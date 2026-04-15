2차 종전협상 급물살, '포괄적 합의' 성사 가능성…핵·호르무즈 이견 좁혀질까

미국과 이란의 2차 종전 협상이 급물살을 타면서 '포괄적 합의'에 대한 기대감이 높아지고 있다. 핵심 쟁점은 이란의 핵 포기와 호르무즈 해협 개방이며, 트럼프 대통령은 이란의 핵무기 포기를 조건으로 경제 제재 완화를 약속했다. 그러나 양측의 입장 차가 커 실제 합의 도출까지는 난항이 예상된다.

2차 종전 협상이 급물살을 타면서 미국과 이란 간의 ' 포괄적 합의 '에 대한 관심이 집중되고 있다. J D 밴스 미국 부통령은 '도널드 트럼프 대통령이 그랜드바겐( 포괄적 합의 )을 만들고 싶어한다'고 언급하며, 협상의 전제 조건으로 이란의 '핵무기 포기'를 내세웠다. 밴스 부통령은 이란이 정상적인 국가로 행동할 의지가 있다면 미국도 경제적으로 정상적인 국가처럼 대우할 의향이 있다고 밝히며, 이는 이란의 경제적 발전을 위해 미국이 기존 제재 완화 등을 단행할 용의가 있음을 시사한다. 또한, 이란의 폐쇄적인 신정 체제에 대한 변화도 노리는 것으로 풀이된다.

밴스 부통령은 파키스탄의 중재로 지난 주말 진행된 이란과의 종전 협의 테이블에서 미국 대표단을 이끌었으며, 교섭 재개 시 다시 협상단을 이끌 것으로 예상된다. 미국 외교가에서도 2차 종전 협상을 성사시키기 위해 비공식 경로를 통한 물밑 작업을 진행하고 있으며, CNN은 밴스 부통령, 스티브 윗코프 중동 특사, 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 2차 회동에 참여할 예정이라고 보도했다. 트럼프 대통령은 이들 3인방에게 종전을 위한 외교적 출구전략 마련을 지시했고, 이들은 1차 협상 결렬 후에도 이란 측과 접촉을 이어왔다.

포괄적 합의의 핵심 쟁점은 양측의 양보 의지에 달려 있다. 미국은 이란의 핵 포기와 호르무즈 해협 개방을 최우선 관심사로 삼고 있으며, 이란은 핵 프로그램 유지를 '평화적 이용' 명분으로 최대한 우라늄 농축권을 유지하려는 입장을 보이고 있다. 미국은 우라늄 농축 중단 기간으로 20년을 제안한 반면, 이란은 3~5년을 주장하며 대립하고 있다. 호르무즈 해협 개방 문제 역시 중요한 난관으로 작용하고 있다.

이란은 호르무즈 해협을 협상 지렛대로 활용하며, 트럼프 대통령을 상대로 '버티기' 전략을 펼칠 가능성이 있다. 현재 미국은 이란을 압박하기 위한 역봉쇄를 이어가고 있지만, 일부 선박 통행이 재개되는 흐름도 나타나고 있다. 이란이 미국과의 대화 동력을 유지하기 위해 호르무즈 해협 운항을 일시 중단하는 방안을 검토 중이라는 보도도 나왔다. 블룸버그는 이란 내부에서 이 같은 조치를 고려하고 있으며, 항행 중단이 이뤄질 경우 이란의 강력한 대화 의지를 보여주는 사례가 될 것이라고 전했다. 휴전 시한 연장 가능성도 제기되고 있으며, 양측 협상단은 21일 휴전 만료를 앞두고 기한 연기 방안을 논의 중이다.

트럼프 대통령이 이란의 핵무기 포기를 조건으로 경제 제재 완화를 약속한 것은 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 이는 이란의 경제적 고립을 해소하고, 더 나아가 중동 지역의 평화 정착에 기여할 수 있는 발판을 마련할 수 있다. 그러나 양측의 입장 차가 여전히 크고, 특히 핵 프로그램과 호르무즈 해협 문제에 대한 이견이 좁혀지지 않을 경우, 실제 합의 도출까지는 난항이 예상된다. 2차 종전 협상이 성공적으로 마무리되기 위해서는 양측 모두 유연한 태도로 협상에 임해야 할 것이다. 특히, 이란은 핵 프로그램과 관련하여 국제 사회의 우려를 해소할 수 있는 실질적인 조치를 취해야 하며, 미국은 이란의 경제적 어려움을 고려하여 제재 완화에 대한 적극적인 자세를 보여야 할 것이다. 종전 협상의 성공 여부는 단순히 두 국가 간의 관계 개선을 넘어, 중동 지역 전체의 안정을 가져올 수 있는 중요한 변수가 될 것이다. 현재까지의 상황을 볼 때, 2차 협상의 성사 여부는 불투명하지만, 양측 모두 대화를 통해 문제를 해결하려는 의지를 보이고 있다는 점은 긍정적인 요소로 작용할 수 있다





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