애착 유형이 연애 기준으로 확산... 심리학 이론의 본래 의미는

SNS에서 불안형과 회피형 같은 애착 유형으로 연인을 설명하는 흐름이 늘고 있다. 애착 유형의 뿌리와 전문가들이 짚는 한계, 관계 해석에 대한 조언을 정리했다.

SNS에서 연인을 '불안형' '회피형' '안정형'으로 설명하는 글이 빠르게 늘고 있다. 상대가 연락을 늦게 하면 회피형, 애정 확인을 자주 요구하면 불안형, 갈등 상황에서도 차분하면 안정형이라고 단정하는 식이다. 소셜미디어에는 애착 유형 자가진단과 유형별 연애법, 궁합을 설명하는 콘텐츠가 넘쳐난다.

한때 MBTI가 사람을 이해하는 대화의 출발점이었다면, 이제는 애착 유형이 연애 상대를 파악하는 새로운 기준처럼 쓰이고 있다. 이 성격 유형의 뿌리는 심리학의 애착 이론이다. 그렇다면 이 이론은 어떻게 연애의 언어가 됐고, 전문가들은 이를 어떻게 바라보고 있을까.

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애착 이론은 어떻게 연애의 언어가 됐나

애착 이론이 성인의 연애 관계로 확장된 것은 1980년대다. 미국 심리학자 신디 헤이전과 필립 셰이버는 1987년 학술지 '성격 및 사회심리학 저널'에 발표한 논문에서 성인의 낭만적 사랑도 애착 과정으로 이해할 수 있다고 제안했다.

이 이론의 출발점은 영국 정신과 의사이자 정신분석가인 존 볼비다. 그는 1950년대 부모와 떨어진 아이들의 반응을 연구하며 애착 이론의 토대를 마련했다. 아이가 양육자와 형성하는 정서적 유대가 생존과 발달에 중요한 역할을 한다는 설명이었다.

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이후 미국 발달심리학자 메리 에인스워스가 낯선 상황에서 아이가 양육자와 분리됐다가 다시 만났을 때 보이는 행동을 관찰하며 이론을 발전시켰다. 이 연구에서 아이들의 애착 패턴은 안정형, 불안·양가형, 회피형 등으로 구분됐다.

1991년에는 캐나다 사이먼프레이저대학의 킴 바솔로뮤와 레너드 호로위츠가 자신을 긍정적으로 보는지, 타인을 신뢰할 수 있는 존재로 보는지를 조합해 성인 애착을 네 가지 유형으로 나눴다. 안정형, 몰두형(불안형), 거부형(회피형), 두려움형(공포회피형)이 그것이다.

전문가들이 지적한 고정된 유형 분류의 한계

정신과 의사 아미르 레바인은 애착 유형을 바꿀 수 없는 성격 유형으로 받아들이는 것은 과학적 설명과 거리가 있다고 지적했다. 레바인은 컬럼비아대 임상정신의학 부교수로, 레이철 헬러와 함께 2010년 애착관계를 출간해 이 이론을 대중에게 알리는 데 큰 역할을 했다.

레바인은 워싱턴포스트 인터뷰에서 애착 유형은 성격 유형도, 바꿀 수 없는 운명도 아니라고 강조했다. 특정 관계에서 나타나는 감정과 행동의 패턴이며, 누구와 관계를 맺느냐에 따라 달라질 수 있고 살아가면서 변화할 수도 있다는 설명이다.

성인 애착 연구에서는 불안과 회피를 각각 연속적인 정도로 측정하는 방식이 널리 쓰인다. 불안이 얼마나 높은지, 친밀한 관계를 얼마나 회피하는지를 각각 점수로 살피는 것이다. 미국 일리노이대 심리학과 크리스 프레이리 교수 연구실도 두 차원을 별개로 평가하는 설문 도구를 제공하고 있다.

사람은 관계에 따라 반응도 달라진다. 레바인은 한 사람이 연인에게는 안정감을 느끼면서도 친구나 직장 상사와의 관계에서는 불안하거나 회피적인 모습을 보일 수 있다고 설명했다. 포르투갈 리스본대 연구진이 어머니, 아버지, 친구, 연인 등 여러 관계를 살핀 연구에서도 회피 성향은 관계에 따라 다르게 나타났다.

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애착 유형은 바뀔 수 있으며 오해를 경계해야 한다

애착 유형은 시간이 지나도 어느 정도 지속되는 경향이 있지만, 성인기의 경험과 관계에 따라 변화할 가능성도 있다. 미시간주립대 심리학과 윌리엄 쇼픽 교수 연구진은 2023년 학술지 '사회·성격심리학 컴퍼스'에 실린 리뷰 논문에서 이 문제를 검토했다.

레바인은 안정적인 관계에서 반복적으로 경험하는 일관된 반응과 신뢰가 애착의 안정성을 높이는 데 도움이 될 수 있다고 설명했다. 그는 관계의 안정성을 높이는 요소로 일관성, 접근 가능성, 반응성, 신뢰성, 예측 가능성을 꼽았다.

애착 유형이 어린 시절 부모와의 관계만으로 결정된다는 생각도 흔한 오해다. 레바인은 AP통신 인터뷰에서 따뜻한 가정에서 자랐어도 회피 성향을 보이는 사람이 있고, 반대로 어린 시절 환경이 좋지 않았어도 성인이 된 뒤 안정적인 관계를 맺는 사람이 있다고 말했다.

캔자스대 심리학과 오므리 길라스 교수는 AP통신에 애착 개념이 반복되는 관계 행동을 이해하고 관계를 어렵게 만드는 요인을 알아차리는 데 도움이 될 수 있다고 설명했다. 다만 온라인 검사 결과를 진단처럼 받아들이는 것은 경계해야 한다. '회피형'이라는 결과를 상대에게 상처를 주는 행동을 바꾸지 않아도 된다는 핑계로 삼거나, '불안형'이라는 결과를 관계를 잘 맺지 못하는 사람이라는 단정으로 받아들일 수 있기 때문이다.

레바인은 상대에게 '회피형'이라는 이름을 붙이기보다 관계 속에서 서로에게 얼마나 일관되고 믿을 만한 사람이 되는지를 살피는 것이 중요하다고 말했다. 애착 이론은 누가 좋은 연인이고 나쁜 연인인지 가르는 기준이 아니라, 가까워지고 싶을 때 어떻게 다가가는지와 갈등이 생겼을 때 어떤 감정과 행동이 나타나는지를 살펴보는 틀이라는 설명이다.