 습관을 들일 필요가 있다. 지자체 건강 관리 프로그램 적극 활용 비만 상태에 있는 사람들은 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심혈관 질환 등의 위험에 노출될 가능성이 높은 집단으로 분류된다.

따라서 의료기관을 통한 지속적인 건강 관리가 필요하며, 이 과정에서 적지 않은 비용이 발생하기도 한다. 이럴 때 지자체 보건소에서 운영하는 각종 건강관리 프로그램을 적극 활용하면 다이어트와 유지어터 생활에 큰 도움이 된다. 서울시만 하더라도 건강을 위협하는 대사증후군의 5가지 요소(허리둘레, 혈압, 혈당, 중성지방, 좋은 콜레스테롤 HDL) 관리를 위한 사업을 수년째 진행하고 있다. 관련 프로그램을 이용하면 거주지 보건소에서 다양한 검사를 무료로 받을 수 있으며, 추가적인 건강검진 역시 일반 의료기관보다 훨씬 저렴한 비용으로 진행할 수 있다.

필자 역시 몇 달 간격으로 보건소에서 혈액검사(당화혈색소)와 소변검사 등을 받으며 체중과 혈당, 그리고 기타 건강 지표를 꾸준히 관리하고 있다. 다음 이야기에서는 따릉이 자전거로 즐겁게 건강 관리하는 몇 가지 요령 및 추천 주행 코스를 소개해보려고 한다. 덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다





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