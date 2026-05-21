제가 매일 자신을 격려하는 일기를 쓰고 있습니다. 일기를 쓰기 시작한 것은 2001년 9월부터이며, 병원에 입원하고 있었다. 일기를 쓰면서 과거와 미래는 잊고 현재에만 집중하게 되었습니다. 내면을 성찰하고 살아갈 용기도 생겼습니다. 특히 정신건강 안정에 도움이 됐습니다. 책에서 인상 깊은 대목은 '우리 뇌는 '주어'를 가리지 않는다'는 표현입니다. 칭찬 일기는 칭찬에 인색한 현대인들에게 특히 절실합니다. 우리는 부지불식간에 자신은 물론 남으로부터 칭찬을 받으면 별거 아닌 것처럼 행동하거나 자신을 낮추는 겸양이 미덕이라고 배워왔다. 그러나 이는 부정적인 것만 주목하는 것으로 마음을 불안하게 할 뿐입니다. 칭찬 일기는 이런 부정적인 사고회로를 긍정적인 '칭찬 회로'로 바꿔주는 것입니다.

25년째 ' 격려 일기 '를 쓰는 이유 나는 매일 자신을 격려하는 일기를 적고 있다. 수첩 왼쪽은 여백으로 두고 오른쪽에는 날짜와 요일 적고 아래에 몇 줄의 일기를 쓰는 식이다. 왼쪽 여백에는 간혹 일상의 소회나 사건을 기록하는데 이는 글쓰기 소재나 아이디어로 활용하고 있다.

일기를 쓰기 시작한 것은 2001년 9월부터이다. 병원에 입원하고 있었다. 소위 '병상일지'였다. 무료한 시간에 자신을 되돌아보는 일기는 투병하는데 작은 위로가 되었다.

병원에서의 불안과 두려움을 글로 쓰면 통증이 누그러지는 효과도 실감했다. 처음에는 일기를 길게 쓰는 경우가 많았다. 점차 세네 줄로 줄었다. 대부분 나 자신을 응원하거나 칭찬하는 것들이다.

일기를 쓰면서 과거와 미래는 잊고 현재에만 집중하게 됐다. 내면을 성찰하고 살아갈 용기도 생겼다. 특히 정신건강 안정에 도움이 됐다. 한 달간의 입원을 마치고 일기를 본격적으로 썼다.

그러면서 내 감정도 솔직하게 받아들이게 됐다. 암으로 아프다는 걸 숨겼는데 이것이 때로는 힘들고 고통스러웠다. 하지만 강한 투병 의지와 낙관적인 자세가 병세를 낫게 한다는 걸 일기뿐 아니라 외부에 드러내면서 이는 다른 환자들에게 긍정심과 용기를 줄 수 있다는 걸 깨달았다. 이제는 '격려하고 응원하는 일'이 내 몸에 장착된 느낌이다.

엄청난 변화다. 친구들은'사람이 바뀌었다'라고 말한다. 그중 가장 많이 듣는 말이 내가 전혀 아픈 사람 같지 않다는 칭찬이다. 올해로 일기를 쓴 지 25년째, 칭찬과 격려 일기를 매일 쓰는 이유는 자명하다.

실패와 좌절에도 필요 이상으로 우울해 하지 않고 희망을 가지고 도전하는 삶을 얻을 수 있다는 점이다.

'칭찬 일기'는 어떻게 쓸까? 이러한 배경에서 최근 읽은 는 매일 '칭찬 일기'를 쓰라고 강조하는 책으로 마치 내 경험을 옮겨 놓은 것 같아 반가웠다. 여기서 칭찬 일기는 칭찬할 일을 찾아 기록하는 것이 아니라 칭찬할 일을 찾아서 '칭찬'하는 것이며, 칭찬할 때는 '칭찬의 말'을 사용하는 것이다. 일테면 '오늘 아침에 10분 일찍 출근했다'가 아니라 '오늘 아침에 10분 일찍 출근했다.

대단하네!

'라고 쓰라는 것이다. 앞뒤 문장의 차이는 '대단하네'는 말 하나가 추가된 것이다.

