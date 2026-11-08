안세영, 코리아오픈 여자 단식 우승...야마구치 격파 시즌 11승

안세영이 야마구치 아카네를 2-1로 제압하며 빅터 코리아오픈 여자 단식 우승을 차지했다. 안방観众의 함성 속 시즌 11번째 트로피를 거머쥔 그의 우승 소감과 경기 역동성을 조명한다.

안세영 선수가 안방 관중들의 열렬한 지지를 받으며 빅터 코리아오픈 여자 단식 정상에 올랐다. 안 선수는 8일 전남광주 여수 진남체육관 에서 열린 대회의 여자 단식 결승전에서 일본의 강호 야마구치 아카네 를 꺾고 우승 트로피를 들어 올렸다.

이로 인해 안세영 선수는 올 시즌 11번째 우승을 달성하며 현재 활동 중인 선수 중 최다 우승 기록을 이어갔다. 안방에서 치러진 이번 대회에서 거둔 우승은 그에게 특별한 의미를 지니며, 국내 팬들의 뜨거운 관심과 사랑에 보답하는 결과로 평가된다.

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안방 팬들 앞 우승의 특별한 의미

안세영은 결승전 승리를 확정 짓고 안방 팬들이 내지른 함성을 직접 마주하며 깊은 감회에 잠겼다. 그는 경기 후 공동취재구역에서 "마음이 좀, 뭐랄까 울컥했다"며 감격스러움을 호소했다.

안 선수는 "이렇게 배드민턴을 좋아해 주시는 팬분들이 많다는 것을 느껴서 굉장히 뿌듯하고 좋았다"라고 말했다. 이어 "안방에서의 우승은 늘 감회가 새롭다"며 이번 대회 우승이 단순한 타이틀 획득을 넘어 정서적 만족으로 이어졌음을 밝혔다.

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경기 종료 후 안세영은 3천500석을 가득 채운 관중석을 향해 귀에 손을 대며 더 큰 환호성을 유도하기도 했다. 가식 없는 긴 포효를 두 번이나 내지르며 승리의 기쁨을 솔직하게 표현했고, 이는 팬들과의 유대감이 얼마나 깊은지를 보여주는 단적인 사례다.

고단한 몸 상태와 피트니스의 극복

우승의 배경에는 치열한 몸 관리와 선택의 갈등이 있었다. 빡빡한 일정 탓에 체력적 피로도가 누적되어 출전을 고심하는 시기도 있었지만, 안세영은 최종적으로 안방 코트에서의 도전을 선택했다.

안 선수는 "팬분들의 함성을 듣는데 굉장히 뿌듯하기도 하고 소름이 돋기도 했다"며 그날의 감동을 기억했다. 그는 "경기하다 실수하면 저도 모르게 주눅 들 때가 있는데, 실수하더라도 자신 있게 할 수 있게 응원해주신 팬분들에게 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶다"고 거듭 고마움을 전했다.

야마구치 아카네와 치열한 3-set 혈투

결승전의 승리는 쉽사리 결정되지 않았다. 안세영은 야마구치 아카네의 절묘한 헤어핀 공격에 고전하며 1게임과 2게임을 내줬다. 결국 1시간 2분의 긴 혈투를 벌인 끝에, 안 선수는 세트 스코어 2-1(21-12, 15-21, 21-16)로 역전 승을 거두었다.

안세영은 "야마구치는 매 경기 새로운 플레이를 갖고 나오는 선수라 적응하는 데 어려움이 있다"면서도 "그래도 하다 보면 습관적으로 나오는 플레이가 있다"고 분석했다. 그는 이러한 상대의 패턴을 차분히 기다리며 자신 있게 득점하는 전략이 효과적이었을 것이라고 설명했다.

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정신적 성장과 향후 경기 태도

안세영은 "꾸준히 성과를 다시 낼 수 있어 저 자신도 자랑스럽다"며 지난 1년간의 성장을振り返았다. 그는 "작년에 비해 정신적으로 더 성장한 것 같고, 체력적으로 지칠 때 분위기를 어떻게 환기해야 하는지도 많이 알게 된 것 같다"라고 말했다.

특히 점수를 계속 내주다가 조급해질 때의 대처법에 대해서도 노하우를 공개했다. "실수하더라도 '괜찮다'는 생각으로 자신 있게 실수하고, 상대가 잘한 부분은 인정하는 식으로 경기를 풀어가는 게 도움이 된다"는 조언은 그의 정신적 강인함을 잘 보여준다.

새로운 도약을 향한 안세영의 발걸음

이번 우승은 안세영이 향후 어떤 목표를 향해 나아갈지 보여주는 신호탄이기도 하다. 이미 대기록 경신이 일상이 된 그에게 이 우승은 또 다른 성장의 발판이 될 것으로 보인다.

안방의 열렬한 응원은 그가 더 높은 곳을 향하도록 부스팅하는 역할을 했다. 안세영은 이번 코리아오픈에서 보여준 강인한 심리와 경기 운영력을 바탕으로, 다음 대회에서도 꾸준한 우승 행진을 이어갈 것으로 전망된다.