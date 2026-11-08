알파세대 AI 금융비서, 슈퍼앱 중심 경쟁 구도 재편

KB금융연구소 보고서에 따르면 국내 알파세대는 554만 명으로 전체 인구의 11%를 차지하며, AI 금융비서 시대가 금융 경쟁 구도를 근본적으로 변화시키고 있다. 영국 스탈링뱅크의 사례처럼 대화형 에이전트 AI가 금융 서비스 주도권을 잡을 전망이다.

AI에 익숙한 알파세대 가 금융 시장의 패러다임을 바꾸고 있다. KB금융경영연구소 의 보고서에 따르면 국내 알파세대 인구는 약 554만 명으로 전체 인구의 11%에 달한다. 은행 앱에서 복잡한 메뉴를 찾아 거래하던 시대는 저물고, 원하는 금융 목표를 AI에게 말해 자동 실행받는 새로운 방식이 등장했다.

알파세대의 일상화된 AI 활용

태어날 때부터 AI와 친숙한 알파세대는 기존 금융 소비자들과 뚜렷한 차이를 보인다. 전국교직원노동조합이 지난 4월 9일부터 22일까지 전국 초등학교 4학년에서 6학년 학생 2804명을 대상으로 조사한 결과를 보면, 72%가 생성형 AI를 사용하고 있다고 응답했다. 주요 이용 목적 중 '궁금한 것 물어보기'가 41.2%로 가장 많았다. 이는 검색창에 키워드를 입력하던 과거와 달리, AI에게 질문하고 답변을 얻는 방식이 어린 세대의 일상에 깊이 자리 잡았음을 보여준다.

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영국 스탈링뱅크의 혁신적 사례

이러한 변화는 금융 서비스 분야에서도 구체적으로 나타나고 있다. 영국 인터넷은행 스탈링뱅크는 지난 3월 고객의 일상적인 언어로 금융 업무를 처리하는 '스탈링 어시스턴트'를 출시했다. 구글의 생성형 AI 모델 제미나이를 활용하는 이 서비스는 고객이 저축 목표를 말하면 필요한 금액을 계산하고 목적별 통장을 생성하며 자동이체까지 설정해 준다. 예를 들어, 7월 파리 여행을 위해 500파운드를 모으고 싶다고 요청하면 AI가 매달 필요한 저축액을 산정하고 전용 계좌에 정기적으로 이체하는 작업을 지원한다. 이는 단순 추천을 넘어 실제 거래 실행까지 연결하는 에이전트형 AI의 전형적인 모습이다.

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슈퍼앱 경쟁 구도의 변화 가능성

국내 금융지주사들은 은행, 증권, 보험, 카드 서비스를 하나의 앱에 담은 슈퍼앱 경쟁을 벌이며 고객 이탈을 막으려 한다. 그러나 AI 금융비서가 발전하면 이러한 경쟁 구도가 재편될 수 있다. 고객이 특정 은행 앱에 접속하지 않고 외부 AI에게 가장 유리한 적금 상품을 찾아달라고 요청할 경우, AI가 여러 금융사의 상품을 비교해 거래를 연결할 수 있다. 이 경우 금융사가 고객을 확보하더라도 실제 상품 선택과 거래 주도권은 AI 플랫폼으로 넘어갈 위험이 있다.

보안 및 책임 소재 명확화 필요

AI가 금융 거래까지 수행하는 과정에서는 보안과 책임 문제가 핵심 과제로 대두된다. 고객의 계좌와 소비 정보를 AI가 어느 범위까지 활용할 수 있는지, 잘못된 상품 추천이나 이체 오류 발생 시 누가 책임을 지는지에 대한 명확한 기준이 필요하다. 금융권 관계자는 알파세대가 본격적인 금융 소비자로 성장할수록 은행의 경쟁력도 달라질 것이라고 전망했다. 기존에는 모바일 앱의 편의성과 상품 다양성이 중요했으나, 앞으로는 AI가 고객의 금융 목적을 이해하고 실제 거래까지 연결하는 능력이 경쟁력을 좌우할 가능성이 크다.