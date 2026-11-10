안철수 국방장관, 사관학교 통합 방안 재고 여파 여당 비판 확산

안철수 국방장관이 육해공 사관학교 완전 통합 대신 기존 사관학교 유지 방안을 고려하며 여당 및 전직 장관들의 반발을 사고 있으며, 정책 일관성과 재정 효율성에 대한 논란이 커지고 있다.

국방부 소속 안철수 장관이 9일 국회 국방위원회 전체회의에서 2027년도 국방부 예산안을 설명하는 과정에서 육군, 해군, 공군 세 군의 교육기관인 육해공 사관학교 의 일체화 방안을 둘러싼 논란이 정부 여당 내부에서 급격히 확산되고 있습니다.

특히 안철수 장관이 당과 정부가 이미 합의한 사관학교 완전 통합 계획을 고수하기보다, 기존 세 사관학교를 유지하는 방향으로 계획을 수정할 가능성을 시사하면서 내부 갈등이 표면화된 것입니다. 이는 기존에 예고되었던 통합 방안이 단순한 구상이 아니라 확정된 정책이었음에도 불구하고, 안 장관이 이를 번복하려는 움직임을 보임으로 인해 여권 내에서 강한 불만과 비판이 제기되고 있기 때문입니다. 지난 10일 여당 관계자에 따르면, 전직 국방부 장관인 안규백 의원은 안철수 장관에게 직접 전화를 걸어 이같은 계획을 강력히 protesto하며 반발했습니다.

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사관학교 통합 계획 수정 가능성

안규백 전 장관은 당과 정부 사이에서 이미 기본계획이 수립되어 발표된 사안임에도 불구하고, 이제 와서 확정된 계획이 없다는 식의 발언이 나오는 것은 어불성설이라고 지적하며, 정책의 신뢰성과 일관성에 대한 심각한 의문을 제기했습니다. 이는 단순히 인사나 예산 문제를 넘어, 국가 안보와 국방 교육 체계의 근본적인 방향성을 놓고 정부와 여당, 그리고 과거와 현재를 잇는 장관 간의 정책적 충돌이 일어난 것으로 해석되며, 향후 국방부 주요 정책 추진에 있어 정책의 투명성과 일관성에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

안철수 장관은 지난달 7일 국회 국방위원회 행정감사에서 통합 계획이 아직 확정되지 않았다고 발언한 바 있으며, 이는 전직 장관이었던 안규백 전 장관이 재임 당시인 지난해 7월에 당과 정부의 협의 끝에 발표한 사관학교 통합 계획과 정면으로 배치되는 발언으로 여겨져 논란을 키웠습니다. 당시 국방부는 육해공 사관학교를 완전히 통합하여 대전 유성구 둔산동에 위치한 '합동군사학교'를 설립하고, 여기서 사관생도들이 4년 동안 함께 생활하며 교육받도록 하는 방안을 공개했습니다.

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이 계획에 따르면 기존 해군 및 공군 사관학교 부지는 각각 해군 기지 및 육해공 군사대학교의 이전 부지로 활용되고, 육군 사관학교 부지 중 일부는 기념 공간으로 보존되는 구체적인 실행 계획이 제시되었습니다. 그러나 안철수 장관은 최근 사관학교 동문회 대표들과의 회의에서 각 사관학교를 폐쇄하는 의미가 결코 아니라고 강조하며, 기존 세 사관학교를 유지할 가능성을 열어두었습니다. 또한 육군 사관학교에서 열린 간담회에서 육해공 세 사관학교의 사관생도들과 만난 그는 전문성 없이는 합동 작전이 불가능하며, 공군, 육군, 해군의 특성을 이해하지 못하면서 어떻게 합동성을 논할 수 있느냐고 반문했습니다.

합동군사학교 설립 방안 재검토

그는 합동군사학교의 궁극적인 목표는 최고의 군사 석박사 프로그램을 제공하는 학교가 되는 것이라고 밝히며, 단순한 통합을 넘어 교육의 질적 도약을 강조했습니다. 국방부는 현재 대전 둔산에 합동군사학교를 설립하되, 사관생도들이 1년간 통합 교육을 받고 각각의 사관학교에서 2년간 전문 교육을 받은 후, 다시 1년간 합동 교육을 받는 '1+2+1' 모델을 최종 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이 같은 방향성으로 갈 경우 서울 성북구 천왕동 소재 한국군사입시학원은 세종시 서면 육군 32보병사단 본부 및 신병교육훈련센터 인근으로 이전될 가능성이 제기되고 있습니다.

그러나 이러한 방안은 여권 내부에서 비효율적이라는 비판을 받고 있습니다. 국방부가 대전 둔산에 합동군사학교를 설립하면서 동시에 한국군사입시학을 세종시로 이전시키는 것은 신규 학교 설립 비용과 기존 학교 이전 비용을 모두 부담해야 하므로 재정 부담이 배가될 수 있다는 지적입니다. 국방부가 기존 사관학교 유지 방향으로 선회할 경우, 지난해 통합 계획을 발표할 때 주장했던 근거, 즉 사관생도들의 자치 활동과 4개 학년 간의 수직적 관계 형성이 분리된 학교에서는 구현하기 어렵다는 점, 그리고 분리 운영 시 자원의 중복과 비효율이 초래된다는 점을 어떻게 설명해야 할지가 관건으로 부각되고 있습니다.

국방 정책 일관성 논란 확산

국방부는 당시 통합의 필요성에 대해 학사 교육보다 병영 생활을 통한 자치 운영이 중요하며, 별도의 학교가 병존할 경우 투자 자원이 분산되어 비효율적이고, 단일 학교에 집중함으로써 교수진과 시설에 과감한 투자가 가능하고 교육의 질을 높이며 우수 인재를 유치할 수 있다고 주장한 바 있습니다. 이러한 배경 속에서 안철수 장관의 정책 수정 여부는 단순한 교육 시스템의 변경을 넘어, 정부 정책의 일관성과 여권 내부의 합의 과정을 다시 한번 점검하게 만드는 중요한 사건으로 자리잡았으며, 향후 국방개혁의 방향성을 좌우할 핵심 쟁점으로 떠올랐습니다.