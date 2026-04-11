안세영, 아시아선수권 결승 진출…'그랜드슬램' 눈앞

세계 랭킹 1위 안세영이 아시아선수권 여자 단식 결승에 진출하며 '그랜드슬램' 달성을 눈앞에 두게 되었습니다. 동료 심유진을 꺾고 3년 만에 결승에 진출, 아시아선수권 첫 우승을 노립니다.

여자 배드민턴 세계 랭킹 1위 안세영 (삼성생명)이 2026 아시아 배드민턴 선수권 여자 단식 결승에 진출하며, ' 그랜드슬램 ' 달성을 눈앞에 두게 되었습니다. 안세영 은 11일 중국 닝보에서 열린 4강전에서 대표팀 동료 심유진 (19위·인천국제공항)을 상대로 압도적인 경기력을 선보이며 36분 만에 세트 스코어 2-0(21-14 21-9)으로 완승을 거두었습니다. 이로써 안세영 은 2023년 두바이 대회 이후 3년 만에 아시아선수권 결승 무대에 오르게 되었습니다. 동료 간의 경기는 서로를 너무 잘 알기에 심리적으로 부담이 될 수 있지만, 안세영 은 냉정하게 경기에 임하며 자신의 기량을 유감없이 발휘했습니다. 1세트 초반, 심유진 이 선전하며 팽팽한 접전을 펼쳤지만, 안세영 은 인터벌 이후 집중력을 발휘하며 연속 득점을 기록하며 승기를 잡았습니다. 이후, 안세영 은 절묘한 헤어핀과 강력한 스매싱을 앞세워 심유진 을 압도하며 1세트를 가져갔습니다. 2세트에서는 안세영 의 일방적인 공세가 펼쳐졌습니다.

안세영은 시작과 함께 10점을 연달아 득점하며 일찌감치 승기를 굳혔습니다. 결국 안세영은 21-9로 2세트를 마무리하며 결승 진출을 확정지었습니다.\이번 아시아선수권 우승은 안세영에게 매우 특별한 의미를 지닙니다. 안세영은 2022 항저우 아시안게임, 2023 세계선수권, 2024 파리 올림픽 등 주요 메이저 대회에서 모두 우승을 차지했지만, 아시아선수권에서는 아직 우승 경험이 없습니다. 아시아선수권은 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000급에 해당하는 권위 있는 대회로, 우승자에게는 1만2000점의 랭킹 포인트가 주어집니다. 특히 한국, 중국, 일본, 말레이시아, 인도네시아 등 배드민턴 강국들이 아시아에 집중되어 있어, 그 어느 대회보다 우승 경쟁이 치열합니다. 안세영은 2023년 대회에서 은메달을 획득한 것이 최고 성적이며, 지난해에는 부상으로 인해 대회에 불참했습니다. 이번 결승에서 우승을 차지한다면, 안세영은 '메이저대회 그랜드슬램'을 달성하는 쾌거를 이루게 됩니다. \한편, 이번 대회에서 심유진은 비록 안세영에게 패했지만, 32강에서 세계 랭킹 5위의 한웨를 꺾는 등 인상적인 활약을 펼치며 가능성을 보여주었습니다. 심유진의 성장과 함께 한국 여자 배드민턴의 미래는 더욱 밝게 빛날 것으로 기대됩니다. 안세영은 결승에서 우승을 노리며, 자신의 숙원 사업이었던 아시아선수권 정상을 향해 마지막 도전을 펼칠 것입니다. 안세영의 결승전 결과에 많은 관심이 쏠리고 있으며, 팬들은 그의 '그랜드슬램' 달성을 간절히 응원하고 있습니다. 안세영이 과연 아시아선수권에서 우승컵을 들어올리며 자신의 배드민턴 역사를 새롭게 써내려갈지 귀추가 주목됩니다





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