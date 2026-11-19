애플이 인공지능(AI) 데이터센터 핵심 기술인 실리콘 포토닉스 개발에 본격 착수했다. 삼성, SK하이닉스와 글로벌 경쟁이 치열해지며 광 인터커넥트 시장이 급성장할 전망이다.

애플은 인공지능(AI) 데이터센터의 핵심 인프라인 실리콘 포토닉스 (Silicon Photonics) 기술 개발 경쟁에 뛰어들었다. 19일 반도체 업계에 따르면, 애플은 지난 17일 실리콘 포토닉스 및 광학 패키징 전문 엔지니어 채용 공고를 냈다. 이보다 앞서 이달 초에는 데이터센터용 반도체에 이 기술을 적용할 개발 인력 확보에도 나섰다. 이는 애플이 단순한 연구 단계를 넘어 실제 반도체 생산 공정에 이 기술을 적용하기 위한 본격적인 준비에 들어갔음을 시사하는 대목이다.

애플의 실리콘 포토닉스 개발 전략과 배경

애플의 이러한 행보는 최근 자체 설계한 M 시리즈 반도체를 활용해 AI 서버 시장에 진출하려는 움직임과 맥을 같이한다. 애플 반도체를 생산하는 TSMC 등 협력사와 함께 광학 패키징 기술을 개발하고 생산 공정을 관리하기 위해 전문 인력이 절실히 필요해졌기 때문이다. 실리콘 포토닉스는 반도체 생산공정을 활용하여 광학용 반도체를 제조하는 기술로, 기존 전기 신호 대신 빛을 이용해 데이터를 전송한다.

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이 과정에서 공동광학패키징(Co-Packaged Optics, CPO)이 대표적인 기술로 꼽힌다. CPO는 광학 엔진을 반도체 패키지 내부에 배치하여 신호 손실을 최소화하고 처리 속도를 높이는 방식이다. 또한, 패키지에 가까운 거리에 광학 요소를 배치하는 NPO(Near-Packaged Optics) 방식도 함께 논의되며, 애플이 이러한 다양한 광학 연결 기술의 정교한 구현을 위해 인력 영입에 나선 것으로 보인다.

광 인터커넥트 시장의 폭발적 성장 전망

광 인터커넥트는 반도체와 서버를 연결하는 기존 구리 기반 전기 배선을 광학 연결로 대체하는 기술로, 현재 산업계의 가장 큰 주목을 받고 있다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, CPO와 NPO 관련 시장 규모는 지난해 1억달러에서 2030년까지 390억달러(약 51조원) 이상으로 비약적으로 성장할 것으로 전망된다.

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이러한 폭발적 성장은 반도체 미세공정만으로 AI 연산 성능을 높이는 데 한계가 명확해졌기 때문이다. HBM(고대역폭메모리)을 비롯한 첨단 패키징 기술이 여러 반도체를 결합하여 성능을 높여왔다면, 광 인터커넥트는 반도체 간 데이터 이동 속도를 획기적으로 높이고 전력 소모를 획기적으로 줄일 것으로 기대된다. 이러한 기술적 전환은 AI 시대에 필요한 초고속 대용량 데이터 처리의 핵심 해법으로 자리 잡고 있다.

국내 대기업들의 대응과 기술 경쟁 양상

애플의 기술 도입에 맞춰 국내 주요 반도체 기업들도 관련 시장에 적극 뛰어들어 맞불 작전을 펼치고 있다. 삼성전자 파운드리는 실리콘 포토닉스 제조 플랫폼을 자체 개발하고 있다. 특히 올해 하반기부터는 광학 반도체 고객 제품의 위탁생산에 나선다는 계획이다. 이는 삼성전자가 단순히 메모리나 로직을 넘어, 데이터센터용 광학 부품 생산의 글로벌 공급망 핵심자로 나서겠다는 의지로 해석된다.

SK하이닉스도 이에 발맞춰 경쟁력을 확보하기 위한 움직임을 보이고 있다. SK하이닉스는 메모리 반도체와 광 인터커넥트를 결합한 차세대 기술 로드맵을 공개하며 기술 우위를 선점하기 위해 나섰다. 두 기업 모두 AI 데이터센터의 급성장에 따른 수요 증가를 선제적으로 대응하며, 실리콘 포토닉스 분야에서 애플 및 TSMC와 글로벌 경쟁 구도를 형성해 나갈 것으로 예상된다.

물리적 한계를 넘는 데이터 전송 기술의 미래

전문가들은 기존 구리선 기반 기술의 물리적 한계가 곧 닥칠 것으로 분석한다. 유승주 서울대학교 컴퓨터공학부 교수는 데이터 전송 속도가 1.6T(테라)를 넘어서면 기존 구리선은 전송 거리가 1m 이하로 급감하는 물리적 한계에 직면하게 된다고 설명했다. 이는 고대역폭 데이터 처리가 필수적인 최신 AI 워크로드에서 심각한 병목 현상으로 작용할 수 있다.

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따라서 앞으로 데이터센터에서 CPO가 널리 사용될 것이라는 것이 시장의 보편적인 인식으로 자리 잡고 있다. 애플을 비롯한 글로벌 기업들과 삼성, SK하이닉스 등의 국내 기업들이 주도하는 실리콘 포토닉스 개발 경쟁은 향후 AI 하드웨어 생태계의 판도를 결정짓는 중요한 변수가 될 것이다. 이 기술의 성공적인 상용화는 초고속 데이터 처리와 에너지 효율성 향상이라는 두 가지 과제를 동시에 해결할 핵심 열쇠가 될 전망이다.