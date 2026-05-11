2차 고유가 피해지원금 지급 계획 발표

정부에서 발표한 2차 고유가 피해지원금 지급 계획에 따르면, 1인 가구인 건강보험 직장가입자가 올해 3월 부담한 건보료 본인부담금이 13만원 이하면 2차 고유가 피해지원금을 받을 수 있습니다. 가구원의 2025년 재산세 과세표준 합계가 12억원(1주택자 기준, 공시가격 약 26억7천만원)을 초과하거나 이자·배당 등 금융소득이 2천만원 이상이면 지급 대상에서 제외됩니다.

1인 가구인 건강보험 직장가입자 가 올해 3월 부담한 건보료 본인부담금 이 13만원 이하면 2차 고유가 피해지원금 을 받을 수 있으며, 연봉으로 환산하면 약 4340만원 수준입니다. 가구원의 2025년 재산세 과세표준 합계 가 12억원(1주택자 기준, 공시가격 약 26억7천만원)을 초과하거나 이자·배당 등 금융소득 이 2천만원 이상이면 지급 대상에서 제외됩니다.

행정안전부는 11일 이러한 내용을 포함한 고유가 피해지원금 2차 지급 계획을 발표했습니다.

'국민 70%'인 약 3600만명을 대상으로 1명당 10만~25만원을 지급하는 2차 고유가 지원금은 가구 구성원의 올해 3월 부과된 건강보험료 본인부담금(장기요양보험료 제외)을 합산한 금액이 선정 기준 이하여야 받을 수 있습니다. 지난해 민생회복 소비쿠폰 지급 과정에서 활용한 대상자 선정 방식과 동일합니다. 예를 들어, 소득원이 1명인 직장가입자의 경우 1인 가구 13만원, 2인 가구 14만원, 3인 가구 26만원, 4인 가구 32만원 이하면 지원금 지급 대상입니다. 맞벌이처럼 소득원이 여럿이면 건보료를 합산해 적용하되 홑벌이보다 가구원이 한 명 더 많은 가구 기준액을 적용합니다.

홑벌이 4인 가구는 건보료 본인부담금이 32만원 이하일 때 지원금 지급 대상이나 맞벌이 4인 가구라면 5인 가구가 적용받는 39만원으로 기준선이 올라가는 것입니다. 지급 단위인 가구는 '2026년 3월30일 기준 주민등록법상 세대별 주민등록표에 함께 등재된 사람'입니다. 건보 직장가입자가 부양하는 사람을 뜻하는 피부양자로 건강보험에 등록된 배우자·자녀는 가입자와 주민등록상 주소가 다르더라도 하나의 가구로 묶입니다.

다만 주소가 다른 맞벌이 부부는 별도의 가구로 보되, 합산보험료가 지원금을 받는 데 유리한 경우 같은 가구로 인정됩니다. 2차 고유가 지원금은 주민등록 주소지에 따라 달라집니다. 구체적으로 수도권 10만원, 비수도권 15만원, 인구감소 우대지원 지역(49곳) 20만원, 인구감소 특별지원 지역(40곳) 25만원입니다. 2차 고유가 지원금 신청은 5월18일부터 7월3일까지입니다. 1차 신청을 놓친 국민기초생활보장 급여 수급자, 차상위·한부모가구도 이 기간 신청할 수 있습니다. 문의는 정부합동민원센터(110), 전담 콜센터(1670-2626)를 통해 할 수 있습니다.

네이버앱·카카오톡·토스, 국민비서 누리집(www.ips.go.kr) 등을 통해 국민비서 알림서비스를 신청할 경우 지급 금액, 신청 기간과 방법, 사용기한 및 지역 등 맞춤형 정보를 미리 안내받을 수 있습니다





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