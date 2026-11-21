앤트로픽 연구원이 AI 모델 클로드를 활용해 167년간 미해결이었던 리만 가설 증명을 주장하며 수학계와 AI 업계의 관심을 집중시키고 있다. 검증 과정과 파장이 주목된다.

미국 AI 기업 앤트로픽 (Anthropic)의 연구원 레벤트 알포게가 자사 인공지능 모델 '클로드(Claude)'를 활용하여 수학계의 최대 난제인 '리만 가설'을 증명했다고 주장하면서 전 세계 학계가 강타받고 있다. 이 주장은 앤트로픽 의 기업 상장(IPO) 직후인 19일(현지 시간) 뉴욕에서 광고판이 설치되는 등 큰 이슈로 떠오른 시점에 발표되어 그 무게를 더했다.

앤트로픽 연구원, AI 협업으로 167년 역사 난제 해결 주장

레벤트 알포게 연구원은 20일(현지 시간) 자신의 웹사이트를 통해 4페이지 분량의 문서와 함께 'remark.pdf'라는 파일명을 탑재하며 이 사실을 공식적으로 알렸다. 그는 자신의 글에서 "클로드와 협업한 결과 리만 가설의 증명을 발견했다고 믿는다"고 명시했다. 특히 알포게 연구원은 이 과정에서 AI가 자신이 완전히 이해하지 못한 복잡한 논리를 풀어냈으며, 자신이 이를 최종적으로 검증하고 발표한 상황이라고 설명했다.

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알포게 연구원은 AI와 협력하여 처리한 컴퓨터 코드와 수학적 서명이 25만 페이지가 넘는 거대한 작업량이었다고 밝혔다. 그는 "결승선에 가까워질 무렵 클로드가 나를 크게 앞질러 날아오르고 춤추고 반짝였다"며, 자신의 수학 배경지식만으로는 완전히 이해하지 못한 채 완전한 논증을 세상에 내놓게 된 이례적인 상황에 놓였다고 털어놨다.

알포게 연구원은 우선 컴퓨터로 수학적 논증을 검증하는 프로그래밍 언어 '린(Lean)'으로 작성한 증명 버전을 공개했으며, 나아가 더 광범위한 '일반화 리만 가설'까지 해결했다고 주장했다. 그는 앤트로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)와 상의 후 결과를 발표했으며, 발표 시점이 냉소적인 시선을 받을 수 있음을 인정하면서도 이 주장을 강행했다.

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리만 가설의 역사적 의미와 수학적 파장

1859년 독일 수학자 베른하르트 리만이 제기한 리만 가설은 정수론의 핵심 난제로, 1과 자기 자신으로만 나누어떨어지는 '소수'의 분포와 규칙에 관한 문제다. 무작위로 나타나는 것처럼 보이는 소수들이 실제로는 '리만 제타 함수'라는 복소수 함수의 특정 값(자명하지 않은 영점)을 기준으로 일정한 질서와 패턴을 따른다는 것이 가설의 핵심이다.

이 가설은 167년간 수많은 수학자들이 매달려 왔으나 증명되지 못한 채 방치되어 왔다. 소수는 현대 인터넷 금융과 암호화폐 등에서 쓰이는 공개키 암호(RSA) 체계의 수학적 토대를 이루기 때문에, 리만 가설의 성립 여부는 암호학, 양자물리학, 전산학 전반에 막대한 파장을 미칠 수 있는 사안이다.

만약 이 증명이 완벽하게 검증된다면 이는 명백히 역사적인 이정표가 될 것이다. 옥스퍼드 대학교의 수학자 제임스 메이너드 교수는 '이코노미스트'와의 인터뷰에서 "만약 이 증명이 완벽하게 검증된다면, 이는 명백히 역사적인 이정표가 될 것"이라고 평가했다. 이는 단순한 학술적 성과를 넘어 현대 디지털 인프라의 보안 체계에 근본적인 변화를 예고하는 것이다.

수학계 반응과 AI 증명의 검증 과정 및 향후 전망

알포게 연구원의 주장은 아직 동료 수학자들의 엄격한 검증을 거치지 않은 상태다. 하지만 그가 최근 몇 달간 AI를 이용해 수학계의 난제들을 해결하는 데 중요한 역할을 해왔기 때문에, 수학자들은 그의 주장을 단순히 무시하지 않고 주목하고 있다. 리만 가설 분야의 권위자인 브라이언 콘리는 AFP통신에 "인류 역사상 기념비적 순간"이라며 "내 생각엔 수학사에서 일어난 일 중 정말 가장 큰 사건"이라고 평가했다.

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다만 브라이언 콘리는 "논문 원고를 보지 못했고 알포게가 웹사이트에 올린 글만 확인했으며 원고 사본을 요청해 놨다"며 "(증명 방식이) 상당히 복잡해 보이고 이를 증명할 더 간단한 방법들이 나올 것으로 믿는다"고 선을 그었다. 이는 AI가 도출한 결론이 인간의 직관이나 기존 수학 논리와 동떨어져 있을 가능성을 시사한다.

이번 결과는 갑자기 나온 것이 아니다. 앞서 10월 6일 오픈AI는 자사 모델 중 하나가 완전한 리만 가설로 나아가는 중요한 디딤돌인 '준 리만 가설(quasi-Riemann hypothesis)'을 해결했다고 발표한 바 있다. 옥스퍼드 대학교의 수학자 조너선 키팅은 "준 리만 가설의 증명 자체만으로도 엄청난 충격이었고, 내 생애에 그것이 증명되는 것을 보게 될 줄은 꿈에도 생각지 못했다"며 "하지만 이번 성과는 그보다 몇 차원은 더 충격적"이라고 말했다.

현재 앤트로픽과 알포게 연구원은 증명의 타당성 여부를 확인하기 위해 외부 전문가들의 정밀 검토를 기다리고 있다. 독립적인 검증이 완료되기 전까지 이 주장이 수학계의 표준이 될지는 미지수이나, AI가 인간의 지리적 한계를 넘어서는 능력을 입증했다는 점에서 차세대 AI 연구에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.