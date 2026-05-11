2차 고유가 피해지원금 지급 계획 및 대상자 발표

정부는 지난 11일과 같은 내용의 고유가 피해지원금 2차 지급 계획을 발표했다. 2차 고유가 지원금의 신청은 오는 18일부터 7월3일까지 받는다.

‘피해지원금’ 알림 서비스 통해 신청일 이틀 전 대상 여부 안내 18일부터 건보료 기준 으로 지급 주민센터마다 ‘ 신청 안내문 ’ 정부가 2차 고유가 피해지원금 지급 계획과 대상자 기준을 발표한 11일 서울 시내 한 주민센터에 피해지원금 신청 안내문 이 게시돼 있다.

문재원 기자 국민 70%가 대상인 ‘2차 고유가 피해지원금’이 오는 18일부터 지급된다. 지급 대상 여부는 전자정부 서비스인 국민비서를 통해 확인할 수 있다. 정부는 11일 관계부처 합동으로 이런 내용의 고유가 피해지원금 2차 지급 계획을 발표했다. 2차 고유가 지원금 신청은 오는 18일부터 7월3일까지 받는다. 지급 금액은 수도권 거주자 10만원, 비수도권 거주자 15만원이다.

인구감소지역 중 우대지원지역 주민에게는 20만원, 특별지원지역 주민에게는 25만원을 지급한다. 전체 지급 대상자는 약 3600만명이다. 지급 대상은 지난 3월 부과된 건강보험료를 기준으로 정했다. 직장가입자인 외벌이 가구의 경우 건강보험료가 1인 가구 13만원, 2인 가구 14만원, 3인 가구 26만원, 4인 가구 32만원 이하면 지급 대상이다





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고유가 피해지원금 국민비서 신청 안내문 건보료 기준 지급 금액 직장가입자 외벌이 가구 건강보험료 신고 잘 못하면 수도권 거주자 비수도권 거주자

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