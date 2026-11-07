안세영, 54연승 행진 종결자 야마구치 아카네와 결승서 맞대결

세계랭킹 1위 안세영이 준결승을 물리치고 코리아오픈 결승에 진출했다. 54연승 중인 그는 마지막 난공불락 야마구치 아카네와 승률 98.59%의 기록을 향한 도전을 이어간다.

안세영 은 코트 위 상대뿐 아니라 자신의 체력과도 치열하게 싸웠다. 연이은 대회 출전으로 인한 피로가 누적되었음에도, 그는 국내 팬들 앞에서 뛸 기회를 선택했다.

이처럼 무리한 스케줄을 감수한 이유는 국내 팬들을 만나는 것이 흔치 않은 기회이기 때문이다. 그는 일본 구마모토 마스터스 출전을 취소하는 대가를 치르며 코리아오픈 출전을 고집했다.

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안세영은 연합뉴스와 가진 인터뷰에서 이러한 결정의 배경을 설명하며, 많은 팬들 앞에서 경기할 수 있는 것을 영광으로 여긴다고 밝혔다. 이는 단순한 출전을 넘어 팬들과의 소통을 최우선으로 생각한 전략적 선택이었다.

세계랭킹 1위 안세영, 54연승 질주와 승률 98.59%의 위용

세계랭킹 1위 안세영은 7일 전남 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹 BWF 월드투어 코리아오픈 슈퍼 500 준결승에서 아케치 히나를 2-0(21:16/21:12)으로 압도했다. 이 승리로 그는 결승 진출 티켓을 확보했다.

안세영의 현재 성적은 전무후무하다. 올해 총 71경기를 치른 그는 무려 70승을 기록하며 54연승이라는 대기록을 이어가고 있다. 유일한 패배는 중국 왕즈이에게 당한 것이 전부다.

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이러한 압도적인 활약은 98.59%라는 놀라운 승률로 나타난다. 이는 그가 현역 선수 중 최정상급의 안정성과 지속력을 입증한 결과로 해석된다. 이러한 수치는 그의 현재 기량이 얼마나 높은 수준의지를 객관적으로 보여준다.

정밀한 전략과 침착함이 만들어낸 완벽한 승리 과정

준결승 경기에서 안세영은 초반 어려움을 겪기도 했다. 1게임 초반 10-11로 한 차례 뒤처졌지만, 이는 그의 집중력을 깨뜨리기에는 부족했다. 그는 정확한 코트 판단과 끈질긴 수비로 상대의 범실을 이끌어냈다.

안세영은 상대 공격을 무리하게 받아내려 하지 않았다. 대신 침착하게 코트 구석을 꿰차며 흐름을 주도했다. 이는 젊은 선수들이 흔히 저지르는 실수를 예방하는 성인적인 플레이였다.

2게임에서 결정적인 순간이 찾아왔다. 11-9에서 안세영은 대각 크로스로 연속 3득점을 올렸다. 이 순간 그는 리드를 확고히 하며 승리를 확정지었다. 이러한 기술적 완성도는 그의 강점이다.

열렬한 팬들의 응원과 초코우유 안세영에 대한 고백

준결승과 결승 티켓은 빠르게 매진되었고, 진남체육관에는 2000여 명의 관중이 몰렸다. 안세영은 팬들의 응원에 감사를 표하며, 응원 소리가 코트 안까지 선명하게 들린다고 말했다.

팬들 사이에서 가장 인기 있는 구호는 구릿빛 피부색을 빗댄 초코우유 안세영이었다. 이 호칭에 대해 안세영은 웃으며 재미있다고 반응했다. 하지만 경기 중에는 너무 웃기지 않게 해달라는 요청도 덧붙였다.

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이러한 팬과의 교감은 선수의 심리적 안정에 긍정적인 영향을 미친다. 안세영은 팬들이 배드민턴을 좋아해 주는 것 자체로 뿌듯함을 느낀다고 밝혔다. 이는 스포츠의 본질인 즐거움을 공유하는 모습이다.

안세영 vs 야마구치 아카네, 결승에서의 승부수

결승 상대는 세계랭킹 2위 야마구치 아카네다. 지난해 코리아오픈 결승에서는 야마구치가 승리했지만, 이후 맞대결에서는 안세영이 10연승을 기록했다. 이 승패 기록은 안세영에게 큰 자신감을 준다.

안세영은 야마구치에 대해 언제든지 패배해도 이상하지 않을 정도로 기량이 뛰어난 선수라고 평가했다. 그는 최근 연승이 이번 승리 보장은 없다고 경고하며 경계를 늦추지 않았다.

이전의 아쉬움을 달래기 위해 안세영은 자신 있는 플레이로 후회 없는 경기를 하겠다고 다짐했다. 이는 과거의 실패를 반면교사 삼아 더욱 성숙한 태도로 임하겠다는 의지를 보여준다.

만약 안세영이 8일 결승에서 우승한다면, 그는 시즌 11승을 달성한다. 이는 2019년 모모타 겐토가 세운 단일 시즌 최다 우승 기록과 타이가 된다.

또한 그는 지난해에 이어 두 시즌 연속 11승을 거두는 첫 선수가 되는 영광을 누리게 된다. 이러한 기록은 안세영이 세계 배드민턴 역사에 새로운 장을 열 것임을 시사한다.