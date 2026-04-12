안세영, 아시아선수권 우승으로 배드민턴 여자 단식 커리어 그랜드슬램 달성

안세영 선수가 2026 아시아배드민턴선수권 여자 단식에서 우승하며, 올림픽, 세계선수권, 아시안게임, 아시아선수권을 모두 석권하는 커리어 그랜드슬램을 달성했습니다. 김원호-서승재 조는 남자 복식에서 우승하며 한국 배드민턴의 위상을 드높였습니다.

안세영 선수가 12일 중국 닝보 올림픽 스포츠 센터에서 열린 2026 아시아 배드민턴 선수권 여자 단식 결승전에서 세계 2위 왕즈이 선수를 세트 스코어 2-1(21:12 17:21 21:18)로 꺾고 우승을 차지했습니다. 이로써 안세영 선수는 배드민턴 여자 단식 역사상 최초로 커리어 그랜드슬램 을 달성하는 쾌거를 이루었습니다. 오랜 숙원이었던 아시아선수권 우승을 통해 올림픽, 세계선수권, 아시안게임에 이어 아시아선수권 까지 모두 석권하며 명실상부한 세계 최강임을 다시 한번 증명했습니다. 경기는 1시간 40분 동안 치열하게 펼쳐졌습니다. 특히 마지막 3세트에서는 안세영 선수가 초반 3연속 득점으로 앞서 나갔지만, 왕즈이 선수의 끈질긴 추격으로 15-15 동점을 허용하며 손에 땀을 쥐게 했습니다. 그러나 안세영 선수는 침착하게 4연속 득점을 성공시키며 결국 3점 차이로 승리했습니다.

이번 우승은 안세영 선수가 지난 전영오픈 결승에서 왕즈이 선수에게 패하며 36연승 행진이 중단된 이후 이루어진 것이라 더욱 의미가 깊습니다. 또한, 왕즈이 선수와의 상대 전적에서도 19승 5패로 압도적인 우위를 유지하며 세계 랭킹 1위의 위엄을 과시했습니다. 이번 아시아선수권 우승은 안세영 선수 개인에게는 물론 한국 배드민턴 역사에도 길이 남을 획기적인 사건으로 기록될 것입니다.\이번 대회에서는 여자 단식뿐만 아니라 남자 복식에서도 한국 선수들의 활약이 빛났습니다. 세계 랭킹 1위 김원호-서승재 조가 결승전에서 강민혁-기동주 조를 42분 만에 2-0(21:13 21:17)으로 꺾고 우승을 차지했습니다. 김원호-서승재 조는 작년 시즌 역대 최다승 타이 기록을 세웠음에도 불구하고 아시아선수권에서는 16강에서 탈락하며 아쉬움을 삼켰지만, 이번 대회에서는 완벽한 경기력을 선보이며 단 한 세트도 내주지 않는 압도적인 '퍼펙트 우승'을 달성했습니다. 이는 김원호-서승재 조에게는 아시아선수권 첫 우승이라는 의미와 함께 작년의 아쉬움을 완전히 씻어내는 기회가 되었습니다. 한국 배드민턴은 이번 대회를 통해 여자 단식과 남자 복식 모두에서 세계적인 경쟁력을 다시 한번 입증했으며, 다가오는 국제 대회에서도 긍정적인 전망을 밝히고 있습니다.\안세영 선수의 그랜드슬램 달성은 한국 배드민턴 역사에 새로운 이정표를 세웠습니다. 박주봉, 김문수, 김동문에 이어 안세영 선수는 한국 선수로는 4번째로 그랜드슬램을 달성하는 영예를 안았습니다. 이는 안세영 선수의 끊임없는 노력과 뛰어난 실력, 그리고 한국 배드민턴의 꾸준한 발전을 보여주는 결과입니다. 안세영 선수는 아시아선수권 우승을 통해 그랜드슬램을 이루겠다는 오랜 꿈을 마침내 실현했으며, 이는 선수 본인에게는 물론 한국 배드민턴 전체에 큰 자긍심을 심어주는 계기가 되었습니다. 이번 대회에서 안세영 선수의 우승은 한국 배드민턴의 위상을 더욱 높이는 동시에, 배드민턴 팬들에게는 잊지 못할 감동과 기쁨을 선사했습니다. 안세영 선수의 눈부신 활약은 앞으로 한국 배드민턴의 미래를 더욱 밝게 비추는 등불이 될 것입니다. 그녀의 괄목할 만한 성과는 많은 선수들에게 귀감이 될 것이며, 한국 배드민턴의 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다





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