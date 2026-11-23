앤디 버넘 영국 총리가 EU와 체결한 새로운 합의를 통해 170억 파운드의 경제 효과와 청년 교류 확대를 주장하며 의회 설명에 나선다.

앤디 버넘 영국 총리는 23일(현지시간) 의회에 출석해 유럽연합(EU)과 체결한 최근 합의를 설명할 예정이다. 버넘 총리는 이번 합의가 향후 10년 이상 이어질 수 있는 매우 현실적인 전망을 열었다고 강조할 예정이다.

영국의 EU 새로운 관계와 합의 내용

앤디 버넘 총리는 해당 합의를 "망가진 현 상태를 유지할 것인가, 아니면 변화를 택할 것인지의 문제"라고 설명할 예정이다. 이번 합의는 영국 의회 임기 중 추진되는 최대 경제 성장 촉진 방안으로 평가받는다. 영국 정부는 이 합의를 통해 영국 경제에 170억파운드, 약 30조원의 가치를 창출할 것이라고 기존 주장을 거듭 강조할 것으로 예상된다.

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지난 20일 발표된 이번 합의의 핵심 내용은 영국이 2028년부터 EU의 일부 규정을 준수하는 대가로, 영국산 식품 수출에 적용되는 검사 절차 대부분을 면제받는다는 것이다. 또한 늦어도 2030년 1월부터 시작될 새로운 청년 인적 교류 프로그램이 도입된다. 이 프로그램에 따라 EU 출신 18~31세 청년 최대 10만 명이 영국에서 최장 3년간 여행하거나, 취직하거나, 학업을 이어갈 수 있게 된다.

역으로 영국 청년 역시 최대 10만 명까지 유럽에서 같은 혜택을 누릴 수 있다. 앤디 버넘 총리는 이번 합의를 "생활비 부담을 완화할 것인가, 아니면 식료품 가격이 더 오르도록 내버려둘 것인가"의 선택의 문제라고 주장한다. 아울러 "청년들에게 기회를 제공할 것인가, 아니면 그 기회를 박탈할 것인가"의 선택의 문제라고 강조할 계획이다.

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야당의 비판과 정치권의 입장 대립

보수당의 케미 베이드녹 당대표는 23일 영국산업연맹(CBI) 연례 총회에 참석해 앤디 버넘 총리의 이번 EU 합의를 비판할 예정이다. 케미 베이드녹 당대표는 총리가 경제 성장을 위해 "더 높은 목표를 세워야 한다"는 주장을 펼칠 계획이다.

영국개혁당의 나이젤 패라지 대표 또한 같은 행사에 참석해 EU와의 관계 강화는 경쟁력을 높이고 혁신을 추구하는 영국 기업들에는 "재앙"이 될 것이라고 경고할 계획이다. 다만 나이젤 패라지 대표는 이번 합의가 "실제 이행에 필요한 작업들을 고려하면, 현 의회 임기 중 달성할 수 있는 사실상 최대치"라는 점도 강조했다.

앤디 버넘 총리는 미래의 잠재적 선택지로 EU 관세동맹이나 단일시장 재가입, 혹은 EU 완전 재가입이 포함될 수 있다고 언급한 바 있다. 그러나 앤디 버넘 총리는 다음 총선 전까지 영국과 EU 관계가 크게 변할 가능성은 없다며 선을 그었다. 단일시장, 관세 동맹, EU와의 자유로운 인적 이동 체제로 복귀하지 않겠다는 노동당의 2024년 총선 공약을 그대로 지키겠다는 입장이다.

전임 총리들의 반응과 향후 전망

리시 수낙 전 총리는 '스카이 뉴스'와의 인터뷰에서 이 문제가 "국론을 분열"시킬 수 있으며, "결국 정부에 큰 방해요소"가 될 수 있다고 지적했다. 같은 보수당 출신인 테리사 메이 전 총리도 BBC에 앤디 버넘 총리가 EU 재가입을 검토할 수 있다는 사실에 "경악했다"며, 앤디 버넘 총리에게 "브렉시트를 받아들이고, 이제 앞으로 나아가라"고 촉구했다.

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한편 과거 영국의 EU 탈퇴에 강하게 반대했던 노동당 출신 토니 블레어 전 총리는 '선데이 타임스'와의 인터뷰에서 EU가 개혁을 추진해 더 많은 기술 혁신이 가능해진 환경에서만 EU 재가입을 추진해야 한다고 주장했다. 이에 따라 앤디 버넘 총리의 EU 합의에 대한 정치권의 평가는 양당으로 나뉘어 향후 정책 실행 과정에서 지속적인 논의가 예상된다.