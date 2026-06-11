앤트로픽 CEO 다리오 아모데이, 정부 주도의 강력한 AI 규제와 안전성 검증 촉구

앤트로픽의 다리오 아모데이 CEO가 프런티어 AI 모델의 출시 전 제3자 안전 평가 도입과 정부의 강력한 통제 권한 부여를 주장하며, 군사적 활용에 대한 인간 중심의 가이드라인을 제시했습니다.

인공지능 기술의 급격한 발전 속에서 안전성에 대한 우려가 깊어지는 가운데, 세계적인 AI 모델 클로드의 개발사인 앤트로픽 의 최고경영자 다리오 아모데이가 정부의 강력한 개입과 통제를 촉구하고 나섰습니다.

아모데이 CEO는 최근 블로그를 통해 기업들이 자율적으로 위험을 관리하고 공개하는 수준의 기존 방식으로는 더 이상 다가오는 거대한 위험을 막기에 역부족이라는 점을 강조했습니다. 그는 특히 일정 규모 이상의 성능을 가진 이른바 프런티어 AI 모델의 경우, 시장에 출시되기 전 반드시 독립적인 제3자 기관으로부터 엄격한 안전성 평가를 받아야 한다고 주장했습니다. 이는 단순한 권고 수준이 아니라 법적 구속력을 가진 규제로 전환되어야 한다는 것입니다.

아모데이는 AI 모델의 검증 과정을 항공기 제작 및 운행 승인 절차에 비유하며, 새로운 항공기가 하늘을 날기 전 수많은 테스트와 감사를 거쳐 안전성을 입증해야 하듯, 인류의 운명에 영향을 미칠 수 있는 고성능 AI 역시 동일한 수준의 기술 테스트와 정부의 감사를 거쳐야 한다고 역설했습니다. 만약 사이버 공격 가능성이나 생물무기 제조 지원, 혹은 AI의 자율적 행동으로 인한 통제 불능 상태 등 중대한 위험 요소가 발견된다면, 정부가 해당 모델의 배포를 즉각적으로 중단시키거나 이미 배포된 모델을 회수할 수 있는 강력한 권한을 가져야 한다는 것이 그의 핵심 주장입니다.

이러한 강력한 규제 촉구는 앤트로픽이 최근 공개한 차세대 AI 모델인 미토스급 모델의 성능이 예상보다 훨씬 강력했기 때문으로 분석됩니다. 미토스는 사이버 보안 영역에서 매우 높은 성능을 발휘하며, 특히 운영체제나 웹브라우저의 고위험 취약점을 스스로 찾아낼 수 있을 정도로 정교한 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 능력은 보안 강화라는 긍정적인 측면도 있지만, 악의적인 공격자가 이용할 경우 전 세계적인 디지털 인프라에 심각한 타격을 줄 수 있는 치명적인 무기가 될 수 있습니다.

앤트로픽은 이러한 위험성을 인지하고 미토스급 모델을 대중에 완전히 공개하는 대신, 사이버 보안 능력이 포함된 특수 버전은 엄격하게 검증된 기관에만 제한적으로 제공하는 전략을 취했습니다. 아모데이 CEO는 미토스가 제기하는 사이버 위험이 끝이 아니며, 앞으로 AI가 생물학적 무기 개발에 활용되거나 인간의 개입 없이 스스로 판단하고 행동하는 자율성 위험이 현실화될 수 있다고 경고했습니다. 이는 기술의 발전 속도가 윤리적, 법적 가이드라인의 구축 속도를 앞지르고 있는 현재의 상황에서, 기업의 선의에만 의존하는 것이 얼마나 위험한지를 보여주는 사례라고 할 수 있습니다.

한편, AI 기술의 활용 범위가 안보와 군사 영역으로 확장되면서 발생하는 윤리적 딜레마에 대해서도 심도 있는 논의가 이어졌습니다. 최근 미 중부사령부가 이란 작전 등 실제 군사 작전에서 클로드를 포함한 AI 도구를 탑재한 플랫폼을 활용해 표적을 식별하고 의사결정 속도를 높이고 있다는 사실이 알려지며 논란이 되었습니다. 이에 대해 앤트로픽은 명확한 기준을 제시했습니다. 회사는 완전 자율형 살상 무기 체계나 대규모의 국내 감시 시스템 구축과 같은 비인도적인 AI 활용에는 단호히 반대한다는 입장입니다.

하지만 군사 지휘관이 최종적인 판단을 내리는 과정에서 AI가 정보를 분석하고 최적의 대안을 제시하는 의사결정 지원 시스템으로 활용되는 것은 회사 정책에 위배되지 않는다고 밝혔습니다. 즉, AI가 결정을 내리는 것이 아니라 인간이 최종 결정을 내리는 인간 중심의 제어 구조를 유지하는 것이 핵심입니다. 동시에 아모데이는 지정학적 현실을 냉철하게 짚었습니다.

중국과 러시아 같은 권위주의 국가들이 AI를 활용해 정보 분석 능력을 고도화하고 군사 작전의 효율성을 극대화하고 있는 상황에서, 민주주의 진영이 윤리적 우려만으로 AI 역량 개발을 멈추는 것은 국가 안보에 심각한 위협이 될 수 있다는 논리입니다. 그는 공격적인 권위주의 블록의 부활이 우려되는 시점에서 스스로를 방어하기 위한 최소한의 AI 역량 확보는 필수적이며, 이를 위해 안전한 통제 하의 군사적 활용은 불가피하다는 현실적인 관점을 제시했습니다. 결국 앤트로픽의 이번 행보는 AI 산업의 패러다임을 단순한 성능 경쟁에서 안전과 신뢰의 경쟁으로 전환시키려는 전략적 시도로 풀이됩니다.

오픈AI 출신들이 설립한 앤트로픽은 창립 초기부터 안전 중심의 AI 개발을 표방해 왔으며, 이제는 이를 기업 내부의 원칙을 넘어 국가적, 국제적 표준으로 확산시키려 하고 있습니다. 이는 고성능 AI가 가져올 수 있는 파괴적 잠재력을 인정하고, 그 위험을 관리하기 위한 사회적 합의와 제도적 장치를 마련하는 것이 기술 개발만큼이나 중요하다는 인식에서 비롯된 것입니다.

프런티어 모델에 대한 제3자 평가 도입과 정부의 배포 통제권 부여는 단기적으로는 기업의 성장을 저해하는 규제로 보일 수 있으나, 장기적으로는 AI 기술에 대한 사회적 수용성을 높이고 예기치 못한 재앙적 사고를 방지함으로써 AI 생태계의 지속 가능한 성장을 가능하게 하는 필수 조건이 될 것입니다. 아모데이는 투명성을 넘어선 구속력 있는 규제가야말로 인류가 AI라는 강력한 도구를 안전하게 다룰 수 있는 유일한 길임을 강조하며, 글로벌 사회의 즉각적인 행동을 촉구하고 있습니다





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