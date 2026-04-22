2월 출생아 수 13.6% 급증, 역대 최대 증가율 기록하며 출산율 반등 조짐

최근 2월 출생아 수가 전년 대비 13.6% 증가하며 1981년 통계 집계 이래 동월 기준 가장 높은 증가율을 보였습니다. 30대 인구 구조 변화와 30대 후반 여성의 출산율 상승이 주요인으로 분석됩니다.

대한민국 인구 지표에 청신호가 켜졌습니다. 국가데이터처가 발표한 2월 인구동향 에 따르면, 지난 2월 출생아 수는 총 2만 2898명으로 집계되어 전년 같은 달 대비 2747명, 즉 13.6% 증가한 것으로 나타났습니다. 이는 1981년 인구 통계 집계가 시작된 이래 2월 기준으로는 역대 최대의 증가율이며, 증가 폭 역시 1990년과 2000년에 이어 역대 세 번째로 큰 기록입니다. 이로써 출생아 수는 20개월 연속으로 전년 대비 증가하는 추세를 보이며 저출산 흐름에 의미 있는 변화를 만들어내고 있습니다. 2월 합계출산율 역시 0.93명을 기록하며 전년 대비 0.1명 상승하는 성과를 거두었습니다. 이번 출생아 수의 대폭 증가는 복합적인 인구 구조 및 정책적 요인이 맞물린 결과로 풀이됩니다. 가장 주된 요인으로는 결혼 적령기인 30대 초반 인구(1991년~1995년생)의 비중이 늘어난 점이 꼽힙니다. 실제로 30~34세 여성의 인구 1000명당 출생아 수는 86.

1명으로 타 연령대 대비 가장 높은 수치를 보였습니다. 더욱 주목할 점은 30대 후반 여성들의 출산율 증가입니다. 35~39세 여성의 인구 1000명당 출생아 수는 전년 대비 9.2명 증가한 61.5명을 기록했는데, 이는 전 연령대 중 가장 두드러진 상승 폭입니다. 이는 정부의 육아 지원 정책과 더불어 고령 산모에 대한 사회적 인식 변화가 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석됩니다. 반면, 혼인 건수는 1만 8557건으로 전년 대비 4.2% 감소하며 22개월 만에 처음으로 꺾이는 모습을 보였습니다. 다만 정부 당국은 이를 일시적인 현상으로 보고 있습니다. 지난 2월은 설 명절 연휴가 포함되어 있어 혼인 신고 가능 일수가 전년 대비 3일이나 줄어들었기 때문입니다. 실제로 실질적인 신고일수 대비 혼인 건수를 따져보면 여전히 증가세를 유지하고 있어, 혼인 시장의 활력 자체가 둔화했다고 보기는 어렵다는 것이 전문가들의 중론입니다. 이와 함께 사망자 수는 2만 9172명으로 전년 대비 3.5% 감소했고, 이혼 건수 또한 6197건으로 15.6% 줄어들며 전체적인 인구 지표가 개선되는 양상을 보였습니다. 인구 자연 감소 폭이 여전히 존재하지만, 출생아 수의 견고한 증가세가 이어지면서 인구 위기 극복을 위한 실마리를 찾고 있다는 평가가 지배적입니다





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