'대단하네'라는 표현이 칭찬 일기의 핵심이다. 그런데 일기를 쓰다 보면 칭찬의 말을 찾기가 의외로 힘들 수 있다. 저자는 다양한 각도에서 좋은 점을 찾아 칭찬할 수 있는 '칭찬 포인트 열 가지'를 제안하고 있다. ▲내면(성격이나 마음의 변화 등)을 칭찬한다 ▲행동이나 움직임을 칭찬한다 ▲감각이나 감성을 칭찬한다 ▲발상과 사고방식을 칭찬한다 ▲노력한 과정을 칭찬한다.

(결과로 나타나지 않아도 괜찮다) ▲과거의 자신을 칭찬한다 ▲하지 않은 것 중에서 좋은 점을 칭찬한다 ▲신체의 움직임을 칭찬한다. ▲외모를 칭찬한다 ▲긍정적인 변화, 내적 깨달음, 자기 발견을 칭찬한다. (46~48쪽) 저자는 이중 신체를 칭찬할 경우'매일 아침 출근 전에 조깅을 하니 몸이 한결 가벼워지고 건강해진 기분이야. 훌륭해'라고 쓰라고 조언하고 있다.

그리고 칭찬의 말에는 부정, 불만, 불평, 비판이라는 표현을 삼가야 한다. 이러한 말들은 소위 '칭찬 회로'에 지장을 주기 때문이다. 저자는 칭찬할 부분을 찾아 쓰고 마지막에는 반드시 '칭찬의 말'로 끝내길 거듭 강조하면서 '사용하기 좋은 칭찬의 말 리스트'도 제안했다. 여기서는 이해하기 쉬운 직감적인 표현들을 일부 발췌했다.

정말 잘했어 / 제대로 하고 있어 / 훌륭해 / 긍정적이야 / 멋져 /장하다 /최고야 / 센스 있어 / 끈기 있어 / 근사해 / 귀여워 / 좋은 느낌이야 / 최선을 다했어 / 용기 있어 / 다정 다감해 / 똑똑해 / 생기 넘쳐 / 의지가 강해 / 판단력이 좋아 / 장점이 많아 / 만족스러워. (71~73쪽) 위 리스트를 활용해 필자의 칭찬 일기를 작성했는데 근사해 보였다.

'주민센터 헬스장에서 10년째 운동하고 있는데 정말 끈기 있어, 의지가 강해, 그 덕에 건강도 유지하고 있어 만족스러워. ' 불안하고 힘들수록 칭찬 일기 쓰면 차분해져 칭찬 일기는 칭찬에 인색한 현대인들에게 특히 절실하다. 우리는 부지불식간에 자신은 물론 남으로부터 칭찬을 받으면 별거 아닌 것처럼 행동하거나 자신을 낮추는 겸양이 미덕이라고 배워왔다. 그러나 이는 부정적인 것만 주목하는 것으로 마음을 불안하게 할 뿐이다.

칭찬 일기는 이런 부정적인 사고회로를 긍정적인 '칭찬 회로'로 바꿔주는 것이다. 또한 책에서 인상 깊은 대목은'우리 뇌는 '주어'를 가리지 않는다'는 표현이다.

'셀프 힐링'도 다른 사람에게 칭찬을 받을 때나 자기 효능감과 자신감을 높이는 효과는 같다는 것이다. 칭찬 일기에서는 '자화자찬'도 유용하다는 것이다. 저자는 하루 3분 자신과 명상하며 대화하는 칭찬 일기가 자신을 격려하고 남도 즐겁게 해 나중에는 가족과 사회를 행복하게 한다고 설파하고 있다. 심지어 불안하고 실패하고 낙담할수록 칭찬 일기를 더욱 쓰라고 권한다.

칭찬이 마음을 안정시키고 기분을 차분하게 바꾸어주기 때문이다. 칭찬 일기를 쓸수록 창의적으로 성장한다는 이야기는 신기하고 흥미롭다. 긍정적인 생각이 담긴 일기가 자신을 변화시키는 '비밀병기'인 셈이다. 나는 칭찬 일기의 효과를 실제로 체험하고 앞으로도 그것을 내 삶의 일부로 삼을 것이다.

사실 내가 지금까지 살아있는 것도 우연이 아니라 일기를 쓰면서 터득한 지혜와 환경 덕분일지 모른다. 이 책은 칭찬 일기로 자기 계발을 돕는 참고서다. 간혹 일본어투 표현이 있지만 이해하는 데는 어려움이 없다. 삶의 의욕과 자신감이 떨어지거나 몸과 마음을 치유하고 싶은 사람들에게 추천하고 싶은 실용서다





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