알집매트 허위 리뷰 조작, 제이월드산업 5억 과징금 철퇴

경쟁사 비방 및 자사 제품 홍보를 위해 맘카페 등에 허위 리뷰를 작성한 제이월드산업에 공정거래위원회가 5억 원의 과징금을 부과했다. 이는 표시광고법 위반으로, 소비자들의 합리적인 선택을 방해한 행위에 대한 강력한 제재다.

바닥 매트 제조업체인 제이월드산업 이 경쟁사를 비방하고 자사 제품인 ‘ 알집매트 ’를 홍보하기 위해 소비자 리뷰를 조작한 사실이 드러나 5억 원의 과징금 을 물게 됐다. 공정거래위원회 는 제이월드산업 에 대해 시정 명령과 함께 5억 원의 과징금 을 부과하기로 소회의에서 의결했다고 19일 밝혔다. 이번 조치는 제이월드산업 이 광고대행사 등을 동원하여 2017년 10월부터 2018년 6월까지 약 9개월간 ‘맘카페’를 비롯한 54개의 인터넷 사이트에 274건에 달하는 허위 게시물을 올린 행위에 대한 것이다. 이들 게시물은 마치 일반 소비자가 직접 작성한 것처럼 위장했으며, 경쟁사의 유아용 매트를 비방하고 ‘ 알집매트 ’를 추천하는 내용을 담고 있었다. 예를 들어, “정말 미친업체 아닌가요. 거기”, “저 OO(경쟁업체) 쓰고 있었는데 저만 난리 났었나요? 빨갛게 애기 피부가 올라왔는데 전 그냥 이게 알레르기인가 하면서 냅뒀었거든요”, “저도 OO 추천해드리고 싶진 않네요.

알집으로 추천드려요”와 같은 내용으로, 소비자의 구매 결정에 결정적인 영향을 미치는 평판을 악의적으로 조작하려 했던 것으로 보인다. 이러한 허위 리뷰 조작은 제이월드산업의 실적에도 직접적인 영향을 미쳤다. 2016년까지만 해도 경쟁사의 매출액이 제이월드산업보다 높았으나, 리뷰 조작이 시작된 2017년부터 양사의 실적이 역전되는 현상이 나타났다. 더욱 악의적인 점은, 이러한 허위 게시물들이 일반 소비자가 작성한 것처럼 보이게 하기 위해 의도적으로 오타나 비속어까지 사용했다는 점이다. 공정위 조사 결과, 이들 게시물은 실제로는 광고대행사가 보유한 계정이나 제이월드산업 관계자의 계정을 통해 작성된 것으로 확인되었다. 공정위는 이러한 행위가 소비자의 구매 선택에 중대한 영향을 미치는 요소인 ‘진솔한 소비자의 경험 또는 의견’에 대한 신뢰를 심각하게 훼손하는 기만적인 표시·광고 및 비방하는 표시·광고에 해당한다고 판단했다. 이에 따라 공정위는 표시·광고의 공정화에 관한 법률(표시광고법) 위반으로, 위반 행위로 인한 매출액 산정이 어려운 경우 적용되는 법정 최고액인 정액 과징금을 부과하기로 결정했다. 이번 사건과 관련하여, 문제의 댓글 작성 등에 관여한 제이월드산업의 전직 대표이사는 형법상 업무방해 혐의로 2024년에 이미 유죄 판결이 확정되었다. 또한, 조작된 댓글로 인해 피해를 입은 경쟁사는 제이월드산업을 상대로 손해배상 청구 소송을 제기하여 현재 항소심이 진행 중인 것으로 알려졌다. 이 사건은 온라인상의 허위 정보가 소비자의 합리적인 판단을 얼마나 왜곡하고 기업 간의 불공정한 경쟁을 야기할 수 있는지를 여실히 보여주는 사례이며, 공정위의 이번 제재는 이러한 불법 행위에 대한 강력한 경고 메시지를 전달하는 것으로 평가된다. 앞으로도 공정위는 소비자들이 신뢰할 수 있는 시장 환경 조성을 위해 온라인 광고 및 리뷰 조작 행위에 대한 감시와 제재를 강화할 것으로 보인다. 또한, 기업들은 정직하고 투명한 마케팅 활동을 통해 소비자들의 신뢰를 얻어야 할 것이다. 이는 단순히 법적 제재를 피하는 것을 넘어, 장기적인 기업 성장과 브랜드 가치 제고를 위한 필수적인 요소이다. 소비자들 역시 온라인상의 정보를 무비판적으로 수용하기보다, 다양한 정보를 비교하고 비판적으로 검토하는 자세가 필요하다. 허위 리뷰와 과장 광고에 현혹되지 않고 현명한 소비를 할 수 있도록 주의를 기울여야 할 것이다. 제이월드산업의 사례는 기업의 윤리 경영이 얼마나 중요한지를 다시 한번 일깨워주며, 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업계 전반의 자정 노력과 제도적인 보완이 요구된다. 소비자의 권익 보호와 공정한 시장 질서 확립을 위해 이러한 노력은 계속되어야 할 것이다. 이번 공정위의 결정은 허위 광고에 대한 강력한 제재 의지를 보여줌으로써, 소비자들이 안심하고 제품을 구매할 수 있는 환경을 만드는 데 기여할 것으로 기대된다





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