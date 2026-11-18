민주당 메리 펠톨라 후보가 공화당 댄 설리번 의원을 꺾으며 알래스카주 연방 상원의원 선출에 성공했다. 이로 인해 민주당은 새 상원에서 56석을 확보해 다수당을 장악하게 되었다.

미국 민주당 의 메리 펠톨라 전 하원의원이 11월 3일 치러진 중간선거 에서 공화당의 댄 설리번 현역 상원의원을 승리하며 알래스카주 의 연방 상원의원 자리에 올랐다. CNN과 NBC, 선거 분석 기관 디시전 데스크 에이치큐(DDHQ)는 현지 시각으로 11월 17일 기준 펠톨라 후보의 승리를 공식적으로 전망했다. 이는 민주당 이 내년 1월 출범하는 새 상원에서 공화당 의석 9곳을 뒤집어 총 56석을 확보함으로써 16년 만에 다수당 자리로 복귀하는 결정적인 계기가 되었다.

순위선택투표제와 민주당 승리의 핵심

알래스카주는 유권자가 후보들의 선호 순위를 매기는 순위선택투표제를 시행하여 이번 선거 결과를 확정지었다. 펠톨라 후보는 1순위 표에서 과반 득표자를 차지했으며, 이로 인해 최하위 후보를 탈락시키고 해당 표를 다음 순위 후보에게 배분하는 추가 집계가 불필요해졌다. NBC는 이러한 분석을 바탕으로 펠톨라 후보의 승리가 확실시된다고 보도했다. 3선에 도전한 댄 설리번 의원은 유권자들의 지지를 얻지 못하며 패배했다.

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역사적 의석 재편과 원주민 의원의 등장

새 상원의 의석 구도는 민주당 진영 56석, 공화당 44석이 될 전망이다. 민주당 진영 56석에는 민주당 소속 의원들과 함께 활동하는 무소속인 앵거스 킹 의원(메인주)과 버니 샌더스 의원(버몬트주)이 포함되어 있다. 이는 지난 16년간 양당을 통틀어 가장 큰 상원 다수 의석 규모로 기록된다. 특히 펠톨라 의원의 당선은 미국 정치사에서 중요한 의미를 지닌다. 원주민인 유픽족 출신인 그녀는 2022년 연방 하원의원 보궐선거에서 승리해 알래스카 원주민 최초로 연방 의회 입성에 성공했다.

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트럼프 캠패인 실패와 경제 문제의 영향

도널드 트럼프 대통령과 제이디 밴스 부통령은 지난달 각각 알래스카를 찾아 유세를 벌이며 댄 설리번 상원의원의 3선을 적극 지원했다. 트럼프 대통령은 지난 9월 30일 백악관 집무실에서 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 투자할 것이라고 발표하며 설리번의 역할을 치켜세우는 등 한국의 대미 투자를 선거 공약으로 적극 활용했다. 하지만 이러한 전폭적인 지원에도 불구하고 공화당 후보는 유권자들이 체감하는 살인적인 물가와 전쟁 피로감을 넘어서지 못했다. 특히 이번 뒤집힌 의석 9곳 가운데 8곳은 트럼프 대통령이 2024년 대선에서 승리한 주에서 발생했다.

알래스카의 정치적 특성과 향후 전망

알래스카주는 1964년을 마지막으로 민주당 대선 후보가 한 번도 승리한 적이 없는 지역이다. 트럼프 대통령은 2024년 이곳에서 13%포인트 차로 승리하며 그간의 정치적 성향을 유지했다. 메리 펠톨라 의원이 이번 승리가 공식 인증되면 알래스카 원주민 최초의 연방 상원의원이 된다. 또한 미네소타주에서 당선된 페기 플래너건과 함께 미국 최초의 원주민 여성 연방 상원의원으로도 역사에 이름을 남기게 되었다. 2024년 재선에 실패했던 펠톨라 후보의 이번 승리는 민주당의 반등과 함께 차기 상원의 운영 방향에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.