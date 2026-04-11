안호영 의원, 이원택 후보 식사비 대납 의혹 '면죄부'에 반발...무기한 단식 돌입

더불어민주당 전북지사 경선에서 불거진 이원택 후보의 식사비 대납 의혹과 관련해 안호영 의원이 당 지도부의 대응을 '이중잣대'라고 비판하며 재심과 윤리감찰단의 재감찰을 요구하며 무기한 단식 농성에 돌입했다. 안 의원은 공정한 경선 과정과 당의 신뢰 회복을 촉구하며, 김관영 전북지사도 안 의원의 행보에 힘을 실었다.

안호영 의원이 6·3 지방선거 더불어민주당 전북지사 경선에서 불거진 이원택 후보의 ‘주류· 식사비 대납 ’ 의혹과 관련해 당 지도부를 향해 재심과 윤리감찰 단의 재감찰 을 촉구하며 무기한 단식 농성에 돌입했다. 안 의원은 11일 서울 여의도 민주당 중앙당사 앞에서 기자회견을 열고 “전북도민들은 이번 경선이 공정하고 정의롭게 이뤄졌다고 보지 않는다”며 윤리감찰 단의 즉각적인 재조사를 요구했다. 회견 직후 국회 본청 앞으로 자리를 옮겨 단식에 들어갔다. 안 의원은 당 지도부의 대응을 ‘이중잣대’라고 비판하며 김관영 전북지사 의 ‘대리기사 비용 지급 논란’과 비교하며 당시에는 의혹 제기 당일 현장 조사와 함께 즉각 제명이 이뤄졌지만 이번 사안은 현장 조사도 없이 하루 만에 ‘혐의없음’ 결론이 내려졌다고 주장했다. 안 의원은 식비 대납 의혹과 관련한 추가 정황도 제시했다.

이 후보 측은 식비를 직접 결제했다고 주장하지만 식당 측은 돈을 받은 사실이 없다고 증언하고 있으며, 해당 모임이 특정 후보를 위한 자리였다는 취지의 보도도 나왔다고 덧붙였다. 안 의원은 새로운 증언과 정황이 드러났다면 재감찰을 통해 형사적 책임 여부까지 명확히 규명했어야 했다며 아무런 추가 조치 없이 경선을 강행한 것은 중대한 문제라고 지적했다. 안호영 의원은 당 지도부의 이원택 전북지사 후보에 대한 재감찰을 요구하며 국회 본청 앞에서 농성을 이어가고 있다. 그는 “지금이라도 당이 재감찰에 착수해 사실관계를 명확히 밝히고 이를 재심에 반영해야 한다”며 “경선 과정의 공정성 논란이 해소돼야 당이 국민의 신뢰를 회복할 수 있다”고 강조했다. 김관영 전북지사도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 안 의원의 행보에 힘을 실었다. 김 지사는 동료 정치인의 단식이라는 극단적 선택에 대해 무거운 책임감과 안타까움을 느끼며, 공정해야 할 과정이 신뢰를 잃고 결과가 갈등을 키우는 현실은 도민에 대한 도리가 아니라고 비판했다. 그는 안 의원의 건강을 우려하며 도민의 뜻이 온전히 반영되는 날을 위해 함께하겠다는 의지를 밝혔다. 더불어민주당은 앞서 제3자 식비 대납 의혹이 제기되자 이원택 의원에 대한 긴급 감찰을 지시했지만, 윤리감찰단이 다음 날 ‘개인 혐의 없음’ 결론을 보고하자 경선 일정을 그대로 유지했다. 이 과정에서 일부 최고위원들은 비공개회의에서 이 후보가 정청래 대표의 사람이라는 이유로 봐주기 논란이 제기될 수 있다는 우려를 표명한 것으로 알려졌다. 이원택 후보는 의혹에 대해 해당 자리는 행사 주최 측의 초청으로 참석한 자리였고, 늦게 도착해 간단한 인사와 정책 설명, 질의응답만 진행한 뒤 자리를 떠났다고 해명했다. 안호영 의원은 윤리감찰단의 신속한 결론과 당 지도부의 대응을 강하게 비판하며, 경선 과정의 공정성 문제를 제기하고 있다. 그는 재감찰을 통해 진실을 밝히고 당의 신뢰를 회복해야 한다고 주장하며, 무기한 단식 농성을 통해 당의 변화를 촉구하고 있다





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