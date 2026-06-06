2차 종합특검, 윤석열 전 대통령을 직권남용·반란 혐의로 재소환…출석 장면 공개 방침 철회

과천 2차 종합특검팀이 윤석열 전 대통령을 '계엄 정당화 메시지' 직권남용 혐의와 군형법상 반란 혐의로 소환하고, 처음엔 출석 모습을 공개하겠다고 발표했으나 변호인단의 반발로 방침을 철회했다. 이번 조사는 대통령의 계엄 정당화 지시와 관련된 의혹을 중심으로 진행된다.

6일 윤석열 전 대통령을 실어 보낸 구치소 호송차가 경기도 과천에 위치한 2차 종합특검 사무실에 진입하였다. 윤 전 대통령은 ' 계엄 정당화 메시지'와 관련된 직권남용 혐의 피의자 신분으로 조사를 받는다.

연합뉴스에 따르면, 3대 특검이 진행된 뒤 남은 의혹을 다루기 위해 출범한 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)은 설립된 지 석 달 만에 윤 전 대통령을 소환했다. 이날 오전, 특검팀은 윤 전 대통령을 직권남용 혐의 피의자로 지정하고 조사에 회부했으며, 구치소 호송차를 타고 지하 주차장으로 들어가는 모습은 외부에 공개되지 않았다.

현재 내란 혐의 등으로 1년 넘게 재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 또다시 피의자 신분으로 조사를 받는 것은 지난해 12월 김건희 전 대통령 부인에 대한 특검팀(특별검사 민중기)의 소환 이후 반년 만에 이루어진다. 2차 특검팀은 2024년 12·3 비상계엄 선포 후 미국 중앙정보국(CIA) 등 외부에 '정당한 계엄'이라는 메시지를 전달하도록 국가안보실·국가정보원에 지시한 혐의를 중심으로 수사를 진행하고 있다. 윤 전 대통령은 지난해 9월 26일 특수공무집행방해, 직권남용, 권리행사방해 등 혐의에 대한 첫 공판에 출석했으며, 이는 4월 내란 사건 재판 이후 약 5개월 만의 재판 출석이었다.

당시 보도된 메시지에는 '계엄 선포는 자유민주주의 수호를 위한 것이다', '윤석열 대통령은 종북좌파와 반미주의에 대항하는 입장을 견지한다'는 내용이 담겨 있었다. 윤 전 대통령은 비슷한 내용을 담은 계엄 정당화 보도자료를 해외 언론에 배포하도록 대통령실 해외홍보비서관에게 지시한 직권남용 혐의로 지난달 28일 항소심에서 유죄가 확정되었다. 1심에서는 대통령이 자신의 입장을 전달하도록 지시할 수 있다고 판단했으나, 항소심은 공무원법상 성실의무 위반이라 직권남용에 해당한다는 결정을 내렸다.

특검팀은 초기 계획대로 윤 전 대통령의 출석 장면을 포승줄 등이 노출되지 않는 형태로 공개하겠다고 1일 발표했지만, 윤 전 대통령 변호인단이 '확정된 사항이 아니다'라며 반박하자 하루 만에 공개 소환 방침을 철회했다. 이는 지난해 6월 내란 특검팀(특별검사 조은석)이 변호인단의 반발에도 불구하고 출석 모습을 공개한 사례와 대조된다. 13일에도 특검팀은 윤 전 대통령을 소환해 군형법상 반란 혐의로 추가 조사를 진행한다. 김용현 전 국방부 장관 등 군 장성들이 일으킨 반란 행위에 윤 전 대통령이 공범이라는 논리다.

법조계에서는 대통령이 권력 정점에 있으면서 반란 행위자가 될 수 있느냐는 의견이 엇갈리고, 이미 1심에서 선고받은 내란 사건과 동일한 범죄 사실에 대해 '이중 기소'가 될 가능성도 제기되고 있다. 특검팀은 대통령도 '국권'에 반항한 반란 행위자로 간주할 수 있다고 보고 있다





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윤석열 직권남용 반란 혐의 2차 종합특검 계엄 정당화

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