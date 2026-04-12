안호영 의원, 이원택 후보 '식사비 대납' 의혹 재감찰 요구하며 단식 투쟁

전북지사 경선에서 패배한 안호영 더불어민주당 의원이 이원택 후보의 '식사비 대납' 의혹에 대한 재감찰을 요구하며 국회 앞에서 무기한 단식 농성에 돌입했습니다. 당내 갈등 심화와 공정성 논란 속에서, 안 의원은 정청래 대표 측근의 발언에 대한 우려를 표명하며, 당의 대응을 비판했습니다.

전북지사 경선에서 낙마한 안호영 더불어민주당 의원이 이원택 전북지사 후보의 '주류·식사비 대납' 의혹에 대한 재감찰 을 요구하며 단식 투쟁을 이어가고 있습니다. 안 의원은 12일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 무기한 단식 농성을 시작하며, 윤리 재감찰 요구가 받아들여질 때까지 투쟁을 멈추지 않겠다는 의지를 밝혔습니다. 이원택 의원이 더불어민주당 전북지사 후보로 확정된 후, 경선 과정에서의 불공정성을 주장하며 재감찰 을 요구하고 있는 것입니다. 안 의원은 경선에서 패배한 후, 김관영 전북지사의 사례를 언급하며, 이원택 후보에게는 현장 조사 없이 윤리감찰단의 결론이 내려진 점을 지적했습니다. 김관영 전 지사는 지역 청년들에게 대리비를 지급한 혐의로 제명되었지만, 이원택 후보는 제3자에 의한 식사비 대납 의혹에도 불구하고 '혐의 없음' 처분을 받아 경선 일정을 그대로 소화했습니다.

안 의원은 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부가 이원택 후보에게 솜방망이 잣대를 적용했다고 비판하며, 공정한 조사를 촉구하고 있습니다. \안호영 의원의 단식 농성에 대한 당내 반발과 지지 움직임도 감지되고 있습니다. 전북도당위원장인 윤준병 의원은 페이스북에 경선 득표율 관련 글을 올렸다가 삭제하는 해프닝을 겪었고, 안 의원을 지지하는 전북 당원 100여 명이 삭발 투쟁을 감행하는 등, 당내 갈등이 심화되는 양상입니다. 지역 정가에서는 이원택 후보가 안호영 의원의 문제를 무시하고 본선 행보를 시작하기 어려울 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 우원식 국회의장을 비롯한 비정청래계 의원들이 안 의원의 단식 농성장을 방문하여 지지 의사를 표명하기도 했습니다. 특히, 정청래 대표 측근인 문정복 최고위원이 안 의원의 경선 불복에 대해 부정적인 입장을 밝힌 것이 논란을 더욱 증폭시키고 있습니다. 안 의원은 정 대표 측근의 발언에 대해 다음 총선 불출마 가능성을 언급하며, 정치적 보복에 대한 우려를 표명했습니다. 민주당 내에서는 이번 경선 후폭풍이 '친청 대 반청' 구도의 또 다른 도화선이 될 수 있다는 관측이 제기되고 있습니다. 조승래 사무총장은 공천 과정이 원만하게 진행되고 있다고 자평했지만, 안 의원의 재심 청구에 대해서는 원칙과 절차에 따라 처리하겠다는 입장을 밝혔습니다. 민주당은 최고위원회의를 통해 안 의원의 재심 청구 등 관련 사안에 대한 논의를 이어갈 예정입니다. \안호영 의원의 단식 투쟁은 더불어민주당 내 계파 갈등을 심화시키고, 공정성 문제에 대한 의구심을 증폭시키고 있습니다. 이원택 후보를 둘러싼 의혹과 당 지도부의 대응 방식에 대한 비판이 제기되면서, 당의 통합과 신뢰 회복에 대한 과제가 더욱 커지고 있습니다. 안 의원의 단식 농성이 장기화될 경우, 당내 갈등은 더욱 깊어지고, 내년 총선을 앞두고 당의 이미지에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기됩니다. 정청래 대표는 강원도 지역을 방문하여 민생 탐방 일정을 소화했지만, 당내 혼란을 잠재우기에는 역부족이라는 평가가 나오고 있습니다. 안 의원을 지지하는 당원들의 삭발 투쟁은 당 지도부를 향한 강력한 항의의 표시로 해석되며, 당의 위기감을 고조시키고 있습니다. 이번 사태는 더불어민주당이 직면한 내부 갈등과 공정성 문제, 그리고 당의 쇄신 과제를 다시 한번 드러내는 계기가 되고 있습니다. 당은 안호영 의원의 요구에 귀 기울이고, 공정한 조사와 투명한 결과 발표를 통해 당의 신뢰를 회복해야 할 것입니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

안호영 이원택 더불어민주당 단식 재감찰 경선 정치

United States Latest News, United States Headlines