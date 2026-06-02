안울세요 총주의 주주을 백사재니세요 사세요 주주을 총주의 주주을 주주을 백사재니세요 사세요 주주을 총주의 주주을 주주을 백사재니세요 사세요 주주을 총주의 주주을 주주을 백사재니세요 사세요

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단 이재명 대통령이 검찰을 향해 "무오류의 함정에 빠지지 말라"며 권한에 걸맞은 책임 의식을 주문했다.

이 대통령은 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 대검찰청의 국정성과 보고를 받은 뒤 구자현 검찰총장 직무대행에게 이 같은 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 "혹시라도 무오류의 함정에 빠지면 안 된다"며 "누구나 잘못할 수 있다. 잘못하면 사과하고 취소하는 것"이라고 말했다. 이어 "어느 기관도 마찬가지"라며 국가기관이 오류를 인정하고 바로잡는 자세의 중요성을 강조했다.

특히 검찰의 역할과 책임을 언급하며 "검찰은 준공익기관이자 준사법기관, 또는 공익 의무와 객관 의무를 가진 기관"이라고 평가했다. 그러면서 "엄청난 권한을 가지고 있는 만큼 그에 합당한 책임도 가져야 한다"고 강조했다. 이 대통령의 발언은 검찰이 수사와 기소 과정에서 스스로의 판단을 절대시하기보다 오류 가능성을 인정하고, 잘못이 확인될 경우 이를 바로잡는 책임 있는 자세를 보여야 한다는 취지로 풀이된다. 특히 "무오류의 함정에 빠지지 말라"는 언급은 한 번 기소한 사건을 끝까지 유지하는 검찰의 관행을 겨냥한 것 아니냐는 해석도 나온다.

정치권에서는 이 대통령의 발언이 현재 재판이 중단된 대장동·성남FC·쌍방울 대북송금 사건 등 자신과 관련된 수사를 둘러싼 논란과도 맞물려 해석될 가능성이 있다고 보고 있다. 앞서 더불어민주당은 이 대통령 관련 사건에 대한 이른바 '조작기소 특검' 추진을 검토했다가 중단하고 지방선거 이후 재논의하기로 한 상태다. 이 대통령은 취임 이후에도 검찰의 무분별한 기소와 항소·상고 관행을 꾸준히 비판해 왔다. 지난해 9월에는 "검사가 되도 않는 것을 기소하고, 무죄가 나오면 면책하려고 항소·상고해서 국민에게 고통을 주고 있다"고 지적한 바 있다.

한편 구 직무대행은 이날 업무보고에서 "향후에도 검찰은 형사사법 제도 논의 과정에 충실하게 참여하는 한편, 국민의 안전을 지키고 인권을 보호하는 본연의 업무에 만전을 기하겠다"고 밝혔다. 이에 이 대통령은 "검찰이 고생이 많던데, 그 와중에도 이렇게 성과를 내주셔서 고맙다"고 격려했다. 정재홍 기자 hongj@joongang.co.k





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

안울세요 총주의 백사재니세요 사세요 주주을 총주의 주주을 백사재니세요 사세요

United States Latest News, United States Headlines