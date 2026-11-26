공정위가 애플과 애플코리아를 아이폰16 AI 기능 표시광고법 위반 혐의로 소회의에 회부했다. 과징금은 268억원에서 640억원 수준까지 거론된다.

공정거래위원회 (공정위)가 애플 미국 본사(Apple Inc.)와 한국법인 애플코리아 를 아이폰16 시리즈 의 인공지능(AI) 기능 홍보 관련 표시광고법 위반 혐의로 소회의에 회부했다. 공정위는 26일 이 같은 사실을 밝히며, 혐의 내용을 담은 심사보고서를 애플 측에도 보냈다고 전했다. 쟁점은 애플이 2024년 9월 출시한 아이폰16 시리즈 의 AI 기능인 ' 애플 인텔리전스'를 소비자에게 어떻게 알렸는지에 대한 것이다.

다만 공정위의 최종 판단은 애플 측에 반론 기회를 충분히 보장한 뒤 위원회 심의를 거쳐 내려진다. 이번 단계는 심사관의 혐의 판단을 바탕으로 사건을 본격적으로 다루는 절차라는 점에서 의미가 있다.

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애플 인텔리전스 정보 누락 혐의의 핵심 내용

공정위 심사관은 애플이 아이폰16 시리즈를 출시하면서 애플 인텔리전스의 9가지 기능 가운데 시리(Siri) 및 시리의 한국어 지원 시기 등에 관한 정보를 은폐하거나 축소, 누락했다고 판단했다. 사실과 다르게 정보를 제공했다는 판단도 함께 담겼다.

애플은 홈페이지를 통해 애플 인텔리전스 기능이 '연내 미국 영어로 우선 출시 예정'이라고 알렸다. 이후 한 달 뒤인 2024년 10월에는 '현재 미국 영어로 서비스 중'이라는 내용으로 새롭게 안내했다. 2025년 2월에는 '4월 초 한국어 지원 예정'이라고 밝혔다.

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하지만 공정위는 실제로는 9가지 애플 인텔리전스 기능 가운데 연내 미국 영어로 제공하기 어려운 기능이 있었고, 미국 영어로 서비스되지 않은 기능과 한국어로 제공하기 어려운 기능이 존재했다고 지적했다. 이러한 기능의 존재와 제공 시기를 소비자에게 알리지 않았다는 것이다.

대표적인 사례로 공정위는 개인적 맥락을 이해하는 능력을 갖춘 시리의 한국어 기능을 들었다. 애플은 2025년 4월 한국어 지원을 약속했지만, 실제 한국어 서비스는 18개월 늦은 2026년 10월에야 시작됐다.

애플 측의 반박과 공정위 심의 절차

애플 측은 애플 인텔리전스 기능과 관련해 명확한 사전 고지가 이뤄졌다는 입장을 밝혔다. 공정위의 판단과 정면으로 대립하는 지점이다.

애플은 이번 사안이 미국 사례와 별개의 문제라고 강조했다. 국내 광고는 한국의 사실관계에 맞춰 규모, 범위, 내용 면에서 미국과 다르게 집행됐다는 설명이다.

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애플 관계자는 애플이 공정거래위원회의 조사에 성실히 협조해 왔으며 심사보고서의 결론에는 동의하지 않는다고 밝혔다. 애플은 향후 공정위 심의 절차에서 회사의 입장을 충분히 소명할 수 있기를 기대한다는 입장도 전했다.

과징금 규모와 업계가 주목하는 기준

심사관은 이번 표시광고법 위반으로 애플 측이 올린 관련 매출액을 약 3조3천527억원으로 추산했다. 심사관은 이를 0.8% 이상 1.6% 미만의 부과 기준율이 적용되는 '중대한 위반행위'로 평가했다.

심사관 의견이 그대로 받아들여지고 다른 가중 또는 감경 사유가 없다면 과징금은 268억원에서 536억원 수준이 될 수 있다. 반면 위원회가 1.6% 이상 2.0% 미만의 부과 기준율이 적용되는 '매우 중대한 위반행위'로 판단하면 1.9% 기준으로 640억원에 육박하는 과징금이 부과될 수도 있다.

공정위가 표시광고법 위반으로 제재한 최대 과징금은 2016년 부과된 373억여원으로 알려졌다. 아우디폭스바겐코리아(AVK)와 본사인 폭스바겐 악티엔게젤샤프트, 아우디 본사 등이 대상이었던 사건이다. 애플에 이를 뛰어넘는 과징금이 매겨질지가 관심사로 떠올랐다.