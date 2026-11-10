앤트로픽, 나스닥 IPO 확정…목표 기업가치 1조2천500억달러

앤트로픽이 11월 26일 미국 추수감사절 연휴 전 나스닥 상장을 목표로 IPO 절차에 본격 진입했다. 목표 기업가치는 1조2천500억달러에서 1조7천500억달러로 예상되며, 종목 코드는 ANT가 될 전망이다.

인공지능(AI) 기업 앤트로픽 이 시장 악재 속에서도 미국 나스닥 상장을 추진하고 있다. 앤트로픽 은 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 통신이 9일(현지시간) 전한 바에 따르면, 11월 26일 미국 추수감사절 연휴 이전에 기업공개( IPO)를 완료할 방침이다. 이는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사생활 스캔들과 AI 관련주 전반의 매도세 같은 부정적 시장 상황과 맞물려 더욱 주목받는 결정이다.

앤트로픽 증권신고서 정정 및 로드쇼 시작

앤트로픽은 9일 저녁 은행들 대상으로 주당 70~80달러에 약 8억6천700만주를 매각하겠다는 내용이 담긴 증권신고서 사본을 발송했으나, 직후 해당 이메일을 철회했다. 앤트로픽은 가격 관련 세부 정보가 부정확함을 인지하고 신고서 내용을 수정하겠다는 입장을 밝혔다. 초기 이메일에는 IPO를 통해 607억~693억달러를 조달하고, 사모를 통해 260억달러를 추가로 확보한다는 계획이 포함되어 있었다.

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앤트로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 증권신고서(S-1)를 제출한 후 필수적으로 거쳐야 하는 15일의 의무 대기 기간이 오늘로 종료됨에 따라, 앤트로픽은 이날부터 투자자 대상 설명회(로드쇼)에 착수할 수 있다. 앤트로픽은 이번 주 주요 투자자들과 회의를 진행하며, 오는 19일 또는 20일 나스닥에서 종목 코드(티커) 'ANT'로 거래를 시작하는 것을 목표로 하고 있다.

앤트로픽 기업가치 예상 및 시장 분석가 견해

소식통들은 앤트로픽이 1조2천500억~1조7천500억달러(약 1천700조~2천380조원)의 기업가치로 800억~1천억달러를 조달할 것으로 전망한다. 이는 애초 거론되던 '2조달러 육박'이라는 기대치에는 크게 미치지 못하는 수준이다. IPO 조사 기관 르네상스 캐피털의 맷 케네디 수석 전략가는 지난주 시장 '공포 지수'(VIX)가 25를 일시적으로 넘어섰을 때 기업들이 IPO를 연기하는 경우가 많다고 지적했으나, 앤트로픽의 규모와 독보적인 자산 가치를 고려하면 특별한 사례로 분류될 수 있다고 분석했다.

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맷 케네디 수석 전략가는 앤트로픽이 워낙 큰 규모와 독보적인 자산 가치를 지니고 있기 때문에, 상장을 강행한다면 충분히 추진할 수 있을 것이라고 보았다. 그의 지적대로 앤트로픽 IPO 성패의 최종 관건은 얼마의 가격으로 최종 공모가가 책정되느냐에 달려 있다. 투자자들의 심리와 시장 흐름이 공모가 결정에 민감한 영향을 미칠 전망이다.

앤트로픽 로드쇼 전략 및 이해관계자 입장

앤트로픽의 IPO 흥행을 돕기 위해 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건 체이스 CEO의 대담 생중계 행사를 추진 중이다. 이는 앤트로픽이 시장에서 신뢰도를 높이고 관심도를 극대화하기 위한 전략적 움직임이다. 최근 앤트로픽 경영진은 골드만삭스와 모건스탠리의 관계자들과 만나 기업가치 범위를 어떻게 설정할지 논의해 왔다.

앤트로픽과 주요 증권사들은 기업가치 설정에서 민감한 균형을 유지해야 한다. 목표치를 너무 높게 잡으면 투자자 수요가 저조해져 주가가 하락할 수 있는 반면, 너무 낮게 잡으면 회사와 주관사들이 '제대로 된 가치를 받지 못했다'는 비판을 받을 수 있다. 이러한 이중고 속에서 앤트로픽은 적절한 밸류에이션을 찾아내야 하는 과제를 안고 있다.

AI 주식 매도세 및 앤트로픽 미래 전망

시장조사업체 바이탈 널리지는 AI 관련 주식 매도세가 이어지면서 앤트로픽의 IPO가 더욱 어려워지고 있다고 지적했다. 이는 곧 앤트로픽이 설비투자를 위한 자금 확보가 어려워짐을 뜻하며, 결과적으로 추가 매도를 유발하는 악순환으로 이어질 수 있다는 분석이다. 앤트로픽이 IPO를 통해 어떤 규모로 자금을 조달하든, AI 인프라 확장에 필요한 자본 조달은 선택이 아닌 필수 사항이다.

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현재 앤트로픽의 기업가치는 투자자들에게 앤트로픽이 수익을 낼 수 있다는 확신을 얼마나 줄 수 있을지에 달려 있다. AI 시장은 급변하는 기술적, 시장적 요소에 영향을 받으므로, 앤트로픽은 명확한 수익 모델과 성장 전략을 제시해야 투자자들의 신뢰를 얻을 수 있다. 오는 19일 또는 20일 ANT 종목 코드 하의 거래 시작까지 앤트로픽의 움직임이 업계의 이목을 집중시키고 있다.