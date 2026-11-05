알래스카 LNG 프로젝트, 정부 외신 자문단에 상업성 검증 착수

한국 정부는 알래스카 LNG 프로젝트 투자 전 외신 컨설팅firm을 통해 상업성 타당성을 철저히 검증하기로 했다. 미국의 압력 속에서도 한국은 상거래 원칙을 고수하며 신중한 접근을 취하고 있다.

한국 정부 는 미국 알래스카주 니키스키에 추진 중인 대규모 LNG 수출 터미널 프로젝트, 즉 알래스카 LNG 프로젝트 에 대한 투자 여부를 결정하기 위한 첫 번째 단계로 외부 전문가의 상업성 검증 을 진행할 예정이다. 이는 단순한 외교적 공손함을 넘어 프로젝트의 경제성을 철저히 따져보겠다는 정부의 의지를 명확히 보여준다.

외부 컨설팅을 통한 상업성 검증 진행

미국 무역산업부 장관 김정은은 이번 결정과 관련해 "상업적 타당성에 기반해야 한다"며 투자 확정 전 철저한 검증이 필요함을 강조했다. 이에 따라 한국무역투자공사 관계자들은 가까운 시일 내에 외국 전문 컨설팅firm을 선정하여 프로젝트의 경제성을 독립적으로 평가할 방침이다. 이는 미 정부가 투자를 확정 사항으로 간주하고 압박을 가하는 상황에서도 한국이 신중함을 잃지 않겠다는 신호로 해석된다.

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알래스카 LNG 프로젝트는 알래스카 북부에서 생산된 천연가스를 약 1,300km 길이의 가스 파이프라인을 통해 남부 지역으로 수송한 후, 액화(LNG)하여 수출하는 대규모 인프라 사업이다. 그러나 막대한 파이프라인 건설 비용과 국제 LNG 가격 경쟁력 부족 등 경제성 논란이 지속적으로 제기되어 왔다.

일본의 경우에도 비슷한 행보를 보이고 있다. 일본 정부는 작년 말 에너지 컨설팅firm인 우드맥킨지(Wood Mackenzie)에 해당 프로젝트에 대한 평가를 의뢰한 바 있다. 비록 그 결과 자체는 공개되지 않았으나, 일본은 직접적인 투자보다는 생산된 LNG의 구매자 역할에 중점을 두고 미국 측과 논의해 온 것으로 알려졌다.

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미 정국 변화와 투자 협상의 변수

미국 중간선거 결과 민주당이 상원과 하원 모두에서 다수석을 확보하며 정치적 역학 관계가 변화했다. 이로 인해 내년 1월부터 공화당 도널드 트럼프 대통령에 대한 의회 감시와 견제가 강화될 것으로 전망된다. 전문가들은 민주당의 승리가 한국과 일본에게 투자 최종 결정의 시점을 늦출 수 있는 충분한 여유를 제공했다고 분석했다.

하지만 이러한 정치적 변수에도 불구하고 미국의 투자 압박은 여전히 강하게 작용하고 있다. 도널드 트럼프 전 대통령은 여러 차례 한국과 일본의 알래스카 LNG 투자를 확정된 사안처럼 다루며 즉각적인 행보를 요구해 왔다. 특히 한국 측은 이 같은 압박 속에서도 "상업적 타당성"을 최우선 조건으로 내세우며 선을 그었다.

미韓 합동 성명서(팩트시트)에도 '검토 개시'라는 표현이 명시되어 있어, 단순한 투자 수락이 아닌 본격적인 사전 검토 단계임을 강조하고 있다. 다만, 외부 검증을 시작하는 행위가 미국 측에게는 이미 투자 프로세스가 시작되었음을 의미하는 신호로 오해될 수 있다는 우려도 존재한다.

텍사스 발전소 프로젝트 등 추가 리스크 관리 필요

알래스카 LNG 외에도 전략적 투자 프로젝트인 텍사스주 엔시날(Encinal) 복합순환가스 터빈 발전소의 추진 상황도 주의 깊게 관찰해야 할 변수다. 텍사스주지사 선거에서 공화당 그렉 애봇 주지사를 꺾고 당선된 민주당 지사 지나 히노호사는 신규 데이터센터 인가를 주 입법부가 관련 규정을 마련할 때까지 유보하겠다고 공약했다.

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현재 엔시날 발전소는 대규모 인접 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 건설 예정인 핵심 시설이다. 비록 그렉 애봇 전 주지사가 이미 데이터센터 인가 절차를 잠시 중단한 상태이지만, 새 지사가 취임한 후 규제가 더욱 강화될 경우 프로젝트 진행에 차질이 생길 수 있어 주의가 필요하다.

소강대학교 경제학과 허정 교수는 "알래스카 LNG 프로젝트는 양국 정부 간 합의 사항인 만큼 미국 의회의 개입 범위는 제한적일 수 있다"면서도 "도널드 트럼프 대통령의 권한이 약화됨에 따라 한국이 상업적 타당성과 관련된 구체적인 조건을 요구하기가 이전보다 다소 수월해졌다"고 평가했다.

결국 한국 정부는 이번 외신 자문단을 통한 철저한 상거래 검토를 통해 불합리한 조건을 걸친 투자는 배제하고, 진정한 경제적 이익이 확인가능한 경우에만 투자 절차를 진행할 것으로 예상된다. 이러한 신중한 접근은 미韓 전략적 협력 관계의 지속성을 확보하면서도 한국의 국가적 재정 건전성을 지키기 위한 필수적인 조치로 판단된다.