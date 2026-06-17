암 환자 대상 불법 페이백, 전국으로 확산

암 치료를 내세운 요양·한방병원이 고가 비급여 치료를 권하고 현금을 되돌려주는 페이백 관행이 전국에 퍼져 있다. 정부와 의료계도 인지하지 못할 정도로 심각한 이 문제는 환자와 보험 가입자에게 피해를 주고 있다.

정종훈 정책사회부 기자는 최근 광주광역시의 한 한방병원 을 방문한 암환자 A씨의 증언을 바탕으로 불법 페이백 관행이 전국적으로 퍼져 있음을 보도했다. A씨는 '예상했던 것보다 현금으로 돌려주는 비율이 훨씬 높네요.

좋은 치료를 받을만한 시설은 아니지만, 이 정도 금액이면 저라도 혹할 거 같습니다.

'라고 말하며 페이백의 유혹이 얼마나 강력한지 전했다. 이 병원 상담실장은 '입원 치료비로 월 800만원 쓰면 470만원을 돌려준다. 웬만한 공무원 봉급보다 낫다'고 강조했다. 이러한 페이백 관행은 암 치료를 내세운 요양·한방병원에서 고가의 비급여 치료를 권하고 그 대가로 현금을 돌려주는 방식으로 이루어지며, 수년 전부터 암암리에 이뤄져 왔다.

정부나 의료계 관계자조차 '이 정도인지 몰랐다'고 할 정도로 심각하다. 이들 병원은 비급여 치료 중심의 입원을 매개로 보상을 주고받는 데 집중하고, 정작 치료와 환자 관리는 부실하다. 그 결과 의학적 효과가 불분명한 비급여로 인한 추가 비용이 건강·실손보험 가입자에 전가되고, 진료비 증가와 보험료 인상으로 이어진다. 월 수백만원의 비용을 감당하기 어려운 많은 암환자는 입원 문턱에서 막히고 환자방을 전전해야 한다.

이 문제를 바로잡을 기회는 있었지만, 진료비 페이백으로 적발된 의료법 위반 사례는 2015년 이후 사실상 0건에 가깝다. 이는 정부의 단속 의지 부족을 의미한다. 또한 거래가 은밀하게 이루어져 환자 등의 내부 고발이 없으면 적발이 어렵다. 그러나 이 상황이 수면 위로 떠오르자 이재명 대통령은 X(옛 트위터)에 '명백한 불법'이라며 '시정 조치해야겠다'고 밝혔다.

환자와 요양병원 단체도 한목소리를 냈다. 김성주 한국중증질환연합회 대표와 임선재 대한요양병원협회 회장은 '이번 기회에 불법 행위를 뿌리 뽑아야 한다'고 강조했다. 이러한 움직임에도 불구하고 다시 흐지부지 넘어가면 페이백 관행은 더 음성화될 것이다. 이번을 마지막 기회로 삼아 보건복지부, 경찰, 금융당국 등이 적극 협력해 암 덩이를 도려내야 한다.

근본적으로 사회적 비용을 키우는 비급여와 병원 중심의 암 치료·회복 시스템을 개선해야 한다. 암환자 A씨의 말처럼 '앞으로 이런 일이 없어야 진짜 치료가 필요한 사람들이 치료를 제대로 받을 수 있다.

' 이번 기회에 불법 페이백을 근절하고 환자 중심의 의료 시스템을 구축해야 할 때다. 정부의 강력한 단속과 함께 의료계의 자정 노력, 그리고 국민의 관심이 필요하다. 특히 비급여 항목의 투명한 관리와 보험사의 실손보험 개선이 동반되어야 한다. 이러한 변화가 없으면 선량한 환자와 보험 가입자만 피해를 볼 것이다. 이제는 행동에 나서야 한다





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