알바니아 '플라밍고 혁명'…쿠슈너 리조트 개발 반대 시위 확산

도널드 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 추진하는 알바니아 초호화 리조트 개발에 반대하는 시위가 확산되고 있다. 환경보호구역 인근에 건설되는 이 사업에 대해 시민들은 '플라밍고 혁명'이라 부르며 반발하고 있다.

수천 명의 알바니아 시민들이 4일 수도 티라나에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너 가 추진하는 초호화 리조트 개발 사업에 반대하는 대규모 시위를 벌였다. 이들은 플라밍고 모양의 분홍색 풍선을 들고 거리로 나와 '혁명'과 '프로젝트 중단' 등의 구호를 외치며 항의했다.

에디 라마 총리 관저 앞에는 총리 사퇴를 촉구하는 플래카드도 걸렸다. 현재 시민사회는 이 운동을 '플라밍고 혁명'이라 부르고 있다. 쿠슈너가 이끄는 사모펀드 어피니티 파트너스는 알바니아 남부 지역의 미개발 해안가에 14억 유로(약 2조5200억 원)를 투자해 객실 1만 개 규모의 초대형 리조트를 건설하는 방안을 추진 중이다. 알바니아 정부는 외국 투자 유치 차원에서 관련 법까지 개정해가며 이 사업을 승인했다.

그러나 리조트가 세워질 해안가는 플라밍고, 물개, 바다거북의 산란지가 있는 습지 보호구역 인근이라 환경운동가들의 반발이 거세다. 지난주 현장에서 기초 공사가 시작되고 중장비가 투입되면서 지역 주민들의 시위가 촉발됐고, 이어 수도에서도 대규모 시위로 번졌다. 조류학자 레디 셀제카이는 로이터에 '물론 국가에 투자가 이뤄지는 건 경제적으로 매우 중요하지만, 어디에 건설할지는 매우 신중하게 선택해야 한다. 이 지역이 보호구역으로 지정된 데는 이유가 있다'고 말했다.

시위 참여자들은 환경 파괴와 부패한 정치인들의 결정에 분노했다. 작가 린디타 코마니는 '알바니아는 파는 게 아니다. 알바니아는 알바니아 국민의 것이며, 이곳에서 무엇을 할지는 우리가 결정한다. 일부 부패한 정치인들이 알바니아 유산을 어떻게 할지를 결정할 수는 없다'고 항의했다.

이번 시위에는 수많은 환경단체와 지역 주민들이 참여했으며, 일부는 알바니아를 '천연자원을 팔아 넘기는 나라'로 만드는 정책에 반대했다. 한편 현지 검찰은 이 사업을 가능하게 한 보호구역 지정 변경과 토지 소유권 이전 과정에 위법성이 있었는지 조사 중이다. 라마 총리는 그러나 5일 폴리티코 유럽판과의 인터뷰에서 쿠슈너의 리조트 사업을 옹호하며 알바니아 관광 산업 발전을 위한 옳은 결정이라고 항변했다. 그는 '외국인이 최우선 순위다.

외국인이 알바니아인들을 위해 국가에 돈을 가져다주기 때문'이라며 자신이 2013년 취임한 이후 국내총생산(GDP)이 3배로 늘었다고 강조했다. 또한 '재러드가 아니었다면, 그들은 알바니아에서 무슨 일이 일어나든 전혀 신경 쓰지 않았을 것'이라며 '트럼프 반대파'들이 시위를 부추겼다고 주장했다. 이에 대해 시민들은 라마 총리가 환경보다 경제적 이익을 우선시하고 있다고 비판했다. 리조트 개발을 둘러싼 논란은 알바니아 사회를 양분시키고 있으며, 향후 정부의 리조트 건설 계획이 차질을 빚을지 주목된다.

시민들은 '지속 가능한 개발'을 요구하며, 정부가 환경 보호와 경제 발전 사이의 균형을 찾아야 한다고 목소리를 높이고 있다. 이번 시위는 단순한 환경 운동을 넘어 정치적 부패에 대한 저항으로 확대되는 양상이다. 알바니아의 민주주의와 자연 유산을 지키려는 시민들의 결집이 계속되고 있다





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