인공지능(AI) 모델 개발사 앤트로픽이 나스닥에서 상장 첫날 143조원 규모의 자금을 조달하며 역대 최대 IPO 기록을 세웠습니다. 시가총액 1조2800억 달러로 미국의 주요 기업을 제쳤습니다.

인공지능 (AI) 모델 개발사 앤트로픽 이 기업공개(IPO)를 통해 나스닥 시장에 데뷔하며 금융권과 기술업계를 모두 놀라게 했다. 앤트로픽 은 상장 첫날인 19일(현지시간) 개장 직후 강세장을 보였으나, 이후 조정을 거쳐 100달러 선 아래에서 거래를 마무리했다.

앤트로픽, 143조원 IPO로 역대 규모 신기록 달성

앤트로픽은 이번 기업공개에서 기본 주식 공모와 사모 배정 주식 등을 합쳐 총 173억 달러(약 143조원)를 조달하는데 성공했다. 이는 지난 6월 스페이스X가 기록한 862억 달러를 넘어서는 역대 최대 규모다. 블룸버그 통신은 이를 종합적으로 볼 때 성공적인 상장으로 평가하며, 앤트로픽이 최첨단 AI 연구소 중 최초로 공개시장에 진출했다는 점에 주목했다.

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상장 첫날 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)와 동생인 다니엘라 아모데이 사장이 서로 끌어안는 모습으로 축하의 순간을 장식하기도 했다. 이 과정에서 앤트로픽의 시가총액은 1조2800억 달러로测算되었으며, 이는 미국에 상장된 기업 중 10위를 차지하는 쾌거다.

아마존·구글 등 주요 파트너 지분 확보 및 지배구조

앤트로픽의 주요 주주 및 파트너로는 아마존과 구글이 이름을 올렸다. 아마존은 14.7%, 구글은 13.7%의 지분을 보유하며 핵심 파트너가 됐다. 또한 엔비디아, 마이크로소프트(MS), AMD, 브로드컴, 마이크론, TSMC 등도 지분을 보유하게 되었다.

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다리오 아모데이 CEO를 비롯한 공동창업자 7명이 별도로 세운 유한책임회사 '파운더 LLC'가 의결권 50.1%를 보유하여 압도적인 지배권을 행사한다. 이를 통해 앤트로픽은 외부 주주의 변동성에도 불구하고 독자적인 운영 방향성을 유지할 수 있을 전망이다.

기술계 축제의 빛과 시장 전체의 그림자 공존

리사 수 AMD CEO는 앤트로픽의 성과를 축하하며 놀라운 성과 달성을 기원했고, 기술업계 투자자이자 배우인 애슈턴 커처도 축하 메시지를 보냈다. 베세머 벤처파트너스의 바이런 디터 파트너는 앤트로픽의 상장을 구글과 같은 순간이라 비유하며 AI 시장에서의 선두 주자 역할을 기대했다.

그러나 앤트로픽의 성공적인 상장과는 달리 스탠더드앤드푸어스(S&P 500) 지수는 전장 대비 2.02% 하락했다. 나스닥 지수도 2.25% 떨어지며 조정을 보였다. 이는 AI의 수익성과 투자 지출에 대한 우려, 그리고 금리 인상 전망 등 더 큰 악재가 시장 전체를 짓누르고 있기 때문이다.

AI 안전과 시장 성공을 향한 다리오 아모데이 CEO의 비전

이와 같은 시장 상황 속에서도 다리오 아모데이 CEO는 상장식에서 AI 안전과 시장에서의 성공을 모두 성취하겠다는 포부를 밝힌 바 있다. 앤트로픽은 기술적인 선도성과 함께 안전 기준을 충족시키는 데에도 주력하며, 향후 AI 산업의 새로운 지표를 제시할 것으로 예상된다.