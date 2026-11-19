앤트로픽이 나스닥에 상장하며 AI 안전과 인간 통제를 최우선으로 하는 사명을 재확인했다. 아모데이 CEO는 AI 속도 조절을 통해 모두의 승자가 되는 미래를 제시했다.

주요 인공지능(AI) 기업 중 최초로 공개시장에 진출한 앤트로픽 이 AI 안전 과 성공을 동시에 달성하겠다는 포부를 명확히 밝혔다. 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 19일(현지시간) 나스닥 상장 식 연설을 통해, 우리 기업이 AI 시스템의 학습과 배포 속도를 신중하게 조절하며 AI가 안전하고 앞으로도 계속 인간의 통제하에 있으리라고 확신할 수 있을 때까지 시간을 가질 것이라고 선언했다.

상장식 연설, AI 안전 최우선 사명 재확인

다리오 아모데이 CEO는 연설에서 안전에 거의 신경 쓰지 않을 때의 AI와 안전에 집착할 때의 AI는 엄청나게 다르다고 강조했다. 그는 안전과 공익에 대한 집착이 앤트로픽의 유전자에 처음부터 깊이 새겨져 있다고 역설했으며, 이러한 경쟁이 제대로 작동한다면 모두가 안전하게 기술을 구축하고 있으므로 모두가 승자가 되는 미래가 올 것이라고 믿음을 나타냈다.

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그는 질병을 앓던 아버지를 떠나보낸 뒤 불과 몇 년 뒤 치료법이 개발된 개인적 경험을 언급하면서, 이제는 AI 덕분에 의학 기술의 발달이 더욱 빨라졌다고 AI의 잠재력을 구체적으로 제시했다. 이를 통해 기술 발전이 단순한 속도가 아닌 인간 복지 증진에 기여할 수 있음을 입증하고자 했다.

다니엘라 아모데이 사장, 공익법인 특성 강조

아모데이 CEO의 동생인 다니엘라 아모데이 앤트로픽 사장은 단상에 올라 앤트로픽이 법적으로 주주 수익뿐 아니라 공익을 함께 고려해야 하는 공익법인이라고 설명했다. 그는 상장을 추진하는 이유를 더 많은 사람이 AI를 올바르게 구축하는 과정에 동참하도록 하기 위한 것이라고 덧붙이며, 상장이 기업 사명의 변화가 아님을 시사했다.

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다니엘라 아모데이 사장은 첫 제품을 출시하기 전에 AI 안전팀부터 꾸렸고, 인터넷의 주요 수익원인 광고 모델을 거부했으며 보안 결함이 발견된 최신 모델은 일반 공개를 미루고 방어자들에게 먼저 제공했던 일을 소개했다. 이는 자신들이 AI 안전과 공익을 위해 구체적으로 노력한 사례들로, 기술의 개방보다 안전을 우선시하는 원칙을 보여준다.

그는 "이 기술에는 맹목적인 신뢰나 단순한 사용이 아니라 여러분의 목소리가 필요하다"며 "이야기의 결말은 아직 쓰여지지 않았다. 우리가 무엇을 만들어갈지는 우리 모두에 달려있다"고 촉구했다. 이러한 메시지는 AI 개발 과정에서 사회적 참여와 감시의 중요성을 강조하는 것이다.

AI 인프라 지출 및 경쟁 구도 전망

다리오 아모데이 CEO는 9천억 달러(약 1천200조원)에 달하는 AI 인프라 지출 약정 금액에 대해 신중함을 나타냈다. 그는 그 약정의 지출은 수년에 걸쳐 이뤄진다며, 현금 보유량과 우리가 매년 창출하는 수익 규모를 고려하면 그 약정액이 그리 커 보이지 않을 것이라고 말했다. 이는 거대한 투자 약속이 당장의 부담이 아님을 강조하는 논리다.

또한 그는 "대부분 제품에서는 가격 측면에서 경쟁이 이뤄지지만 이곳에서는 품질에서 경쟁이 이뤄진다"며, 대부분의 시장 가치가 결국 자사와 같은 최첨단 AI로 몰릴 것이라고 예측했다. 이는 기술의 성능과 신뢰성이 시장 지배력의 핵심 변수임을 나타내는 전망이다.

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정부 협력 및 상장 이후 운영 방향

다니엘라 아모데이 사장은 상장식 직후 진행된 미 경제방송 CNBC 인터뷰에서도 "오늘 놀라운 이정표를 세웠지만 내일 아침 눈을 떠도 우리는 똑같은 회사일 것"이라며 상장 이후에도 안전을 최우선시하는 원칙과 기업 사명에 변화가 없을 것임을 재확인했다. 이는 투자자들로부터의 비판을 불식하기 위한 명확한 신호다.

갈등 끝에 소송까지 이어진 도널드 트럼프 행정부와의 관계와 관련해서도, 앤트로픽은 창립 이래 정부와 믿을 수 없을 정도로 협력 관계를 유지해왔다고 강조했다. 그들은 클로드가 국가를 보호하는 데 기여할 수 있도록 최선을 다하고 있다며, 정부와의 신뢰 기반 협력을 통한 기술 활용 의지를 밝혔다. 이는 복잡한 정치적 상황 속에서도 기업으로서의 중립성과 기여도를 유지하겠다는 입장이다.