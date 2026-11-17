고 안판석 감독의 유작 연애박사가 지난 10일 종영했다. 김소현과 추영우 주연의 이 작품은 의족 착용 연구자와 대학원생의 현실적인 사랑을 담았으며 웰메이드 드라마로 평가받았다.

12부작으로 구성된 드라마 연애박사 가 지난 10일 방영을 마쳤다. 이 작품은 고(故) 안판석 감독이 생전 마지막으로 남긴 멜로 드라마로, 대학졸업을 앞둔 석사과정생 유진과 박사과정생 민재의 현실적인 연애담을 그렸다. KT스튜디오지니 가 제작한 이 드라마는 기존의 낭만적인 로맨스와는 달리, 장애를 가진 두 사람이 서로를 이해하며 관계를 맺어가는 과정을 느린 호흡으로 풀어냈다.

안판석 감독의 유작 및 제작 배경

안판석 감독은 폐암과 뇌출혈 투병 중 지난 8월 세상을 떠났다. 그가 마지막으로 연출한 연애박사는 민효정 작가가 극본을 맡았으며, 기계과 로봇공학 연구실을 배경으로 한다. 주연배 김소현은 캠퍼스에서 자신을 도와준 남자, 민재役に 추영우가 캐스팅되었다. 유진은 민재가 박사과정생으로 있는 연구실에 석사과정생으로 지원하며故事가 시작된다. 이는 본래 전공인 의류학과 대학원에 가지 못하게 된 후 겸사겸사 내린 결정이었다.

Also read AI 발달로 전문직 채용 급감, 구직자 1000명당 일자리 11개

안판석 감독은 MBC 대학병원, JTBC 예술계, SBS 상류층 등 다양한 배경에서 특권 의식을 바탕으로 한 폐쇄적 집단의 생리를 세밀하게 묘사해 왔다. 그의 시선이 멜로 장르로 넘어가면, 두 사람을 묶는 사랑이 어떻게 시작되는지를 집요하게 관찰했다. 안판석표 멜로는 첫눈에 불붙는 사랑이 아닌, 호감이 천천히 불어나는 과정을 따라간다. 이러한 연출 스타일은 연애박사에서도 유감없이 발휘되어, 서로 달라서 다투고 보편적 시선에 부딪히는 현실의 사랑을 다루고 있다.

의족을 착용한 민재와 유진의 관계

드라마 연애박사에서 민재와 유진 사이에 문턱이 되는 요소는 민재의 다리다. 그는 10년 전 골육종 치료를 위해 오른쪽 다리 무릎 아래를 절단했다. 의족을 착용한 지 10년 차인 민재는 걸음걸이만 봐서는 의족임을 눈치채기 힘들 정도로 적응했다. 연구실 교수와 동료로 둘러싸인 민재의 세계는 몸에 대해 굳이 설명하지 않아도 되는 안전지대다. 그곳에서 민재는 여유로운 선배이자 믿음직한 연구자로 통한다.

Advertisement

그러나 유진이 그 세계를 헤집고 들어오면서 변화가 생긴다. 유진은 처음에 멋진 선배 민재가 좋았으나, 뒤늦게 민재의 한쪽 다리가 의족이라는 사실을 알고 당황했다. 장애학은 장애가 신체적 손상 자체가 아니라, 그것을 차별적으로 보는 사회문화적 요인에 의해 규정된다고 본다. 유진의 반응은 그 의도와는 관계없이 민재 스스로 자신의 장애를 부정적으로 의식하고 위축되게 만들었다.

유진이 짧은 고민 끝에 어쨌든 민재가 좋다고 결론 내린 사이, 민재는 괜히 시작했다가 혼자 상처받고 끝날 것 같다는 두려움을 느꼈다. 이 입장 차를 두고 두 사람은 오래 실랑이를 한다. 추영우와 김소현은 서로를 아끼는데도 불쑥 나온 말 한마디로 상처를 주고받으며 자존심을 내세우다가 후회하는 젊은 연인의 모습을 섬세하게 표현했다. 이로 인해 두 사람은 감정적인 갈등을 겪으며 관계를 재조정해 나간다.

일상의 반복과 시선 변화

안판석 감독 특유의 연출은 주인공의 일상을 공들여 담아내는 데서 빛을 발한다. 드라마 연애박사는 집에 돌아온 민재가 현관에 놓인 의자에 앉아 의족을 벗어내는 장면을 거의 매회 비춘다. 낯설게 느껴지던 이 장면이 반복되면서, 나중에는 그저 신발을 벗는 것처럼 느껴진다. 민재가 의족을 착용한다는 사실이 유진에게도, 시청자에게도 점차 중요하지 않게 되는 과정을 보여준다.

민재의 일상을 곁에 두고 볼수록, 사회가 상정한 정상성의 개념은 희미해진다. 대학 캠퍼스에서 펼쳐지는 로맨스라 해도 풋풋하고 달콤한 이야기만은 아니다. 속대학은 핑크빛보다는 회색빛에 가깝다. 대학원생들은 피로에 절어 있고, 교수에게 밉보이지 않기 바쁘다. 캠퍼스와 연구실, 대학가, 자취방 등 배경으로 나오는 장소들도 극적 보정 없이 현실적으로 묘사된다.

Advertisement

평범한 배경 속에서 민재와 유진은 다투고 또 다툰다. 감정을 꾹꾹 누르다 길거리에서 폭발하듯 싸우는 장면이 롱테이크로 촬영되기도 했다. 이후 각자 집에서 밤을 지새우는 두 사람을 비추는 연출은 늦은 밤에서 동이 트는 새벽녘까지의 시간을 시각적, 정서적으로 전달한다. 빠른 전개가 인기인 요즘의 트렌드를 역행하는 것처럼 보일 수 있지만, 이유 있는 느림이 안판석 감독 작품이 사랑받아 온 이유다.

시청률 및 안판석 감독의 연출 철학

드라마 연애박사는 시청률 1.2%로 시작해 마지막회 자체 최고 시청률 3.5%에 그쳤다. 그러나 웰메이드라는 호평을 받았다. 지난달 2일 제작발표회 추모 영상에 담긴 생전 육성에서 안판석 감독은 우리 드라마는 희한한 사건을 유발하거나 그러지 않는다고 말했다. 극은 그렇게 돼야 하며, 얼핏 보면 흐름이 별것 없는 것 같지만 깊숙하게 뭔가가 있다고 밝혔다.

연애박사는 안 감독의 인장이 진하게 묻어 있는 느린 멜로다. 느리게 비추는 일상에 감정이 쌓이면서, 민재와 유진이 어딘가 존재할 것만 같은 실감을 남긴다. 안판석 감독의 명복을 빌며, 느린 드라마의 계보가 끊기지 않기를 바라는 마음이 커진다. 이는 과거 하얀거탑, 밀회 등 수많은 명작을 남긴 드라마 명인의 마지막 유품으로써 큰 의미를 지닌다.