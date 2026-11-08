안세영, 코리아오픈 우승으로 통산 두 시즌 연속 11승 달성

배드민턴 안세영이 코리아오픈 여자 단식에서 우승하며 두 시즌 연속 11승 기록을 세웠다. 야마구치 아카네를 꺾고 월드투어 파이널 진출 준비.

배드민턴 국가대표 안세영 이 2026년 11월 8일, 대한민국 전남 광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식 결승전에서 우승 트로피를 들어 올렸다. 만 24세의 젊은 나이지만 안세영 이 깨뜨려 나가는 기록들은 이미 스포츠사에 길이 남은 이정표들이다.

안세영, 통산 두 시즌 연속 11승 신화

안세영은 지난 시즌 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널에서 시즌 11승을 거두며 남녀 단식 역대 최다승 타이기록을 세웠던 바 있다. 올해는 그 기록이 11월로 접어드는 시점에서 이미 다시 한번 달성되었다. 안세영은 11월 8일 치러진 BWF 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 결승전에서 일본의 강호 야마구치 아카네를 꺾고 올 시즌 11번째 우승 트로피를 거머쥐었다.

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이로써 안세영은 두 시즌 연속 11승이라는 전무후무한 금자탑을 쌓았다. 이는 남녀 단식을 통틀어 세계 배드민턴 사상 안세영이 처음 세우는 업적으로, 그의 독보적인 위상을 다시 한번 확인시켜 주는 성과다.

2-1 접전 끝 일본 강적 압승 기록

안세영은 11월 8일 오후 열린 코리아오픈 여자 단식 결승에서 야마구치 아카네와 맞붙었다. 안세영은 경기에서 2-1(21-12, 15-21, 21-16)로 승리하며 우승을 확정지었다. 첫 세트를 압도적인 점수로 advantage를 잡았으나, 두 번째 세트에서 15-21로 역전당하는 고비를 겪었다.

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그러나 안세영은 세 번째 세트에서 다시금 경기의 주도권을 쥐었다. 그는 21-16으로 앞서며 승리를 견인했다. 경기 내내 안세영은 높은 위치에서 수비하는 등 뛰어난体能과 기술을 발휘하며 야마구치 아카네의 공격을 잘 방어하고 역공했다.

안세영, 연말 월드투어 파이널 목표

대기록을 세운 안세영이지만 당분간은 재충전의 시간을 가진다. 안세영은 이제 휴식을 취하며 다음 대회를 준비할 계획이다. 내년 12월 9일부터 중국 항저우에서 열리는 '왕중왕전' 격의 BWF 월드투어 파이널에 출전할 예정이다.

안세영은 올해 단 한 번의 패배만 기록했다. 지난 3월 전영오픈에서 중국 선수 왕즈이(당시 세계 랭킹 3위)에게 진 것이 올해 유일무이한 패배다. 이 외의 모든 경기에서 안세영은 압승을 거두며 올해 시즌을 거의 완벽하게 지배해 왔다.

안세영, 우승 후 관중과 환호

안세영은 결승전 직후 기쁨을 숨기지 못했다. 시상식에서 안세영은 금메달에 입맞추며 우승의 감격을 만끾했다. 안세영은 관중석을 향해 호응을 유도하며 여수 시민들과 함께 환호했다. 안세영의 성원에 힘입어 진남체육관은 우승의 열기로 가득 찼다.