알래스카 민주당 후보 조너선 크라이스-톰킨스 주지사 당선

조너선 크라이스-톰킨스 후보가 알래스카 주지사 선거에서 승리했다. 생활비 절감 및 지역사회 우선 고용을 공약으로 내세우며 민주당의 중간선거 성과 확대에 기여했다.

조너선 크라이스-톰킨스 알래스카 주지사 당선자가 알래스카 주지사 선거 에서 최종 당선됐다. 13일(현지시간) 에이피통신 등 주요 외신은 지난 3일 치러진 개표 결과, 크라이스-톰킨스 후보가 공화당 후보 3명을 모두 누르고 승리했다고 보도했다. 이로써 민주당 은 이번 중간선거를 통해 6개 주 주지사직을 탈환했으며, 내년 30개 주에서 주지사 자리를 차지하게 됐다.

알래스카주는 독특한 선거 제도를 운영하고 있다. 정당과 무관하게 예비 선거에서 득표율 상위 4명이 본선에 진출하는 방식을 채택하고 있다. 이런 구조 속에서 크라이스-톰킨스 후보는 유권자들의 지지를 받아 최종 승리의 주인공이 됐다. 미국 엔비시NBC 방송은 그의 당선을 민주당이 중간선거에서 또다시 성과를 거둔 것으로 평가했다.

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지역 주민 복지 및 경제 안정 강조

크라이스-톰킨스 당선자는 생활비 부담 완화를 핵심 공약으로 제시했다. 그는 공립학교에 대한 전액 자금 지원과 석유 및 가스 생산업체의 법인세 납부를 촉구했다. 유권자가 변화를 원하고 당파를 초월한 정부의 필요성을 강조하며, 알래스카 발전을 위해 단 하루도 낭비하지 않겠다고 밝혔다.

또한 신규 데이터 센터 건설에 대해 신중한 입장을 견지했다. 주의회가 데이터 센터 개발 관련 규정을 통과시킬 때까지 신규 건설을 유예하라고 요구했다. 이는 지역 인프라 관리와 규제의 중요성을 강조하는 조치로 해석된다.

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트럼프 대통령과의 LNG 개발 협력 및 조건

크라이스-톰킨스 당선자는 에너지 사업 개발 자체를 반대하지는 않지만, 프로젝트가 주민들에게 혜택을 돌아가게 해야 한다는 점을 명확히 했다. 지난 9월 30일 트럼프 대통령이 한국의 대미투자 프로젝트로 텍사스 가스발전소 건설, 대형 원자력발전소 8기 건설, 알래스카 액화천연가스LNG 개발 등을 발표한 후 성명을 발표했다.

그는 트럼프 대통령의 지지와 한국의 관심에 매우 기쁘다고 전제했다. 알래스카 이익을 증진하고 주민들의 삶을 개선하려는 사람이라면 누구와도 협력할 의사를 밝혔다. 하지만 알래스카 주민이 감당할 수 없는 에너지 비용을 부담하면서 그 혜택이 다른 곳으로 흘러가는 가스관 건설은 용납할 수 없다고 단언했다.

현지 노동력 우선 채용 및 인프라 요구

역대 최대규모의 인프라 프로젝트가 추진될 경우, 이는 반드시 알래스카 주민들이 건설해야 한다고 주장했다. 현지 노동자들의 우선 채용을 의무화해야 한다는 입장이다. 이는 지역 경제 활성화와 주민 삶의 질 향상을 위해 고용 기회를 보장해야 한다는 의미다.

공화당과 트럼프 대통령은 알래스카를 통해 미국의 화석연료 수출을 확대하고 무역수지를 개선할 것으로 기대했다. 그러나 민주당은 온실가스 배출 고착화와 기후변화 심화를 부추길 수 있다는 점에서 비판적인 입장을 유지해 왔다.