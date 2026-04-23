앤트로픽, 장외 시장에서 오픈AI 추월: AI 패권 경쟁의 새로운 국면

2026년 4월, 앤트로픽의 시가총액이 오픈AI를 추월하며 AI 업계의 판도를 뒤흔들었다. 앤트로픽의 급성장은 매출 증가, 기업 시장 점유율 확대, 그리고 정부와의 협상력 강화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과이다.

2026년 4월, 비상장 스타트업 앤트로픽 (Anthropic)의 시가총액 이 장외 시장에서 오픈AI (OpenAI)를 추월하는 이례적인 사건이 발생했다. 2022년 챗GPT 출시 이후 AI 업계의 선두 주자로 자리매김했던 오픈AI 의 독보적인 위치가 흔들리기 시작한 것이다.

이는 단순한 숫자 변화를 넘어 투자 심리, 기업 고객의 선택, 심지어 정부의 태도까지 영향을 미치는 중요한 전환점이었다. 앤트로픽과 오픈AI는 모두 비상장 기업으로, 이들의 가치는 주로 2차 시장이라 불리는 장외 거래 플랫폼에서 평가된다. 2026년 4월 중순, 벤추얼스(Ventuals)에서 앤트로픽의 내재 시가총액은 약 8,636억 달러로 오픈AI의 8,461억 달러를 처음으로 넘어섰고, 이후 여러 플랫폼에서 앤트로픽의 거래 가격이 1조 달러를 돌파했다는 보고가 잇따랐다.

특히, 오픈AI 구형 주식이 투자 라운드 대비 약 10% 할인된 가격에 거래되는 반면, 앤트로픽 주식에는 약 20억 달러의 대기 매수 수요가 몰리며 직전 라운드 대비 50% 이상의 프리미엄이 붙는 등 투자자들의 시선이 극명하게 엇갈렸다. 앤트로픽의 놀라운 성장은 매출 지표를 통해서도 명확하게 드러난다. 앤트로픽의 연환산 반복 매출(ARR)은 15개월 만에 약 30배 성장하여 2024년 12월의 10억 달러에서 2026년 4월 초에는 300억 달러를 돌파했다. 이는 2026년 4월 기준 오픈AI의 ARR 약 250억 달러를 20% 초과하는 수치다.

오픈AI 측에서는 앤트로픽이 클라우드 파트너인 구글·아마존과의 매출을 총액 기준으로 계상하여 약 80억 달러를 부풀렸다고 주장하지만, 회계 처리 방식의 차이를 감안하더라도 앤트로픽의 성장세는 괄목할 만하다. 더욱이, 앤트로픽은 엔터프라이즈 AI 시장에서 40%의 점유율을 차지하며 1위에 올랐고, 이는 2023년의 12%와 비교하면 3배 이상 증가한 수치이다. 미국 기업용 AI 채팅 지출의 90% 이상을 차지했던 오픈AI의 점유율은 27%로 반토막 났다.

이러한 성장의 핵심 동력은 코딩 특화 AI 클로드 코드(Claude Code)로, 앤트로픽은 AI 코딩 시장에서 54%의 점유율을 확보하며 오픈AI의 21%를 2배 이상 앞서고 있다. 클로드 소넷 3.5 출시 이후 18개월 연속으로 코딩 분야 벤치마크 1위를 유지하며 연간 25억 달러 수준의 매출을 기록하고 있다. 앤트로픽의 성공은 기술력뿐만 아니라 정치적, 전략적 판단에도 기인한다. 2026년 초, 앤트로픽은 미국 정부의 무제한적인 데이터 활용 요청을 거부하고 소송을 제기하여 결국 정부가 물러서게 만들었다.

이는 앤트로픽이 기술적 우위뿐만 아니라 윤리적 가치와 원칙을 지키는 기업이라는 이미지를 구축하는 데 기여했다. 또한, 구글·아마존과의 클라우드 파트너십은 앤트로픽에게 안정적인 인프라와 판매 채널을 제공하며 ARR을 빠르게 성장시키는 데 중요한 역할을 했다. 이러한 앤트로픽의 성공은 AI 시장의 경쟁 구도를 변화시키고 있으며, 선점 효과가 영원하지 않다는 점, '신뢰'가 엔터프라이즈 시장에서 중요한 화폐라는 점, 개발자를 잡는 것이 기업을 잡는 것이라는 점, 그리고 AI 패권은 모델 경쟁을 넘어 생태계 경쟁으로 이동하고 있다는 점을 시사한다.

앞으로 AI 시장에서는 모델 자체의 성능만큼이나, 그 모델이 어떤 유통망을 타고 기업 고객에게 닿을 수 있는가가 경쟁력을 가르는 핵심 변수가 될 것이다





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