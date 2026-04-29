압구정4구역, 삼성물산 ‘270도 파노라마 한강뷰’ 특화 설계 공개

삼성물산, 압구정4구역 재건축 수주를 위한 혁신적인 설계안 발표. 노먼 포스터, 피터 워커 등 세계적인 건축가 협업. 전 세대 ‘끊김 없는 한강 조망’ 및 국내 최대 규모 커뮤니티 시설 제공.

삼성물산 은 서울 강남구 압구정4구역 재건축 수주를 위해 ‘270도 파노라마 한강뷰 ’를 핵심으로 하는 혁신적인 설계안을 제시하며, 압구정4구역 을 세계적인 랜드마크 단지로 탈바꿈시키겠다는 야심찬 비전을 선보였다.

세계적인 건축사무소인 포스터 앤드 파트너스(Norman Foster and Partners)와 권위 있는 조경 설계가 피터 워커(Peter Walker)의 PWP와의 협업을 통해, 단순한 주거 공간을 넘어 예술과 자연이 조화롭게 어우러진 프리미엄 주거 환경을 창출하는 데 집중했다. 이번 설계안은 압구정4구역의 지리적 이점을 극대화하여, 모든 세대에 ‘끊김 없는 한강 조망’을 제공하는 것을 최우선 목표로 삼았다. 이를 위해 포스터 앤드 파트너스의 첨단 조망 분석 솔루션을 활용, 각 세대의 위치와 방향을 정밀하게 분석하여 최적의 주동 배치를 결정했다.

특히 저층 세대에서도 탁 트인 한강 조망을 누릴 수 있도록 최대 15m 높이의 필로티 구조를 적용하여 시각적 개방감을 확보하고, 단지 전체의 조화로운 스카이라인을 형성하도록 설계했다. 거실 공간의 제약성을 극복하기 위해 기둥을 완전히 제거하고, 프레임이 없는 광폭 창호를 도입하여 ‘라운드 코너 아이맥스 윈도우’를 구현함으로써, 마치 영화관 스크린처럼 펼쳐지는 압도적인 한강 뷰를 선사할 예정이다. 각 세대는 평균 20.5m에 달하는 270도 파노라마 한강 뷰를 누릴 수 있으며, 이는 기존 설계안에서 일부 세대에만 제공되었던 테라스 공간을 모든 세대로 확대 적용하여 더욱 풍요로운 주거 경험을 제공한다.

테라스 면적은 가구당 4.15평으로, 서비스 면적을 포함하면 평균 21.83평의 추가 공간을 확보할 수 있다. 외관 디자인은 테라스가 건물 외벽에 자연스럽게 드러나는 ‘인사이드 아웃 파사드’ 방식으로 설계되어, 단지 전체를 하나의 예술 작품처럼 보이도록 연출한다. 최대 4.5m까지 돌출되는 캔틸레버 구조를 적용하여 입면에 자연스러운 단차를 만들고, 3개 층 단위로 테라스 구조에 변화를 주어 역동적이고 입체적인 외관을 완성한다. 이러한 캔틸레버 구조는 발코니나 테라스처럼 건물 밖으로 돌출된 부분을 지지하는 방식으로, 안정성과 디자인을 동시에 고려하여 설계되었다.

단지 내 커뮤니티 시설 또한 압도적인 규모와 수준으로 업그레이드된다. 삼성물산은 기둥 간 간격 25m, 최대 16.5m 높이의 대규모 시설인 ‘주얼’을 선보이며, 가구당 6.5평 규모로 국내 재건축 역사상 최대 규모의 커뮤니티 시설을 제공한다.

‘주얼’은 피트니스 센터, 프라이빗 골프 연습장, 실내외 수영장 등 105가지의 다양한 프로그램을 운영하여 입주민들의 건강하고 활기찬 라이프스타일을 지원한다. 단순한 운동 시설을 넘어, 입주민들의 취미와 여가를 위한 다채로운 프로그램을 제공하여 커뮤니티 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 또한, 조합원 전 세대에 가구당 3.3평 규모의 독립 창고인 ‘비스포크 스튜디오룸’을 제공하여, 개인 물품 보관 공간 부족 문제를 해결하고, 입주민들의 편리한 생활을 돕는다.

‘비스포크 스튜디오룸’은 개인의 취향과 필요에 따라 다양한 용도로 활용할 수 있도록 설계되어, 입주민들의 만족도를 높일 것으로 예상된다. 삼성물산은 이러한 혁신적인 설계안을 통해 압구정4구역을 단순한 주거 단지를 넘어, 문화와 예술이 공존하는 프리미엄 라이프스타일 공간으로 조성하겠다는 의지를 밝혔다. 특히, 압구정4구역의 기존 이미지를 탈피하고, 새로운 랜드마크로서의 위상을 확립하는 데 주력할 계획이다. 이를 위해 삼성물산은 최첨단 기술과 디자인 트렌드를 적극적으로 도입하고, 입주민들의 다양한 니즈를 충족시키는 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.

또한, 단지 주변 환경과의 조화를 고려하여, 친환경적인 설계와 조경을 통해 지속 가능한 주거 환경을 조성하는 데에도 힘쓸 것이다. 임철진 삼성물산 주택영업본부장은 “이번 설계안은 외관의 화려함에만 치중하는 것이 아니라, 실제 거주하는 조합원들의 삶의 질을 획기적으로 높이는 데 초점을 맞췄다”고 강조하며, “삼성물산의 검증된 시공 역량과 뛰어난 실행력을 바탕으로 압구정4구역에서 가장 빠른 입주를 실현하여, 압구정4구역을 글로벌 시그니처 단지로 완성하겠다”고 포부를 밝혔다.

삼성물산은 압구정4구역 재건축 수주를 위해 투입된 막대한 자원과 노력을 통해, 압구정4구역을 대한민국을 대표하는 랜드마크 단지로 조성하는 데 성공할 수 있을 것으로 기대된다. 특히, 삼성물산의 브랜드 가치와 신뢰도는 조합원들의 높은 신뢰를 얻고 있으며, 이는 수주 경쟁에서 유리한 위치를 점하는 데 기여할 것으로 예상된다. 또한, 삼성물산은 압구정4구역 재건축 사업을 통해, 주택 시장에 새로운 벤치마킹 사례를 제시하고, 건설 산업의 발전에 기여할 것으로 기대된다.

압구정4구역 재건축 사업은 단순한 주거 공간의 변화를 넘어, 도시의 미관을 개선하고, 지역 경제를 활성화하는 데에도 중요한 역할을 할 것으로 전망된다. 삼성물산은 압구정4구역 재건축 사업을 성공적으로 추진하여, 대한민국 주택 시장의 새로운 지평을 열고, 글로벌 건설 기업으로서의 위상을 더욱 강화할 것이다





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