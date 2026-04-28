안중열 결승타! NC, 불펜 호투로 공동 5위 도약

NC 다이노스가 KIA 타이거즈와의 경기에서 베테랑 포수 안중열의 결승타와 불펜진의 호투를 바탕으로 5-4 승리를 거두며 공동 5위로 올라섰습니다. 안중열은 최근 김형준의 부상으로 기회를 얻어 팀 승리에 결정적인 역할을 하고 있습니다.

NC 다이노스 가 불펜진의 호투와 베테랑 포수 안중열 의 결정적인 활약에 힘입어 KIA 타이거즈 를 5-4로 꺾고 공동 5위로 도약했다. 28일 창원 NC파크에서 펼쳐진 경기에서 NC는 2연승을 달성하며 12승 13패를 기록, 순위를 한 단계 끌어올렸다.

반면 KIA는 2연승(1무 포함)이 중단되며 NC와 함께 공동 5위에 머물렀다. 경기 초반, 양 팀 선발 투수들은 난조를 보이며 2회와 3회에 각각 1점과 3점을 주고받아 4-4 동점을 기록했다. KIA는 나성범과 김도영이 홈런을 터뜨렸고, NC는 맷 데이비슨이 솔로 홈런으로 응수했다. KIA는 에이스 제임스 네일을 6회까지 마운드에 유지하며 안정적인 투구를 이어갔지만, NC는 6회 선두타자 데이비슨의 2루타와 이우성의 번트 안타, 그리고 안중열의 우전 안타를 통해 결승점을 뽑아냈다.

최근 김형준의 부상으로 기회를 얻은 안중열은 26일 한화전에서 홈런을 기록한 데 이어, 이번 경기에서도 결정적인 결승타를 날리며 팀 승리에 크게 기여했다. NC는 선발 신민혁을 조기에 교체하고 4회 2사부터 불펜 투수들을 투입했다. 임정호, 전사민, 김영규, 임지민, 배재환, 원종해, 김진호 등 무려 7명의 투수가 차례로 마운드에 올라 NC 불펜진의 깊이를 보여주었다. NC 투수진은 여러 차례 위기 상황을 맞았지만, 끈질긴 투구로 점수를 허용하지 않았다.

특히 7회 2사 1, 2루 상황에서 김진호의 연속 폭투로 동점 위기에 놓였지만, 비디오 판독 결과 체크 스윙이 인정되어 실점을 막아냈다. 9회에는 마무리 류진욱이 등판하여 깔끔하게 KIA 타선을 막아내며 승리를 지켜냈다. 6회초 1사 1, 2루 위기에서 3분의 2이닝을 무실점으로 막은 임지민은 데뷔 첫 승리를 거머쥐었다. 경기 후 안중열은 상대 에이스 투수를 상대로 어려운 경기를 예상했지만, 초반에 점수를 얻고 따라가서 승리하게 되어 기쁘다고 소감을 밝혔다. 또한, 이호준 NC 감독은 안중열의 수비 능력 향상을 칭찬하며 그의 꾸준한 노력을 격려했다.

안중열은 자신에게 부족한 점이 많다고 생각하지만, 준비한 것을 잘 보여주자는 생각으로 매 경기 임하고 있다고 말했다. 7회 아찔했던 상황에 대해서는 동료 투수 김진호의 체인지업에 대한 신뢰를 표현하며, 운이 좋았다고 겸손하게 덧붙였다. 백업 포수로서의 어려움을 언급하며, 주전 포수와 같은 훈련량을 소화하면서도 기다림이 길다는 점을 토로했다. 하지만 그는 김형준과 같은 뛰어난 후배들과 경쟁하며 안주하지 않고, 매 순간 감사하며 최선을 다하고 있다고 밝혔다. 그는 과거에는 너무 잘 하려고 욕심을 부렸지만, 이제는 하루하루를 소중하게 생각하며 경기에 임하고 있다고 말했다. 창원=김효경 기





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