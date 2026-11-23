KAIST 실패연구소 안혜정 교수는 정답 강요 사회가 만드는 불필요한 실패감을 분석하며, 두려움을 이기고 작은 시도부터 시작할 것을 조언합니다.

KAIST 실패연구소 안혜정 교수는 한국 사회가 공부와 진로, 나아가 일상적인 여행 선택과 관계 형성까지 모든 영역에서 정답을 찾고 최적의 경로를 추구함으로써 불필요한 실패감을 유발한다고 진단했습니다.

안 교수는 지난 4일 한겨레신문사 스튜디오에서 열린 인터뷰에서 완벽주의적인 성향이 삶의 질을 떨어뜨리는 원인으로 작용한다고 지적하며, 실패를 두려워하지 않고 잠재력을 발휘할 수 있는 교육의 필요성을 강조했습니다.

Also read 누리호 탑재 ‘카이스트 큐브위성’에서 신호 수신 첫 성공

정답 강요 사회의 실패감 심화 구조

KAIST 안혜정 교수는 한국인들은 초등학교부터 고등학교 12년, 그리고 최근에는 대학 생활 4년에서 5년 동안 취업을 준비하며 총 16년에서 17년 동안 정답과 최적의 경로 찾는 법만을 배워온 것으로 분석했습니다.

과거의 부모 세대는 자녀들에게 대학에 가면 하고 싶은 일을 하라고 했지만, 현재는 취업을 한 뒤에야 가능하다고 조언하는 경우가 많아 이러한 마인드셋이 삶의 다양한 영역으로 확산되고 있습니다.

Advertisement

안 교수는 이러한 교육적 배경 때문에 새로운 자극을 찾으러 가는 여행에서도 누구나 만족할 정답과 최적의 코스를 찾으려 하며, 기대한 결과가 나오지 않으면 쉽게 실망하게 된다고 설명했습니다.

주관적 실패와 SNS 비교 심리 영향

KAIST 안혜정 교수는 유명 식당에서 메뉴 선택을 실패하지 않기 위해 점원의 추천을 받은 학생 사례를 들며, 실패가 주관적이고 상대적임을 강조했습니다.

이 학생은 추천 메뉴가 맛있어 성공했다고 생각했지만, 친구가 먹은 다른 메뉴를 맛본 순간 성공이 실패로 바뀐 것이라고 표현했으며, 안 교수는 이를 실패의 주관성으로 해석했습니다.

안 교수는 20대 30대가 아직 도전하지도 않았는데 실패한 기분을 느낀다고 언급하며, 과거에는 학교 내에서 잘하는 사람과 비교했다면 이제는 SNS를 통해 만날 일이 없는 사람들의 성취와 부를 보며 자기 비교를 한다고 지적했습니다.

실패 담론을 통한 심리적 치유와 학습

KAIST 실패연구소 안혜정 교수는 2023년부터 매년 KAIST에서 개최하는 망한 과제 자랑대회를 통해 학생들이 실패담을 나누고 서로의 문제를 해결하는 방법을 배우는 과정을 관찰해 왔습니다.

안 교수는 지난 4일 개최된 올해 대회에서 스페인 개기일식을 보러 갔으나 글램핑장으로 예약한 줄 알았다가 맨땅 야영장이란 사실에 난감했던 학생의 사례가 우승을 차지한 점을 소개하며, 실패담이 치유적임을 입증했습니다.

Advertisement

안 교수는 믿을 만한 사람에게 누구에게도 꺼내지 못한 못난 감정을 꺼내 보라고 조언하며, 이야기하다 보면 덩어리째 있던 감정이 말로 풀리면서 정리가 되고 실패감에서 더 빨리 빠져나올 수 있다고 설명했습니다.

작은 시도 강조와 실패의 긍정적 가치

KAIST 안혜정 교수는 절반만 맞는다는 주장이 있으며, 빅데이터 검증 연구에 따르면 여러 번 도전한 사람 중 성공한 사람과 실패한 사람이 반반이지만 성공한 사람은 갈수록 준비 시간이 짧아지고 성과가 나아졌다고 밝혔습니다.

안 교수는 성공한 사람들이 실패할 때마다 뭔가를 배우고 수정했기 때문에 결과적으로 성공할 수 있었다고 분석하며, 실패를 겪으면 거기서 배우고 방향을 바꿔야 한다고 강조했습니다.

안 교수는 아직 충분하지 않다고 생각하며 조금 더 공부하고 준비한 다음에 시작하려는 이들이 결과 없이 준비만 하는 시간은 마음의 근육이 약해지게 된다고 경고했습니다.

KAIST 안혜정 교수는 하고 싶은 게 있다면 충분해질 때까지 기다리지 말고 아주 작게라도 시도해 봤으면 좋겠으며, 오늘 이만큼 했으니 내일은 더 할 수 있겠다는 감각을 만드는 것이 중요하다고 결론지었습니다.