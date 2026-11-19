앤드루 로이드 웨버가 서울 방문 소감을 밝히며 '오페라의 유령' 40주년 공연을 홍보했다. 한국 관객에 대한 감사와 창작 철학을 전하며 향후 계획도 언급했다.

세계적 뮤지컬 작곡가 앤드루 로이드 웨버 (78)가 19일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 내한 기자간담회에 참석해 한국 관객과의 인사를 나눴다. 그는 전 세계 40년 동안 사랑받는 비결에 대해 작품의 메시지가 변하지 않았다고 설명하며, 열정적이고 낭만적인 이야기가 새로운 세대에게 공감을 얻고 있음을 강조했다.

앤드루 로이드 웨버, 한국 무대 첫 내한 소감

웨버는 이번 내한이 한국 무대에 오른 지 25년이 지났음에도 불구하고 처음이라는 점에 대해 약간 부끄럽다는 소감을 전했다. 그는 한국이 그의 음악을 열정적으로 사랑하고 뜨겁게 호응하는 특별한 곳이라고 평가했다. 대형 뮤지컬이 드물었던 시기에 한국에서 '오페라의 유령'을 공연하게 된 이유에 대해서는 한국이 강렬하고 탄탄한 음악적 전통을 가진 나라이기 때문이라고 밝혔다. 그는 전 세계에서 큰 성공을 거두고 있는 K팝이 이를 증명한다고 덧붙였다.

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'오페라의 유령'의 역사와 한국 흥행 성과

'오페라극장 지하에 숨어 사는 유령과 젊은 성악가 크리스틴, 그의 연인 라울의 엇갈린 사랑을 그린 '오페라의 유령'은 뮤지컬계 클래식이다. 1986년 영국 런던 웨스트엔드에서 초연된 이 작품은 전 세계 52개국 217개 도시에서 1억 6000만명 이상의 관객을 동원했다. 한국에서는 뮤지컬 산업화의 초석을 놓은 작품으로 평가받는다.

2001년 초연 당시 약 120억원의 제작비를 투입해 7개월간 24만명의 관객을 모았으며, 192억원의 매출을 올렸다. 이는 당시 국내 뮤지컬 시장의 연간 규모를 웃도는 흥행 성적으로, 대형 뮤지컬 장기 공연의 상업적 가능성을 입증한 결과였다.

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한국어 가사와 배우들에 대한 웨버의 칭찬

웨버는 전날 한국 공연 연습실을 방문하며 한국 배우들에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 그는 영어 노래를 다른 언어로 번역할 때 음절이 많아져 어색해지는 경우가 있지만, 한국어 가사는 선율과 자연스럽게 어우러진다고 밝혔다. 그는 계속 한국어로 공연을 듣고 싶다는 생각도 했다고 전했다.

웨버는 '오페라의 유령' 등 수많은 명작을 탄생시킨 뮤지컬계의 살아 있는 전설로 불린다. 그는 록, 팝, 클래식 등 장르의 경계를 넘나들며 뮤지컬의 표현 영역을 넓혀왔다. 특히 전통적인 서사 구조를 벗어난 '오페라의 유령'은 당시로서는 파격적인 시도였으며, 모든 경계를 허무는 혁명적인 공연이었지만 당시에는 회의적인 반응도 있었다고 회상했다.

창작 원칙과 인공지능, 그리고 향후 계획

웨버는 새로움에 대한 도전이 중요한 창작 원칙이라고 강조했다. 브로드웨이 제작비 상승으로 새 작품을 무대에 올리기 어려워진 현실을 우려하며, 젊은 관객과 만나는 새로운 방식이 중요하다고 지적했다. 최근 브로드웨이에서 '오페라의 유령'을 몰입형 공연으로 재해석한 것도 이러한 시도의 연장선이다.

그는 안전한 방식으로 과거 작품에 머무르는 것은 더 이상 통하지 않으며, 젊은 세대가 원하는 이야기를 찾고 틱톡 등 SNS를 통해서도 관객에게 다가가야 한다고 말했다. 내년 공개를 목표로 준비 중인 신작은 레오나르도 다빈치의 명화 '모나리자' 도난 사건에서 출발한다. 그는 AI가 기존 정보를 바탕으로 작동할 뿐 독창적인 아이디어를 제시할 수 없다고 주장하며, 독창성은 여전히 인간의 영역이라고 강조했다.

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40주년 스페셜 시즌 공연 일정 및 캐스트

세계 초연 40주년과 한국 초연 25주년을 맞아 다음달 22일 서울 용산구 블루스퀘어에서 40주년 스페셜 시즌이 막을 올린다. 공연은 다음달 22일부터 내년 2월 28일까지 블루스퀘어 우리은행홀 무대에 오른다. 유령 역에는 최재림, 전동석, 박강현이 출연하며, 크리스틴 역에는 이해원과 최선호가 새롭게 발탁됐다.