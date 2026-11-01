알래스카 동명이인 후보 소송 기각, 연방법원 확정

알래스카 상원의원 선거 동명이인 후보 관련 미 법무부 소송이 연방법원에 의해 기각되었습니다. 선거 결과 확정 과정에서 법적 혼란이 예상되어 판단이 나왔습니다.

미국 알래스카 주 앵커리지 미드타운 몰의 한 투표소에서 촬영된 투표용지 샘플을 둘러싼 법적 분쟁에서 결정적 전환점이 발생했습니다. 1일 미국 연방법원 은 미 법무부 가 알래스카 주 연방 상원의원 선거 결과 확정을 보류해 달라고 요청한 소송을 공식적으로 기각했습니다. 이는 공화당 후보와 동명이인인 다른 후보가 출마해 표 분산 의혹이 제기된 가운데 내려진 중요한 판결입니다.

법원, 투표 비밀 보장 우선

앵커리지 연방지방법원의 샤론 글리슨 판사는 이날 20페이지 분량의 판결문을 발표하며 소송 기각 이유를 상세히 설명했습니다. 글리슨 판사는 미 법무부가 선거 당일 무소속 대니얼 J. 설리번에게 투표된 표를 따로 분류하는 실현 가능한 계획을 제시하지 못했다고 지적했습니다. 또한 유권자의 비밀을 보장하는 방식의 조사 진행 방법도 제안되지 않았다고 판단했습니다.

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판사는 만약 법원이 특정 투표용지를 따로 분류하도록 명령할 경우, 이는 유권자들에게 큰 혼란을 야기할 가능성이 높다고 우려했습니다. 이는 유권자들이 투표소에 오는 것을 주저하게 만들거나 투표 자체를 기피하게 할 수 있는 심각한 결과를 초래할 수 있다는 의미입니다. 특히 알래스카주에서는 이미 사전투표가 진행 중이며, 완료된 표들은 분류를 어렵게 하기 위해 혼합 처리된 상태라고 판사는 언급했습니다.

정부의 강제 권한 부인

글리슨 판사는 연방 정부가 알래스카주에 투표용지 분리 보관을 강제할 어떠한 권한도 없다고 명확히 판단했습니다. 이러한 조처가 강행될 경우, 이는 헌법이 보장하는 유권자의 비밀 투표권을 심각하게 침해하는 행위로 간주된다고 설명했습니다. 즉, 선거 관리의 효율성보다 individual voter's privacy가 더 중요하게 여겨진 것입니다.

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이에 미 법무부는 즉각 항소하겠다는 입장을 표명했습니다. 법무부 대변인은 법원이 절차상의 이유로 사건을 기각했지만, 유권자를 혼란스럽게 만들기 위해 댄 J. 설리번이라는 우스운 후보가 출마했다는 법무부의 주장에 대해서는 이의를 제기하지 않았다고 강조했습니다. 법무부는 곧장 항소장을 제출할 계획이며, 이 문제를 법적으로 계속 다투겠다는 의지를 보여주고 있습니다.

설리번 후보의 수용 의지

한편 당사자 중 한 명인 댄 설리번 공화당 상원의원은 선거에서 자신이 패배하더라도 결과를 수용하겠다는 의사를 분명히 했습니다. 설리번 의원은 1일 시엔엔과의 인터뷰에서 진행자가 선거에서 승리할 경우에만 결과를 받아들일 것인지 묻자, 아니다라고 단호하게 답변했습니다.

설리번 의원은 자신이 선거 결과를 반드시 수용할 것이라고 명확히 말했다. 그는 알래스카 유권자들에게 모두 투표장에 나가 투표해달라고 요청하며, 이번 선거가 도둑맞지 않도록 해달라고 호소했습니다. 이는 정치적 대립 속에서도 민주적 절차와 선거 결과에 대한 존중을 강조하는 성명으로 해석됩니다.

트럼프 행정부의 법적 좌절

앞서 미국 알래스카주 연방 상원의원 선거에서 민주당이 표 분산을 노리기 위해 공화당 후보와 동명이인인 후보를 발굴해 선거에 등장시켰다는 의혹이 제기되었습니다. 이에 따라 지난 22일 미 법무부는 동명이인 후보에게 간 표가 당락을 바꿀 정도라면 선거 결과 확정을 보류하도록 해달라는 소송을 연방법원에 제기했습니다.

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트럼프 행정부는 여러 조사 권한을 활용해 총공세에 나섰습니다. 중간선거가 며칠 남지 않은 상황에서 이 사건이 전체 판세에 어느 정도로 영향을 미칠지 관심이 집중되었습니다. 하지만 이날 법원이 법무부의 소송을 기각하며 트럼프 행정부는 또 다시 법적 좌절을 맞이했습니다.

시엔엔은 이에 대해 중간선거 막바지에 주별 투표 과정에 개입하려는 트럼프 행정부의 노력에 대한 가장 최근의 법적 좌절이라고 평가했습니다. 이번 판결은 연방 정부보다 주 차원의 선거 관리와 유권자 권리 보호가 우선되어야 한다는 원칙을 다시금 확인시켜 주는 사건으로 기록될 전망입니다.