24년 만의 도암댐 비상 방류, 강릉 가뭄 해소에 희망을 쏘다

극심한 가뭄으로 고통받던 강릉 지역에 24년 만에 도암댐의 비상 방류가 시작되어 시민들에게 희망을 주고 있습니다. 오봉저수지의 저수율 회복과 앞으로의 강수 예보를 통해 가뭄 해소에 대한 기대가 높아지고 있습니다.

극심한 가뭄으로 생활용수 부족에 시달리던 강릉 지역에 24년 만에 평창 도암댐 의 비상 방류 가 시작되어 시민들에게 희망을 주고 있습니다. 20일 오후 1시, 한국수력원자력 강릉수력발전소는 도암댐 에서 하루 약 1만 톤의 물을 강릉으로 공급한다고 밝혔습니다. 이는 2001년 이후 중단되었던 조치로, 24년 만에 이루어진 이번 방류는 강릉 시민들의 수돗물 원수 확보를 위한 긴급한 조치로, 가뭄으로 인해 고통받던 시민들의 생활에 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다. 환경부와 강릉시의 수질 분석 결과, 도암댐 방류수는 정수장 처리 과정에 아무런 문제 없이 안전하게 사용할 수 있으며, 중금속 등 38개 항목에서도 안전성이 확인되었습니다. 이는 시민들이 안심하고 수돗물을 사용할 수 있도록 하는 중요한 근거가 됩니다. 이번 도암댐 방류는 가뭄으로 고통받는 강릉 지역 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 시민들의 생활 안정에도 기여할 것으로 기대됩니다.

\강릉 성산면 오봉저수지를 찾은 시민들은 저수지가 서서히 물을 채워가는 모습을 보며 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 가뭄으로 바닥을 드러냈던 저수지가 점차 회복되는 모습은 시민들에게 희망을 선사했습니다. 강릉 경포에서 숙박업을 운영하는 한 시민은 '물이 차오르는 모습을 보니 정말 반가울 따름입니다. 이제 서서히 영업을 다시 시작할 수 있을 것 같습니다'라며 기쁨을 감추지 못했습니다. 집에서 설거지를 제대로 하지 못해 불편함을 겪었던 한 주부는 '부엌에서 설거지를 마음껏 할 수 있다는 것이 이렇게 큰 행복인지 몰랐어요'라며 평범한 일상 속에서 느끼는 소중함을 표현했습니다. 오봉저수지 저수율은 가뭄의 정점을 찍은 뒤, 17일부터 내린 비와 도암댐 방류의 영향으로 점차 회복세를 보이고 있습니다. 지난 9월 12일 11.6%까지 떨어졌던 저수율은 20일 오후 2시 30분 기준 42.6%로 상승했습니다. 이는 평년(72.4%)에는 미치지 못하지만, 20일 오전 10시(34.9%)에 비해 7.7%포인트나 상승한 수치로, 긍정적인 신호로 해석됩니다.\강원지방기상청은 영동지방에 21일 오전에 이어 다음 주에도 비가 이어질 것으로 전망하며, 오봉저수지의 저수율 회복에 대한 기대를 높이고 있습니다. 강릉 지역에는 현재까지 약 60mm의 비가 내렸으며, 내일 오전까지 최대 80mm의 비가 추가로 내릴 것으로 예상됩니다. 이번 강수와 도암댐 비상 방류가 맞물리면서 오봉저수지의 저수율은 더욱 빠르게 회복될 것으로 보입니다. 기상청은 다음 주에도 단비가 자주 이어질 것으로 예보하여, 극심한 가뭄으로 어려움을 겪던 강릉시민들에게 희망적인 소식을 전하고 있습니다. 이번 도암댐 방류와 지속적인 강수는 강릉 지역의 가뭄 해소에 긍정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 시민들의 생활 안정에도 기여할 것으로 기대됩니다. 앞으로도 강릉시는 가뭄 극복을 위해 다각적인 노력을 기울일 것이며, 시민들의 불편을 최소화하고 안전한 생활 환경을 조성하는 데 최선을 다할 것입니다. 이번 사태를 통해 물의 소중함을 다시 한번 깨닫고, 물 절약 습관을 생활화하는 계기가 되기를 바랍니다





