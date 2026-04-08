알리바바·샤오미가 주목한 '그것', 한국 피지컬 AI의 미래는?

중국 피지컬 AI 스타트업 스피릿AI에 알리바바와 샤오미가 대규모 투자, 핵심은 '데이터'와 '범용성'. 한국형 피지컬 AI가 나아갈 방향 제시.

2026년 3월, 중국 징둥(JD.com) 매장 한 켠에서 로봇이 커피를 내리기 시작했다. 에스프레소 추출, 우유 스팀, 서빙까지 사람의 개입 없이 해내는 모습은 단순한 기술 시연을 넘어선, 중국 투자계 거물들의 주목을 받는 사건이었다. 이 로봇을 만든 회사는 항저우 소재 스타트업 스피릿AI (千寻智能)이며, 4월 7일 10억 위안(약 2200억 원) 규모의 신규 투자 유치를 발표했다. 특히 알리바바 의 마윈(Jack Ma)이 설립한 윈펑펀드(云锋基金)와 샤오미 의 레이쥔(Lei Jun)이 창립한 순웨이자본(顺为资本)이 공동 리드 투자자로 참여한 점이 눈에 띈다. 불과 2월에 20억 위안을 유치한 것을 합하면, 30일 만에 30억 위안(약 6600억 원)을 모금한 셈이다. 이처럼 중국 이커머스 및 AI 생태계의 거물 알리바바 와 스마트 하드웨어 및 AI 리더 샤오미 가 동일 스타트업에 동시에 투자한 것은 이례적이다.

중요한 것은 이들이 커피 로봇 자체에 투자한 것이 아니라, 로봇 내부에 탑재된 무언가, 즉 피지컬 AI 기술에 투자했다는 점이다.\스피릿AI는 단순한 로봇 회사가 아니다. 이 회사가 만드는 것은 로봇의 뇌, 즉 피지컬 AI 대형 모델과 지능형 의사결정 시스템이다. 이는 어떤 로봇 본체에도 탑재될 수 있는 범용적인 인지, 판단, 행동 능력을 의미한다. 스피릿AI의 핵심 전략은 두 가지로 요약된다. 첫째는 저비용 실제 데이터 수집 혁명이다. 자체 개발한 5세대 웨어러블 장비를 통해 기존 방식 대비 10분의 1 수준으로 데이터 수집 비용을 낮췄고, 이미 20만 시간 이상의 다양한 실제 상호작용 데이터를 확보했다. 데이터 확보의 병목 현상을 기술적으로 해결한 것이다. 충분한 데이터는 모델의 성능을 향상시키고, 이는 로봇이 다양한 상황에서 원활하게 작동하는 데 기여한다. 스피릿AI는 비용 혁신을 통해 이 선순환의 시작점을 열었다. 둘째는 제로샷 범용화다. 2026년 1월 공개된 스피릿 v1.5 모델은 글로벌 로봇 평가 기준인 로보챌린지(RoboChallenge) Table 30 실기 평가에서 미국의 파이 0.5 모델을 제치고 1위를 차지했다. 이 모델은 새로운 과제에 대한 별도 훈련 없이 스스로 처리할 수 있다는 점에서 혁신적이다. 커피 제조를 학습한 로봇이 주문 분류를 스스로 익히는 것이 그 예시이다. 이것이 바로 범용 대뇌의 실체인 것이다.\스피릿AI가 선택한 두 현장, 즉 CATL(宁德时代)의 초대형 배터리 공장과 징둥 오프라인 매장의 카페는 언뜻 무관해 보이지만, 전략적인 조합이다. 공장은 정밀성과 반복성을 검증하는 환경으로, 스피릿AI의 모즈로봇은 CATL 공장에서 배터리 접속 검사를 담당하며, 99% 이상의 접속 성공률을 기록했다. 이는 실험실이 아닌 실제 양산 라인에서 얻은 결과이다. 카페는 비정형성과 인간 상호작용을 검증하는 환경이다. 고객 주문은 매번 다르고, 환경은 예측 불가능하며, 사람과의 접촉이 필수적이다. 동일한 모델이 두 환경을 모두 소화한다면, 범용성이 입증된다. 2026년 3월 징둥과의 전략적 협력은 이 카페 환경을 지속 가능한 데이터 생산 공장으로 전환하는 계약이다. 로봇이 일하면서 데이터를 생산하는 구조를 갖추었다. CATL, 징둥, 샤오미, 알리바바, 화웨이 등 스피릿AI의 주주들은 제조, 유통, 하드웨어, 이커머스, 통신 등 각기 다른 산업 생태계를 대표하며, 이들이 스피릿AI를 통해 하나의 범용 대뇌에 연결되는 구조를 갖는다. 중국 피지컬 AI 산업은 이미 소프트웨어 경쟁 시대로 진입했으며, 하드웨어 가격 경쟁은 한계에 달했다. 스피릿AI 공동 창업자는 피지컬 AI의 현재 단계를 AI 대형 모델 초기의 GPT-2 수준으로 평가하며, GPT-3 수준의 모델 혁신은 2026년 말에서 2027년 중반 사이에, 대규모 상업적 적용은 2027년 하반기에서 2028년에 본격화될 것으로 전망한다





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