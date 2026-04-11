안세영, 아시아선수권 결승 진출…3년 만의 '그랜드 슬램' 눈앞

배드민턴 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영이 아시아선수권 결승에 진출하며 '그랜드 슬램'을 향한 마지막 관문을 통과했다. 심유진을 꺾고 3년 만에 결승에 진출했으며, 아시아선수권 우승 시 주요 대회를 모두 석권하는 '그랜드 슬램'을 달성하게 된다. 심유진은 안세영에게는 패했지만 32강에서 세계 5위 한위를 꺾는 저력을 보여줬다.

36분 만에 거둔 여자 단식 준결승 2-0 완승. 2023 두바이 대회 이후 3년 만의 결승 진출. 안세영 . AP 연합뉴스. 동료를 만나는 것은 결코 편안하지 않다. 하지만 ‘꿈’을 위해 그녀는 시선을 앞으로 고정하고 냉철한 결의로 달려야 한다. ‘ 배드민턴 여제’ 안세영 (삼성생명)이 11일 중국 닝보에서 열린 2026 배드민턴 아시아선수권 대회 여자 단식 준결승에서 여자 단식 세계 랭킹 19위 심유진 (인천국제공항)을 2-0(21-14 21-9)으로 꺾고 3년 만에 아시아선수권 결승에 진출하며 ‘ 그랜드 슬램 ’을 향한 단 한 걸음만을 남겨두었다. 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영 은 이날 심유진 을 상대로 36분 만에 2-0 완승을 거두며 결승 진출을 확정지었다. 이는 2023 두바이 대회 이후 3년 만의 결승 진출이다. 서로를 너무나 잘 아는 대표팀 동료 간의 대결은 중반까지 팽팽하게 흘러갔다. 안세영 이 11-10으로 간신히 리드를 잡고 인터벌에 들어갔지만, 승부는 쉽게 갈리지 않았다.

인터벌 이후 안세영은 4연속 득점으로 승기를 잡고 15-10으로 격차를 벌렸다. 심유진은 안세영의 연이은 실수를 틈타 강력한 스매시로 4점을 연달아 따내며 1점 차까지 따라붙었지만, 안세영의 절묘한 헤어핀에 걸려 균형을 잃었고, 이어진 공격이 라인을 벗어나면서 17-14로 점수 차가 벌어졌다. 결국 20-14에서 심유진의 공격이 다시 아웃되면서 안세영이 1게임을 가져갔다. 심유진. 대한배드민턴협회 제공. 1게임을 쏟아부은 체력 탓이었을까, 2게임은 안세영의 일방적인 독무대였다. 안세영은 시작과 함께 10점을 연달아 획득하며 10-0으로 앞서나가 일찌감치 승기를 굳혔다. 안세영은 2022 항저우 아시안게임, 2023 세계선수권, 2024 파리 올림픽 등 주요 대회를 모두 석권했지만, 아직 아시아선수권만은 정복하지 못했다. 아시아 최고 권위의 개인전 대회인 아시아선수권은 배드민턴월드연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 대회와 동급으로, 우승자에게는 1만 2000점의 랭킹 포인트를 부여한다. 이 대회의 우승 난이도는 상상을 초월한다. 한국, 중국, 일본, 말레이시아, 인도네시아 등 세계 배드민턴 강국들이 모두 아시아에 포진해 있어 자연스럽게 수준이 높아지기 때문이다. 안세영에게도 2023년 은메달이 최고 성적이다. 지난해에는 최고의 시즌을 보냈지만 허벅지 부상으로 불참했다. 이제 한 번의 승리만 거두면 안세영은 오랜 염원이었던 ‘메이저 대회 그랜드 슬램’을 완성하게 된다. 한편, 심유진은 안세영이라는 벽을 넘지 못했지만, 32강에서 세계 랭킹 5위 한위에 승리하는 저력을 보여주며 앞으로의 활약을 기대하게 했다. 안세영. AFP 연합뉴





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