앤트로픽, AI 상장공모가 급락 속 스페이스X 기록은 기껏해야 2위

미국 AI 기업 앤트로픽이 나스닥 상장공모가를 크게 낮추며 스페이스X 기록을 넘어서는 가능성을 잃었다. 신규 주식 8억135만주가 상장되며 시가총액은 약 9조6천억 달러가 된다.

미국 AI 기업 앤트로픽 이 나스닥 에 상장하는 사상 최대 규모의 IPO를 앞두고, 8억135만주의 신규발행을 통해 예상 시가총액 9조6천억 달러에 도달할 전망이었으나, 최근 공모가 조정으로 스페이스X 가 기록한 750억 달러 상장 수입을 크게 앞설 가능성이 사라졌다. 본 상장은 제네시스 구글 클라우드와 경쟁하는 고성능 AI 모델 개발에 집중될 예정이다.

공모가 조정과 IPO 매출 구조

공모가 중간값 74달러로 책정된 신규 주식은 전체 발행 총 130억8천667만주 중 8억135만주이며, IPO 주가에 기반한 공모 신주 매출은 586억 달러와 사모투자 260억 달러를 합산해 약 846억 달러의 순 현금 유입을 기대한다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 '공모과 사모를 합친 총 매출이 846억 달러가 될 수 있다고 설명했다'고 말했다.

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김 연구원은 또한 현금성 자산 총액이 상장 후 2천126억8천만 달러로 증가할 것은, 기존 1천318억 달러 규모의 보유 현금 및 단기투자자산과 양도제한조건부주식(RSU) 세금 대납을 감안한 결과라고 전망했다. 이로써 은닉된 금전적 이익이 크게 확대될 가능성을 시사한다.

AI 시장 변동성의 배경과 상장 영향

미국 민주당이 AI 데이터센터 건설 규제를 강화할 가능성을 내포한 조치가 발표되면서 글로벌 헤지펀드들이 AI·반도체 주를 대규모 리밸런싱했다. 이 결과 나스닥 종합지수는 5일 한해에만 5.52% 급락했다. 이는 AI 인프라 투자에 대한 공포가 전통 산업과 금융업계까지 확산돼 무차별적 투매로 이어졌음을 의미한다.

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그러나 전문가들은 AI 산업이 성장 흐름을 완전히 잃었다고 보지 않는다. 김 연구원은 '오픈AI 2030년까지의 CAGR이 72.7%였으며, 앤트로픽은 그보다 높은 매출 성장률을 예상한다'고 강조했다. 이와 함께 AI 수익성 이슈가 과거 비슷한 사례보다 높은 신뢰도를 보인다고 해석했다.

상장 후 시장 반응과 국내 기업에 미칠 영향

앤트로픽의 상장공모가는 18일에 최종 확정되며, 19일에 'ANT' 종목코드로 나스닥에서 거래를 시작한다. 김 연구원은 '이번 IPO가 AI 투자심리의 단기적 변동성을 촉발할 중요한 이벤트가 될 것'이라고 말한다.

KB증권 연구원 김일혁은 완전 희석 기준 기업가치를 약 1조4천억 달러로 보고, 재무성에 대한 시장의 입장이 변했다는 점을 지적했다. 그는 '공모 수요가 견조해서 일부 투자자가 물량을 공모가에 3~5% 수수료를 더해 미리 팔고 있다'고 밝히며, 현금 확보 수요가 주가에 부담을 주는 시계열적 현상을 언급했다.

대형 반도체 주도주인 삼성 SDS, LG CNS, SK텔레콤 등 국내 기업들은 앤트로픽 상장을 기회로 삼아 공개 AI 솔루션을 확대하고, 새로운 비즈니스 모델을 모색할 가능성이 있다. 한컴, 영림원소프트랩, 안랩 등도 수혜 후보로 꼽히며, AI 기술 보급 확대에 따른 관객 도입이 기대된다.